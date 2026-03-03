MacBook Air M5 : une puce plus puissante, deux fois plus de stockage et à peine plus cher

Après l'iPhone 17e et l'iPad Air M4, Apple présente le nouveau MacBook Air équipé de la toute dernière puce M5. Un gain de puissance appréciable accompagné d'un doublement du stockage pour un prix contenu. La machine idéale ?

Comme prévu, Apple continue la série de trois jours d'annonces prévues pour ce début du mois de mars, sans conférence spectaculaire, sans même de vidéos de présentation dédiées, mais seulement via des communiqués de presse diffusés au compte-gouttes. Cette salve d'annonces se conclura par une prise en main de toutes les nouveautés réservée à quelques journalistes et influenceurs privilégiés à Londres, New York et Shanghai.

Après la présentation du nouvel iPhone d'entrée de gamme, le 17e (lire notre article), et de la nouvelle version de l'iPad Air plus rapide grâce à la puce M4 (lire notre article), c'est donc au tour du MacBook Air de profiter de son rafraîchissement de printemps, en même temps que la nouvelle gamme de MacBook Pro M5, M5 Pro et M5 Max (lire notre article). Et autant le dire tout de suite, l'ordinateur le plus vendu de la gamme Apple devient encore plus intéressant et encore plus incontournable. à se demander même si les autres Macs de la gamme sont bien nécessaires.

© Apple

MacBook Air M5 : plus de puissance et deux fois plus de stockage

À tout seigneur, tout honneur, commençons par le processeur : le MacBook Air Profite maintenant de la toute dernière puce M5 qui avait été annoncée le 15 octobre dernier, mais qui n'équipait jusque-là que l'iPad Pro et le MacBook Pro d'entrée de gamme. Une fois n'est pas coutume, l'augmentation des performances est déjà significative même si on passe du M4 au M5. En calcul monocœur par exemple, l'indice de performance Geekbench 6 passe de 3850 à 4280 points, soit une hausse de 11%. Et on atteint une amélioration de 20% en multicoeur, passant de 15100 à 18200 points. Mieux encore en performance graphique, puisque les tests GPU passent de 56 000 à 77 000 entre le M4 et le M5. Autant dire qu'Apple ne ment pas lorsqu'elle promet des performances à couper le souffle pour ce nouveau MacBook Air. Et n'oublions pas que cet ordinateur ultra-portable n'est même pas muni de ventilateurs, il n'en a pas besoin !

© Apple

L'autre bonne nouvelle se situe du côté de stockage. Le modèle de base du MacBook Air est maintenant doté de 512 Go de SSD. qui viennent donc accompagner les 16Go de mémoire vive dont sont équipés tous les Mac en standard depuis deux ans. Dans l'immense majorité des cas, donc, plus besoin de passer par la case des options, la machine d'entrée de gamme suffira largement. Voilà qui fait facilement pardonner la petite hausse des prix du modèle 2026. Un petit regret toutefois, pour passer à 24 Go de RAM ou plus, il faut aussi passer à la version légèrement supérieure du M5 muni de 10 coeurs CPU et 10 coeurs GPU, contre "seulement" 10 coeurs CPU et 8 coeurs GPU pour la version de base. Rien que le passage à cette version du processeur légèrement plus puissante est facturé 125 euros et donne donc ensuite le droit à passer par exemple de 16 à 24 Go de RAM pour... 250 euros de plus. Notons également que pour la première fois, il est possible d'équiper un MacBook Air de 4 To de SSD. Répétons-le, la version de base du MacBook Air n'a jamais été aussi attirante.

MacBook Air M5 : un design inchangé

Le MacBook Air M5 garde un design absolument identique à celui de son prédécesseur, qui avait été inauguré par le MacBook Air M2 sorti en 2022. Si certains regrettent encore le design biseauté du MacBook Air M1, hérité du tout premier MacBook Air présenté par Steve Jobs en 2008 (!), il n'en reste pas moins vrai que le design actuel est particulièrement efficace.

