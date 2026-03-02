iPhone 17e : un iPhone d'entrée de gamme meilleur pour le même prix

Deux fois plus de mémoire et compatibilité MagSafe, l'iPhone 17e, nouvel iPhone d'entrée de gamme, corrige tous les défauts de la version précédente tout en conservant un prix identique. Pas mal !

Comme à la fin octobre 2024, Apple nous refait le coup d'une grande annonce par jour pendant trois jours et ça commence aujourd'hui, lundi 2 mars 2026. La marque californienne avait prévenu en deux temps. D'abord en annonçant pour le 4 mars non pas un Apple Event (un événement Apple), mais une Apple Experience, que l'on pourrait traduire par une invitation à une prise en mains de nouveaux produits à venir par quelques journalistes et bloggers privilégiés. Et comme en réponse à certaines rumeurs, le grand patron d'Apple, Tim Cook lui-même, a publié sur X le message suivant : A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch (Semaine importante à venir. Tout commence lundi matin !). Lundi matin heure américaine évidemment.

Et donc nous y voilà : à 15 heures, heure française, la première double annonce de la semaine est tombée et il s'agit de la nouvelle version de l'iPad Air muni d'une puce M4 (lire notre article) et du nouvel iPhone d'entrée de gamme l'iPhone 17e que nous détaillons ici. On s'en était douté l'année dernière avec l'iPhone 16e qui remplaçait à l'époque le célèbre iPhone SE. En ajoutant un numéro à son nom, le smartphone d'entrée de gamme de le Pomme allait probablement rejoindre le rythme annuel des sorties des nouveaux modèles.

iPhone 17e : un design quasi-identique mais plus résistant

Extérieurement, rien ne change. L'iPhone 17e conserve exactement les mêmes dimensions que son prédécesseur : 146,7 mm de hauteur, 71,5 de largeur et 7,8 d'épaisseur. Il prend tout de même pour l'occasion 3 grammes de plus en pesant 170 grammes contre 167 pour l'iPhone 16e. L'écran est également identique avec une diagonale de 6,1 pouces et une définition de 2532 x 1170 pixels avec une résolution élevée de 460 points par pouce.

Seul changement extérieur, invisible à l'œil nu, le revêtement Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures, selon Apple. On appréciera aussi que les étuis et coques de l'iPhone 16e restent compatibles avec le 17e. Mais peut-être n'aurez-vous pas envie de cacher votre nouvel iPhone 17e si vous vous décidez à l'acheter, car en plus du noir et du blanc de l'iPhone 16e, ce nouveau modèle propose maintenant une couleur rose pastel.

© Apple

iPhone 17e : plus de puissance… évidemment

C'est donc surtout à l'intérieur qu'il faut chercher les différences. L'iPhone 17e profite maintenant de la puce A19, identique à celle de l'iPhone 17 sorti en septembre dernier. Autrement dit, personne n'aura de problème de puissance avec cet iPhone 17e, mais il faut dire que c'était déjà le cas avec le modèle précédent. Pas de changement au niveau de l'autonomie, qui est toujours annoncé pour 26 heures de lecture vidéo en continu. C'était déjà l'un des points forts de l'iPhone 16e. L'iPhone 17e est également muni du modem maison C1X, plus complet que le C1 qui équipait l'iPhone 16e. Selon Apple, ce passage au nouveau modem permet à l'iPhone 17e d'être deux fois plus rapide et aussi 30% plus économe en énergie.

iPhone 17e : toujours un seul capteur photo mais une charge sans fil

C'est l'une des caractéristiques à laquelle on reconnaît du premier coup d'œil un iPhone d'entrée de gamme. Il n'est muni que d'un seul capteur photo en arrière. Ce capteur est absolument identique à celui de l'iPhone 16e à 48 Mpxl. L'iPhone 17e se démarque tout de même de son prédécesseur et corrige un de ses principaux défauts : Le nouvel entrée de gamme de l'iPhone est maintenant enfin compatible avec le standard MagSafe, qui permet donc de le charger sans fil, de manière aimantée, comme tout le reste de la gamme des iPhone. Ça c'est une vraie bonne nouvelle.

© Apple

iPhone 17e : un prix identique, mais il faut attendre avant d'acheter

L'autre bonne nouvelle de cette annonce, c'est que l'iPhone 17e reste au même prix que l'iPhone 16e dans sa version de base, c'est-à-dire 719 euros, alors même que son stockage est doublé, en passant de 128 à 256 Go. On pourrait presque parler de baisse ! En ces temps d'incertitude sur les prix de la mémoire vive (RAM), c'était même inattendu. Vous pouvez aussi passer à la version dotée de 512 Go, pour cette fois un prix nettement plus élevé, de 969 €.

Et pourtant, on ne peut que conseiller d'attendre avant d'acheter ce nouvel iPhone. Car sans conteste, 719 euros, ça reste une somme. Et on a vu que rapidement, grâce aux nombreuses promotions que l'on peut trouver en ligne, l'iPhone 16e a souvent pu être acheté aux alentours de 500 euros. Gageons que ce sera la même chose pour ce nouveau modèle.