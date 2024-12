Test Beelink SER8 8745HS : puissant, silencieux et pas cher, c'est le meilleur mini PC du moment

Encore moins chère, mais aussi performante, silencieuse et luxueuse que le premier modèle, cette nouvelle version de l'excellent SER8 de Beelink coche absolument toutes les cases. Clairement, le meilleur mini PC du moment !

Le monde des mini PC est en pleine ébullition. Et pour cause : Apple vient de jeter un véritable pavé dans la mare en sortant une version complètement revisitée de son fameux Mac mini. Un modèle doté d'un boîtier toujours métallique mais beaucoup plus petit – il tient réellement dans la main ! –, d'un processeur de dernière génération ultra puissant – la puce M4, proposée en deux déclinaisons – et avec davantage de mémoire vive – 16 Go au lieu de 8 –, le tout à un prix inchangé, et particulièrement bas qui en fait l'ordinateur de mois cher de la marque à la Pomme : 699 euros. De quoi inciter certains utilisateurs de Windows à changer d'univers…

Mais les constructeurs de mini PC n'ont pas dit leur dernier mot pour autant, bien au contraire ! Et ils ne comptent pas ce marché grandissant au géant américain. D'abord, sur la lancée des dernières années, ils continuent d'étoffer leurs gammes en proposant une grande variété de modèles à tous les prix, y compris les plus bas, avec des machines minimalistes autour de 200 euros. Ensuite, ils poursuivent leur montée en gamme en intégrant des processeurs hautes performances de nouvelle génération – Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI et bientôt même Qualcomm Snapdragon Elite X, des puces de type ARM, comme l'architecture des M d'Apple, qui feront leur apparition dans des mini PC dès le début 2025. Enfin, et c'est tout à fait remarquable, ils font évoluer des modèles existants pour améliorer leur rapport qualité/prix.

Beelink SER8 8745HS : l'avis de CCM Rapport qualité/prix époustouflant

Performances générales exceptionnelles

Design élégant avec boîtier en métal

Excellente qualité de fabrication

Fonctionnement très silencieux

Nombreuses interfaces avec USB 4

Stockage et mémoire extensibles

Faible consommation électrique

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Wi-Fi en version 6 seulement

SER8 8745HS : un SER8 sans NPU

C'est exactement ce que Beelink, grand spécialiste du domaine, vient de faire avec son SER8 (voir notre test). Ce modèle, sorti il y a quelques mois, nous avait fortement impressionnés par sa qualité de fabrication et ses excellentes performances : boîtier métallique, processeur AMD Ryzen 7 8845HS, connectique complète, pour environ 600 euros, il a vraiment tout pour plaire. Et malgré une féroce concurrence, il reste aujourd'hui l'un des meilleurs choix sur le marché, sans même craindre le Mac mini M4, d'autant qu'il est livré avec 32 Go de Ram et un SSD de 1 To – bien mieux que ce que propose Apple.

Mais Beelink a décidé d'aller encore plus loin en déclinant ce champion dans une version encore plus abordable. Et sans rogner sur les performances ! Et s'il reprend l'appellation de son "grand frère", le nouveau modèle se distingue par un suffixe qu'il doit à sa seule différence : 8745HS, du nom du processeur qui l'anime. De fait, ce "nouveau" SER8 est équipé du Ryzen 7 8745HS, une déclinaison allégée du 8745HS, qui se voit simplement dépourvue du NPU, cette unité dédiée aux calculs d'IA, tout le reste étant strictement identique.

Ainsi, comme le 8845HS, le Ryzen 7 8745HS est un processeur AMD de dernière génération (série 8000) reposant sur un classique CPU (à 8 cœurs et 16 threads en architecture Zen 4 de type Hawk Point) fonctionnant à 3,8 Hz (et jusqu'à 4,95 GHz en mode turbo), associé à 8 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3, pour un TDP typique de 54 W (contre 65 W pour le 8845HS). Il embarque le même processeur graphique (GPU ou iGPU selon les écoles), à savoir un Radeon 780M avec 12 UC (unités de calcul) tourant à 2,7 GHz et utilisant une partie de la mémoire vide comme mémoire vidéo – cette mémoire partagée est paramétrable dans le Bios. Et, comme on l'a dit, il est dépourvu de NPU, qui reste l'apanage du 8845HS. Destinée à l'origine au marché chinois, cette déclinaison allégée se retrouve assez logiquement dans diverses machines où elle peut facilement remplacer son aînée, hormis pour l'IA locale, ce qui, avouons-le, ne manquera pas à grand monde aujourd'hui…

SER8 8745HS : un boîtier premium avec une connectique complète

Et c'est bien là toute l'astuce de Beelink ! Car, pour toute le reste, le nouveau SER8 est strictement identique à l'ancien – toujours en vente par ailleurs – et c'est tant mieux ! On retrouve ainsi le superbe boîtier métallique satiné – disponible en deux couleurs, argent et gris –, à la fois solide et luxueux, qui n'a rien à envier à un Mac mini M4 en termes de finition.

