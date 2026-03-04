MacBook Neo : un Mac portable coloré à moins de 700 euros

Les rumeurs avaient vu juste. Apple vient d'annoncer le MacBook Neo, Un nouveau Mac portable au prix très serré, mais à la puissance plus que suffisante et avec une belle autonomie. Il va faire un carton, sans aucun doute.

Nous en sommes donc au troisième et dernier jour des annonces d'Apple de ce début mars 2026. Après l'iPhone 17e (lire notre article) et l'iPad Air M4 (lire notre article) du 2 mars, suivis du MacBook Air M5 (lire notre article) et de la gamme des MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max (lire notre article) du 3 mars, la dernière annonce du 4 mars était très attendu.

Depuis plusieurs mois, en effet, les rumeurs nous promettent l'arrivée d'une nouvelle catégorie de Mac, ce qui n'arrive pas si souvent, en nous promettant l'arrivée d'un tout nouveau MacBook "pas cher" ou en tout cas, moins cher que l'actuel MacBook Air dont le prix de base atteint tout de même 1199 euros désormais.

Et les rumeurs disaient vrai puisqu'Apple vient d'annoncer le MacBook Neo, nouvelle entrée de gamme des Mac portables. Prix de base ? 699 euros. Pour y parvenir, la Pomme a dû faire quelques choix plus ou moins drastiques. Voyons lesquels.

© Apple

MacBook Neo : processeur d'iPhone et 8 Go de RAM

C'est sans nul doute l'information qui peut étonner le plus : ce n'est pas un processeur de Mac qui fait tourner le MacBook Neo, mais bien un processeur d'iPhone ! Et, qui plus est, il ne s'agit même pas de la version la plus récente mais de l'A18 Pro, la puce qui équipe les iPhone 16 Pro et Pro Max de l'année dernière. Mais cela ne signifie pas pour autant que le MacBook Neo est un Mac lent, voire au rabais. Car cela fait bien longtemps que les puces d'iPhone sont plus puissantes que beaucoup de processeurs de "vrais" ordinateurs.

La puce A18 Pro obtient par exemple un score de 3450 au test de performance monocœur GeekBench 6, contre 2350 pour le M1 ! On est donc au-dessus des performances d'un M3. Quant aux performances multi-cœurs et graphiques, elles sont là encore supérieures à celles du M1. On note aussi (voir le tableau ci-dessous) que les performances mémoire des puces d'iPhone sont en retrait de celles de processeurs M, en termes de bande passante. Le cas d'usage du MacBook Neo est clair, c'est n'est pas une machine pour jouer ou faire de la 3D. Et c'est très bien comme ça. Un MacBook Air M1 de 2020 tourne encore très bien aujourd'hui, alors pourquoi pas le MacBook Neo qui est plus puissant que le M2 ?

© Apple

Seul bémol peut-être, le MacBook Neo n'est équipé que de 8 Go de moire vive, alors que tous les Mac sont désormais équipés de 16 Go de RAM. Mais il faut bien faire des économies quelque part, surtout en ces temps de grande incertitude sur les prix des composants mémoire justement. C'est sûrement la plus grande limitation de ce nouveau Mac qui aura peut-être du mal à faire tourner les modèles d'IA en local. Mais on sent bien qu'il n'est pas conçu pour ça.

Comparatif des puces Apple (scores GeekBench 6) Processeur Perf. monocœur Perf. multicœur Perf. GPU Bande passante mémoire M5 (2026) 4280 18200 7700 150 Go/s A19 (2025) 3920 10800 38500 85 Go/s M4 (2024) 3850 15100 56000 120 Go/s A18 Pro (2024) 3450 8800 34500 72 Go/s M3 (2023) 3100 12000 48000 100 Go/s A18 (2024) 3350 8200 30500 64 Go/s M2 (2022) 2600 9800 45000 100 Go/s M1 (2020) 2350 8400 31500 68 Go/s

MacBook Neo : un design classique mais coloré

Comment différencier un MacBook Neo d'un MacBook Air ? Par la couleur. Car sa forme extérieure est très proche de celle du MacBook Air, soit 29,75 cm de largeur sur 20,64 cm de profondeur, pour une hauteur de 1,27 cm et un poids de 1,23 kg. Mais le MacBook Neo propose une gamme de couleurs légèrement plus chatoyante avec du rose poudré, du jaune agrume et du bleu indigo. Mais Apple garde aussi un choix plus neutre pour ceux qui ne voudraient pas se faire remarquer, la couleur argent traditionnelle. Petit raffinement supplémentaire, les touches du clavier reprennent une teinte proche de la couleur du MacBook Neo que l'on aura choisi. En revanche, pas de rétro-éclairage sur le clavier du MacBook Neo.

