Beelink GTR9 Pro : ce mini PC surpuissant fait mieux que le Mac Studio

Beelink vient de frapper un grand coup en lançant son GTR9 Pro, un mini PC haut de gamme équipé du surpuissant processeur Ryzen AI Max+ 395 d'AMD. Et qui en offre beaucoup plus que le Mac Studio pour bien moins cher.

Beelink n'en finit plus de monter en gamme. Il y a déjà quelques mois, ce grand spécialiste des mini PC avait déjà marqué les esprits avec son excellent SER8, un modèle aux performances époustouflantes et au design premium vendu moins de 500 euros (voir notre test). Non content d'utiliser de superbes boîtiers métalliques, le constructeur chinois avait également innové en commençant à intégrer des alimentations dans certains modèles – comme dans l'EQR6 – ou en développant une station d'accueil pour une carte graphique dédiée – avec le GTi13 Ultra.

Beelink GTR9 Pro : un vrai concurrent du Mac Studio

Cette fois, Beelink va encore plus loin – et même beaucoup plus loin – avec son GTR9 Pro. Car ce tout nouveau modèle ne se contente pas de rivaliser avec la concurrence : clairement positionné dans le très haut de gamme, il promet de surpasser tout ce qui existe actuellement dans ce domaine grâce à un équipement hors normes. Mieux encore, avec son Ryzen AI Max+ 395, l'un des plus puissants processeurs de nouvelle génération d'AMD, il se paie le luxe de faire mieux que le fameux Mac Studio d'Apple, pour moins de la moitié du prix. De quoi secouer le marché en établissant une nouvelle référence.

© Beelink

La référence au Mac Studio n'est pas fortuite. Car le GTR9 Pro présente plusieurs similitudes avec l'ordinateur pour créatifs d'Apple. À commencer par son luxueux boîtier en métal argenté. Si la ressemblance est indéniable, on notera que Beelink avait inauguré ce design moderne avant même qu'Apple ne revoie le format de son Mac mini avec la version M4. Rien d'étonnant donc à ce que le GTR9 Pro reprenne le châssis de ses prédécesseurs en plus gros (180 x 180 x 91 mm). Et cet agrandissement n'a rien d'un caprice esthétique : il est nécessaire pour intégrer les nombreux éléments qui constituent le GTR9 Pro.

Beelink GTR9 Pro : des technologies dernier cri

En premier lieu, son processeur Ryzen AI Max+ 395 et son dispositif de refroidissement avec chambre à vapeur et double ventilateur. Un système indispensable pour ce moteur de compétition de nouvelle génération (Strix Halo) à 16 cœurs et 32 threads qui peut tourner à 5,1 GHz et qui intègre un puissant circuit graphique Radeon 8060S à 40 unités de calcul ainsi qu'un NPU à 50 TOPS pour les traitements IA. Et pour offrir à ce petit bolide tout le confort qu'il mérite, Beelink a doté le GTR9 Pro de 128 Go de mémoire vive rapide en standard – des modules LPDDR5X-8000 soudés sur la carte mère – et d'un SSD à très haut débit à la norme PCle 4.0 X4, avec deux emplacements M; 2280 pour un stockage maximal de 8 To.

© Beelink

Ce n'est pas tout : le GTR9 Pro dispose également d'un lecteur de cartes mémoire, de prises USB-C en USB 4 à 40 Gbit/s et USB-A en USB 3.2 à 10 Gbits, de ports Ethernet à très haute vitesse à 10 Gbit/s, et, pour les communications sans fil, de module Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Bref, la totale en termes de technologies dernier cri ! Sans compter que pour proposer une machine complète, Beelink a doté de GTR9 Pro de haut-parleurs, de microphones associés à un système de reconnaissance vocale et d'une confortable alimentation intégrée de 230 W.

© Beelink

Mais le plus important reste encore la puissance délivrée. Pour le Ryzen AI Max+ 395, AMD annonce ainsi un total cumulé de 126 TOPS, entre le CPU, le GPU et le NPU, ce qui est impressionnant. Et côté graphique, Beelink revendique des performances équivalentes à une puce Nvidia RTX4070 : de quoi faire tourner des jeux 3D exigeants dans de très bonnes conditions, avec un taux élevé d'image (FPS) et un haut niveau de détails. Et en combinant ses prises HDMI, DisplayPOrt et USB 4, le GTR9 Pro peut piloter jusqu'à quatre écrans simultanément, jusqu'en 8K à Le constructeur assure d'ailleurs que le GTR9 Pro peut faire office de station de travail professionnelles, y compris pour l'IA locale, en profitant notamment de ses deux ports Ethernet à très haut débit. Le tout sans se transformer en soufflerie, puisque Beelink annonce un niveau sonore de l'ordre de 32 dBA seulement.

© Beelink

Beelink GTR9 Pro : un rapport équipement/prix époustouflant

Bien sûr, il faudra attendre des tests complets pour savoir ce que ce nouveau joujou a réellement dans le ventre. Mais les mesures effectuées avec des benchmarks de référence sur le Ryzen AI Max+ 395 ont de quoi donner déjà le tournis, la puce d'AMD étant créditée de plus de 23500 points dans Passmark et de 33960 points dans Cinebench R23 en multicœurs. À titre de comparaison, le M4 Max 16 cœurs qui équipe une des meilleures versions du Mac Studio se contente respectivement de 43800 points et 27400 points, toujours en multicœurs – mais elle fait légèrement mieux en monocœur.

© Passmark

Come si ce la n'était pas suffisant, le nouveau fleuron de Beelink enfonce le clou sur les prix : avec 128 Go de Ram et un SD de 2 To, le GTR9 Pro est vendu moins de 2000 dollars – soit environ 2000 euros –, quand un Mac Studio M4 Max équipé de la même façon est facturé plus de… 5000 euros ! Bien sûr, les afficionados d'Apple argueront que macOS est bien mieux fini que Windows 11 et que les Mac bénéficient d'une excellente qualité de fabrication, ce qui est vrai. Il n'empêche : à ce prix, et avec cet équipement, le GTR9 Pro risque de rebatter les cartes sur le marché des ordinateurs hautes performances.