Toujours aussi compact, mais un peu plus gros que d'autres modèles – il mesure 135 x 135 x 50 mm –, il se distingue d'abord par son système de ventilation qui repose sur une fine grille métallique placée en-dessous servant de filtre à poussière et libérant les flancs latéraux de toute entrée d'air, ce qui participe à l'esthétique épurée de l'ensemble. Disons-le clairement, on adore ! L'ensemble est associé à un excellent dispositif de dissipation thermique (voir notre test du SER8 première édition pour tous les détails) qui se révèle diablement efficace, comme nous le verrons plus loin.

Bien entendu, les boutons et la connectique restent strictement identiques. En façade, en plus du bouton de marche-arrêt, on retrouve donc un micro orifice de remise à zéro de l'appareil, une entrée-sortie audio en mini jack stéréo, une prise USB-C et et une prise USB-A toutes deux compatibles USB 3.2 à 10 Gbit/s. À l'arrière, c'est le festin avec une seconde une entrée-sortie audio en mini jack stéréo – une spécialité de Beelink –, une sortie vidéo en HDMI 21, une sortie vidéo en Display Port 1.4, deux prises USB-A en USB 2.0 à 480 Mbit/s, une prise USB-A en USB3.2 à 10 Gbit/s, une prise USB-C en USB 4 à 40 Gbit/s, un port Ethernet à 2,5 Gbit/s, et enfin un port pour l'alimentation externe – un bloc ultra compact délivrant 120 W. le tout est complété par des interfaces sans fil très classiques, en l'occurrence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Certes, on aurait préféré du Wi-Fi 7 ou, à défaut, du Wi-Fi 6E, mais ce n'est pas indispensable pour se connecter à Internet avec de l'Ethernet ultra rapide. Quoi qu'il en soit, rien ne manque à l'appel et brancher toutes sortes de périphériques. Et en combinant HDMI, DisplayPort et USB-C, on peut même utiliser trois écrans 4K simultanément au SER8. Le grand confort !

SER8 8745HS : un ordinateur évolutif

Pour ne rie gâter, le boîtier du SER8 s'ouvre très simplement, en retirant quelques vis pour déposer le panneau inférieur, la fameuse grille anti-poussière et un dissipateur thermique. Tout est parfaitement et proprement agencé – bravo Beelink ! – et on accède très facilement à la mémoire vive, qui prend la forme de deux barrettes SODIMM de type DDR5-5600 en quadruple canal. Et si notre exemplaire de test en possède 32 Go (2 x 16 Go de marque Crucial), il est possible de monter jusqu'à un maximum de 256 Go,, ce qui est non seulement très confortable pour toutes sortes d'applications exigeantes comme le montage vidéo, mais également extrêmement rare sur un mini PC. Là encore, chapeau à Beelink !

Et ce n'est pas tout ! Beelink a aussi vu grand côté stockage. Ainsi, hormis pour la version barebone dépourvue de mémoire vive et de dispositif de stockage, le SER8 est livré de base avec un SSD de 1 To, un modèle NVMe de type M.2 2280 PCIe Gen 4, ce qui est déjà confortable. Mais un second emplacement du même type est disponible à côté pour installer un second SSD et augmenter ainsi drastiquement la capacité totale de stockage. Et un joli radiateur chapeaute les deux SDD pour bien dissiper la chaleur qu'ils dégagent quand on les sollicité fortement. Beelink a vraiment pensé à tout pour les amateurs de performances et de gros fichiers, notamment les créateurs (graphistes, musiciens, vidéastes, développeurs…). On retrouve, là encore, toutes qualités du SER8 original.

SER8 8745HS : des performances exceptionnelles

Côté performances, justement, on pourrait que le choix d'un processeur "allégé" ait des conséquences négatives. Il n'en est rien. Au contraire, passé aux traditionnels benchmarks que nous utilisons pour nos tests, le SER8 8745HS obtient des résultats similaires pour ne pas dire identiques à ceux du SER8 8845HS, avec des écarts insignifiants dans les deux sens : 8484 points en global sous Passmark, avec 31767 points pour le processeur, 8032 points pour la 3D et 39167 points pour le stockage ; 2587 points en monocœur et 12547 points en multicœurs pour le CPU et 31257 points pour le GPU sous Geekbench ; 1741 points en monocœur et 16787 points en multicœurs sous Cinebench R23. Des résultats absolument excellents, qui le placent dans le peloton de tête des mini PC que nous avons testés à ce jour.