© Apple

Côté écran, celui du MacBook Neo est légèrement plus petit que celui du MacBook Air, affichant une diagonale de 13 pouces contre 13,6. on retrouve en réalité l'écran du MacBook Air M1 de 2020, qui n'était pas équipé de l'encoche située au milieu, en haut, de l'écran des MacBook Air d'aujourd'hui. Certains y verront même un avantage. L'écran affiche une définition de 2408 x 1506 pixels avec un résolution de 219 pixels par pouce. Avec une luminosité maximale de 500 nits. Apple a donc préféré recycler l'écran traditionnel des MacBook Air plutôt que de créer un MacBook plus petit avec un écran de 12 pouces comme certaines rumeurs le laissaient présager. Et là encore, sommes-nous tentés de répéter : c'est très bien comme ça !

© Apple

MacBook Neo : service minimum pour la connectivité

Avec ce MacBook Neo, Apple corrige un des principaux défauts du MacBook "tout court" sorti en 2015. Ultra portable, il ne proposait qu'un écran de 12 pouces, mais surtout qu'une seule prise USB-C : il fallait donc choisir de le charger ou de brancher un accessoire. Le MacBook Neo est donc lui équipé de deux prises USB-C, mais attention, elles ne sont pas identiques. La plus éloignée de l'utilisateur est à la norme USB 3, donc capable d'atteindre des taux de transfert jusqu'à 10 Gbits par seconde, tandis que l'autre est limitée à la norme USB 2, donc moins rapide, jusqu'à 480 mégabits par seconde seulement.

Mieux vaudra donc privilégier la prise USB 2.0 pour recharger le MacBook et laisser la prise USB 3.0 pour brancher des accessoires et profiter de sa rapidité. On pourra par exemple brancher un écran externe d'une définition maximum de 4K. Mais on note donc qu'Apple a choisi de faire l'économie de la prise MagSafe sur ce MacBook Neo. Choix parfaitement compréhensible. On apprécie en revanche qu'Apple ait conservé la prise casque qui, sur le MacBook Neo se situe du même côté que les prises USB, plus proche de l'utilisateur. On aimerait que tous les MacBook fassent pareil !

© Apple

Quant aux connexions sans fil, le MacBook Neo réussit un drôle de mélange, inconnu jusque-là sur les Mac. Le Wi-Fi est limité à la norme 6E, tandis que le Bluetooth profite, lui, de la toute dernière norme 6. Là encore, rien à dire : pour un Mac d'entrée de gamme, c'est même plutôt bien.

MacBook Neo : une autonomie plus que correcte

La batterie et la webcam sont sûrement les deux éléments sur lesquels Apple a réussi à faire le plus d'économies. La batterie intégrée n'a qu'une capacité de 36,5 Wh permettant, selon Apple, une autonomie maximum de 16 heures en streaming vidéo et de 11 heures en navigation Web sans fil. On est donc loin des 18 heures ou plus du MacBook Air. Mais c'est toujours mieux que la plupart des PC portables, certains n'excédant pas les 6 heures en pratique !

© Apple

On note également que si le MacBook Neo est évidemment doté d'une webcam, celle-ci ne bénéficie évidemment pas de la technologie cadre centrée, mais se contente d'une qualité d'enregistrement en HD 1080p. Si Apple a choisi d'utiliser la même caméra que celle des MacBook Air M1 par exemple, on peut s'attendre de ce point de vue à une image passable mais pas plus.

© Apple

MacBook Neo : un prix très sage pour du Apple

Là aussi pour limiter les coûts, Apple ne propose que deux versions du MacBook Neo à son catalogue, sans aucune option pour chacune de ces versions. La version de base à 699€ est donc équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Pour 100 euros de plus, on obtient 512 Go de stockage et un clavier du lecteur d'empreintes digitales Touch ID, qui manque donc à la version de base. Quand on connaît le prix traditionnellement élevé des options chez Apple, c'est plutôt une bonne surprise. Il y a fort à parier que beaucoup choisiront la version à 799 euros. D'autant plus qu'il y a fort à parier également que l'on trouvera rapidement ce MacBook Neo en promo. Pas de doute, ce petit Mac coloré va faire un malheur !