© Apple

Le MacBook Air M5 est donc disponible en deux tailles d'écran 13 pouces et 15 pouces de diagonale (ou plus exactement 3,6 et 15,4 si l'on veut être précis). Il conserve également l'encoche en haut au milieu de l'écran qui laisse la place notamment à la webcam d'une définition de 18 Mpxl, compatible avec la fonction cadre centré qui s'occupe de garder une ou plusieurs personnes dans le champ automatiquement. Dommage que le MacBook Air ne profite pas de l'option écran nano texturé anti-reflet, qui reste donc pour l'instant réservée au MacBook Pro et aux iMac.

© Apple

Les dimensions globales sont également identiques : 30,41 cm de large sur 21,5 cm de profondeur et un poids de 1,23 kg pour le modèle 13 pouces. Tandis que le modèle pousse, mesure lui 34,04 cm de largeur sur 23,76 cm de profondeur pour un poids de 1,51 kg. les deux ayant une épaisseur similaire de 1,13 cm pour le 13 pouces et 1,15 cm pour le 15 pouces. Le tout dans la robe d'aluminium habituelle, toujours dans quatre couleurs inchangées : bleu ciel, argent, Lumière stellaire et minuit (un bleu très foncé et très sujet aux marques de doigts).

MacBook Air M5 : une connectivité au top

Notons que pour ce MacBook Air, Apple n'a pas fait dans la demi-mesure. Les deux ports au format USB-C sont compatibles avec la norme Thunderbolt 4, la plus rapide qui soit, avec un taux de transfert pouvant atteindre 40 Gbits/s par seconde. Notons qu'il est possible de connecter à ce MacBook Air M5 deux écrans externes ayant une définition maximale de 6K. Ces deux prises USB-C sont accompagnées du port MagSafe pour une recharge rapide, même s'il est toujours possible de recharger son MacBook Air via une prise USB-C. Et le tout est complété par une prise casque sur le côté droit.

Même chose côté connexion sans fil puisque dorénavant, pour la première fois, les MacBook Air M5 sont compatibles avec la norme Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Allié à la puissance du processeur M5, on peut parier sur une utilisation de ce nouveau MacBook Air pendant plusieurs années sans problème.

MacBook Air M5 : prix contenu pour la version de base

On l'a déjà évoqué un peu plus haut, Apple semble avoir fait un effort sur le prix du MacBook Air M5, malgré la très forte hausse des prix de la mémoire dans le monde en ce moment. À 1199 euros TTC, la version de base ne coûte en effet que 100 euros de plus que le MacBook Air M4 de l'année dernière, tout en intégrant pourtant deux fois plus de stockage, 512 Go contre 256 pour la version précédente. Cela dit, le prix des options reste toujours aussi élevé, comme on peut le voir dans les exemples de prix ci-dessous. Et notamment parce que dès que l'on veut augmenter la mémoire vive ou le stockage, il faut forcément passer à la version plus puissante du M5 à 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Autrement dit, dès que l'on pense avoir besoin d'un MacBook Air boosté, peut-être vaut-il mieux regarder du côté du MacBook Pro malgré tout, qui vient désormais équipé en standard d'un SSD de 1 To. Attention, comme les MacBook Pro M5 annoncés en même temps, le nouveau MacBook Air M5 est livré avec le câble de charge MagSafe, mais sans le chargeur. Cela dit, rappelons qu'un MacBook Air se charge très bien avec un chargeur de 30 ou 40 W de puissance, que l'on a probablement déjà dans son tiroir.

MacBook Air M5 13 pouces - 16 Go / 512 Go : 1199 euros

MacBook Air M5 13 pouces - 16 Go / 1 To : 1449 euros

MacBook Air M5 13 pouces - 16 Go / 2 To : 1949 euros

MacBook Air M5 13 pouces - 16 Go / 4 To : 2699 euros

MacBook Air M5 13 pouces - 24 Go / 512 Go : 1449 euros

MacBook Air M5 13 pouces - 32 Go / 2 To : 2449 euros