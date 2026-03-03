MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max : la puissance à tout prix

Apple poursuit ses annonces de ̂printemps avec les MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max, des ordinateurs portables dotés de nouveaux processeurs surpuissants à des prix très élevés. Mais les vrais pros ne comptent pas.

Décidément, Apple n'est pas avare en annonces de nouveaux produits en ce début du mois de mars. On savait que l'on aurait droit à trois jours d'annonce, mais pas forcément à plusieurs annonces par jour. Après l'arrivée de l'iPhone 17e (lire notre article) et de l'iPad Air M4 (lire notre article) le 2 mars, c'est donc au tour des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max d'être annoncés en même temps que le MacBook Air M5 (lire notre article).

Sans surprise, les versions haut de gamme des MacBook Pro réunissent tout ce qui se fait de mieux en termes de performances, de qualité d'écran et de connectivité, bref, un concentré de superlatifs. Même le MacBook Pro doté de la puce M5 "tout court", qui avait été annoncé quelques mois plus tôt, bénéficie d'un petit bonus supplémentaire en voyant son stockage doublé. Tous les MacBook Pro sont donc désormais équipés d'un SSD de 1 To en standard. Maintenant que la gamme est complète, passons-la en revue.

© Apple

MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max : une puissance inédite

Par définition, le premier des MacBook Pro équipé de la puce M5 "tout court" propose exactement les mêmes excellentes performances que le MacBook Air M5 qui vient d'être annoncé. On peut donc légitimement se demander à quoi sert ce MacBook Pro. La réponse d'Apple est claire, il n'y a pas que la puissance brute dans la vie. Outre son stockage de 1 To en standard, soit le double de celui du MacBook Air, le MacBook Pro M5 est également équipé d'un meilleur écran de 14 pouces de diagonale et capable d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz contre 60 sur le MacBook Air. Le tout avec une luminosité pouvant atteindre 1000 nits sur le MacBook Pro contre 500 au maximum sur le MacBook Air.

Rappelons que le MacBook Pro existe également en deux tailles d'écran, 14 et 16 pouces, contre 13 et 15 pour le MacBook Air. Ajoutons le port USB-C / Thunderbolt 4 supplémentaire et une plus grosse batterie lui donnant une autonomie estimée de 24 heures contre 18 pour le MacBook Air et on comprend pourquoi il peut être pertinent de choisir le MacBook Pro d'entrée de gamme, malgré son prix supérieur de 700 euros.

Évidemment, cet équipement plus complet implique que les MacBook Pro sont un plus grands et un peu plus lourds. La version 14 pouces, par exemple, mesure 31,26 cm de largeur sur 22,12 cm de profondeur pour une épaisseur de 1,55 cm et un poids de 1,55 kg. Quant à la version 16 pouces, elle a une largeur de 35,57 cm sur une profondeur de 24,81 cm pour une épaisseur de 1,68 cm et un poids de 2,14 kg.

© Apple

Mais si jamais la puissance du M5 n'est pas suffisante, Apple propose d'aller encore bien plus loin avec les versions M5 Pro et M5 Max. Ces deux monstres de puissance intègrent pour la première fois une technologie appelée Fusion par Apple qui permet de réunir deux processeurs sur un seul système sur puce (SoC). Ce qui explique la présence de 18 cœurs de calcul, aussi bien dans la version M5 Pro que dans la version M5 Max, contre 10 pour le M5.

Si les trois versions de puce M5 intègrent 16 cœurs dits Neural Engine dédiés à l'accélération de certains calculs d'intelligence artificielle, ce sont les cœurs GPU graphiques qui font vraiment la différence, avec 10 cœurs pour le M5, 20 cœurs pour le M5 Pro et 40 cœurs pour le M5 Max. Le tout s'accompagnant d'un taux de transfert des données en mémoire complètement fou, pouvant atteindre 614 gigaoctets par seconde sur le M5 Max. À titre de comparaison, rappelons que la gamme des processeurs M4 atteignait un maximum de 16 cœurs CPU, pour une vitesse mémoire de 120 à 546 Go/s. Le gain est appréciable, même si l'on passe tout de même d'un sommet à l'autre.

M5 M5 Pro M5 Max CPU 10 cœurs 18 cœurs 18 cœurs GPU 10 cœurs 20 cœurs 40 cœurs Neural Engine 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs RAM 16 à 32 Go 24 à 64 Go 36 à 128 Go Vitesse mémoire 153 Go/s 307 Go/s 614 Go/s Prises 3 USB-C / Thunderbolt 4 3 USB-C / Thunderbolt 5 3 USB-C / Thunderbolt 5 Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 Autonomie (est.) 24 heures 22 heures 20 heures

MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max : quelques différences entre les versions

On l'a vu un peu plus haut, même si le MacBook Pro M5 "tout court" dispose déjà de quelques avantages par rapport au MacBook Air, il n'offre cependant pas toutes les capacités techniques de ses grands frères. Si l'on veut s'assurer du top du top de la technique, il faut donc se tourner vers les MacBook Pro, M5 Pro ou M5 Max dont les trois prises au format USB-C sont compatibles avec le standard Thunderbolt 5 permettant d'atteindre un taux de transfert maximal théorique de 120 Gbits/s contre 40 pour le Thunderbolt 4. De quoi brancher jusqu'à trois écrans externes avec une définition maximale de 6K.

Même chose côté connexion sans fil, puisque seules les versions M5 Pro et M5 Max disposent du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6, alors que la version M5 doit se contenter du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. En revanche, les trois MacBook Pro incluent également une prise HDMI et un lecteur de carte SD dont raffolent les professionnels de l'image, et qui manque au MacBook Air bien entendu.

© Apple

Il faut noter également que la puissance se paie non seulement en espèces sonnantes et trébuchantes (voir ci-dessous), mais aussi en autonomie : le MacBook Pro M5 Max perd ainsi 4 heures d'autonomie maximale estimée face au MacBook Pro M5 "tout court", en atteignant tout de même 20 heures. Sans compter qu'il ne faut pas oublier que contrairement à l'immense majorité des PC Windows, la puissance de calcul des Mac ne change pas selon que l'on est ou pas branché sur le secteur.

MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max : des prix qui s'envolent

Comme pour le MacBook Air M5, Apple a réussi à contenir le prix de départ de chacune des versions de base, qui n'augmente que de 100 euros par rapport aux modèles précédents, tout en doublant aussi la capacité de stockage, faisant ainsi passer le minimum à 1 To.

Dans sa version 14 pouces, le MacBook Pro M5 "tout court" démarre ainsi à 1899 euros avec 16 Go de RAM. Pour le M5 Pro, il faudra débourser au minimum 2499 euros pour 24 Go de RAM en standard. Tandis que le M5 Max est lui équipé de 36Go de RAM en standard pour un prix de 4199€ minimum. Ajouter 1100 euros pour passer à la version 16 pouces pour le MacBook Pro M5 tout court, 1000 euros pour la version 16 pouces des MacBook Pro, M5 Pro et M5 Max.

Pour ceux dont les finances et les besoins de calcul sont quasiment infinis, on peut alors monter à un budget de 8500 euros lorsque l'on pose toutes les options au maximum. On obtient alors un MacBook Pro M5 Max doté d'un écran de 16 pouces, de 128 Go de RAM et de 8 To de SSD. De quoi voir venir, à condition de ne pas oublier d'ajouter 120 euros supplémentaires pour l'adaptateur secteur qui n'est pas fourni dans la boîte. On n'y trouve que le câble MagSafe. Étonnant, non ?

© Apple