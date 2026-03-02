iPad Air M4 : le même iPad en plus puissant avec du Wi-Fi 7

Apple vient de présenter son nouvel iPad Air. Et s'il est impossible de différencier à l'œil nu le nouveau modèle de son prédécesseur, il est plus puissant grâce à la puce M4 et se connecte plus rapidement grâce au Wi-Fi 7. Et pour le même prix !

Apple, par la voix de son grand patron Tim Cook, nous avait prévenu que nous aurions droit à trois jours d'annonce de nouveaux produits à partir d'aujourd'hui, lundi demain. Mais ce à quoi on ne s'attendait peut-être pas, c'est qu'il y ait plusieurs annonces par jour. Or, en même temps que l'iPhone 17e, nouvel iPhone d'entrée de gamme qui vient remplacer l'iPhone 16e de l'année dernière (lire notre article), l'iPad Air a également eu le droit de petit rafraîchissement de printemps légèrement en avance. Et si l'iPad Air n'a pas eu droit à son annonce pour lui tout seul, c'est évidemment parce que la liste des nouveautés n'est pas très longue. Détaillons-les.

iPad Air M4 : design identique mais puissance maximale

Évidemment, on a vendu la mèche dans le titre. La principale nouveauté de cet iPad Air est bien son adoption de la puce M4 en remplacement de la puce M3 du modèle précédent. Même si on ne peut pas dire que la puce M3 était sous-dimensionnée, tous les analystes se sont accordés à dire que la puce M4 était tout de même bien meilleure dans tous les domaines, qu'il s'agit de puissance ou d'efficacité.

Cela dit, disons le tout net, si vous possédez déjà un iPad Air M3, voire M2, vous n'avez pas forcément de raison suffisante de passer à celui-ci, car pour le reste, ils sont quasiment identiques les uns aux autres. Tous les modèles ont les mêmes dimensions avec 247,6 mm de hauteur, 178,5 mm de largeur et 6,1 d'épaisseur. Et le poids ne varie que de quelques grammes entre chacun des modèles.

L'écran est également identique avec une diagonale de 11 pouces pour une définition de 2360 x 1640 pixels avec une résolution de 264 points par pouce, avec le même revêtement anti-reflet et une luminosité maximale de 500 nits. Même chose pour le modèle muni de l'écran de 13 pouces de diagonale d'une définition de 2732 x 2048 pixels avec une résolution de 264 points par pouce pour 280,6 mm de hauteur, 214,9 mm de largeur et 6,1 mm d'épaisseur.

Même les quatre couleurs proposées au catalogue sont identiques : gris sidéral, bleu clair, mauve et lumière stellaire (légèrement doré). À l'arrière, on retrouve également le même capteur photo à 12 Mpxl. C'est un peu décevant, même si l'on sait bien que l'iPad n'est pas l'appareil photo principal que l'on utilise au quotidien.

© Apple

iPad Air M4 : connectivité améliorée, mais stockage identique

Outre le passage à la puce M4 un peu plus puissante, ce nouvel iPad inclut aussi de nouvelles capacités de connexion et notamment la compatibilité avec le Wi-Fi 7. Il s'agit de la toute dernière version de la connexion au réseau local sans fil de chez soi ou de son entreprise. Mais attention, il faut, pour en profiter que votre routeur ou que votre box soit également compatible Wi-Fi 7. Sinon, vous retomberez sur le Wi-Fi 6 ou 6E qui, dans l'immense majorité des cas, reste suffisant de toute façon.

On regrette en revanche qu'Apple n'ait pas réussi à faire passer le modèle standard de l'iPad Air à 256Go de stockage comme sur l'iPhone 17e. Le modèle de base de l'iPad Air M4 reste donc à 128 Go de stockage et il faudra s'acquitter de 130 euros de plus pour passer à 256 Go. Autre déception sur le papier, qu'il faudra vérifier avec les tests, l'autonomie de l'iPad reste toujours coincée à 10 heures. La tablette est le seul appareil d'Apple à n'avoir jamais évolué sur ce sujet. Autrement dit, l'iPad Air M4 ne fera finalement rien de mieux que son prédécesseur ou même le modèle M2. Voilà qui pousse à conserver sa tablette un peu plus longtemps et c'est finalement une bonne nouvelle.

© Apple

iPad Air M4 : prix et équipement inchangés

On l'a évoqué ci-dessus, le modèle de base de l'iPad M4 reste équipé de 128 Go de stockage. C'est dommage, mais on apprécie tout de même que malgré la montée globale des prix mondiaux de la mémoire, le prix de l'iPad M4 reste lui inchangé par rapport à son prédécesseur.

Tout laisse à penser qu'Apple s'autocensure quelque peu avec son iPad Air pour laisser les plus grands raffinements technologiques à l'iPad Pro qui profite, lui, de la puce M5 et surtout d'un écran OLED d'une qualité très supérieure à celle de l'iPad Air. Pour un prix bien plus élevé, il est vrai. Si l'on n'a pas un usage très poussé de sa tablette, on a parfois du mal à justifier l'achat d'un iPad Air. Dommage que l'iPad de base, l'iPad "tout court", n'ait pas été lui mis à jour, car sa proposition économique est plus intéressante…