En pratique, le Ryzen 7 8745HS fait donc jeu égal avec le 8845HS, en même avec les meilleurs processeurs du moment. Il rivalise ainsi les excellents Core i7-14650HX, Core i7-13700 et Core i9-12900K côté Intel et les remarquables Ryzen 9 7845HX et Ryzen 7 7745HX côté AMD. Et même si la comparaison est toujours délicate compte tenu des différences d'architecture physique et d'environnement logiciel, il rivalise avec certaines puces Apple puissantes comme le M3 Pro, le M2 Pro ou le M2 Max, toutes à 12 cœurs, sur les tests en multicœurs. Il se paie même le luxe de dépasser le M4 à 10 cœurs qui équipe Mac mini de base, toujours sur les tests en multicœurs, les puces Apple étant bien meilleures en monocœur. Très impressionnant !

Côté jeux, le nouveau SER8 fait également des étincelles avec, là encore, des scores similaires à ceux du premier modèle. En Full HD (1080p) avec un niveau de détails bas, nous avons ainsi atteint en moyenne 145 FPS dans Counter Strike 2, 115 FPS dans Apex Legends, 100 FPS dans Fortnite, 85 FPS dans GTA 5 ou encore 45 FPS dans Elden Ring. Compte tenu du fait que le SER8 n'est pas un PC gamer, nous avons réalisé d'autres tests en "capant" le débit d'images à 60 FPS pour l'accorder à la fréquence d'un écran bureautique classique, afin de refléter une utilisation réaliste pour un joueur occasionnel. Toujours en 1080P, avec des titres aussi divers que Doom Eternal, Subnautica, Lords Of The Fallen, Dark Souls III ou encore Spyro : Reignited Trilogy, nous avons réussi à conserver le débit confortable de 60 FPS dans tous les cas, en qualité basse et parfois même en haute qualité (voir graphique). Et tout cela avec le GPU Radeon 780M intégré au Ryzen 7 8745HS ! Et c'est ce qui est vraiment remarquable avec cette génération de processeur : car dit autrement, en de manière plus synthétique, on on peut jouer dans de bonnes voire de très bonnes conditions avec le SER8, tout en restant conscient que ce type de mini PC ne peut pas rivaliser avec des machines de gamer équipés de puissantes carets graphiques Nvidia RTX, autrement plus chères nous ne sommes pas dans la même catégorie.

Pour l'anecdote, signalons que nous avons effectué quelques optimisations dans le Bios du SER8 en attribuant notamment 4 Go de mémoire partagée au GPU – on peut monter à 8 Go au maximum –, une opération simple, qui ampute évidemment d'autant la mémoire vive disponible pour le système et les applications. Toujours dans le Bios, assez complet même si ce n'est pas le plus riche en paramètres que nous ayons vu, il est possible de sélectionner un mode Performances au lieu du mode Balanced (Équilibré) par défaut, ce qui fait passer l'enveloppe de puissance globale du SER8 de 54 à 63 W. Et si, lors de nos tests, nous n'avons pas noté de gain de performances significatifs par rapport au mode Balanced dans les jeux, on apprécie cette possibilité qui pourra donner de meilleurs résultats dans d'autres circonstances, avec certaines applis gourmandes.

Quoi qu'il en soit, même sans aucun réglage, le SER8 délivre globalement d'excellentes performances dans tous les cas de figure, au quotidien avec Windows (démarrage, réactivité, etc.) et des applications classiques (suite bureautique, navigation Internet, lecture vidéo, etc.), comme avec des logiciels de création plus exigeants (retouche d'image, montage vidéo, traitement audio, etc.). Le nouveau SER8 est une véritable fusée, en profitant même de très bons débits pour l'ouverture et l'enregistrement de fichiers grâce à son SSD bien choisi.

SER8 8745HS : un mini PC sobre et silencieux

Mieux encore, comme son "grand frère", il se montre particulièrement discret sur le plan sonore, grâce au dispositif de refroidissement mis au point par Beelink. Baptisé MSC 2.0, ce système actif associé à la grille d'apport d'air frais sous le boîtier permet de maintenir le bruit du ventilateur entre 29 dB SPL (A) au repos et 35 dB SPL (A) lors des sollicitations intenses du processeur à 30 cm de l'évacuation arrière. Des valeurs encore plus faibles que celle obtenues avec le SER8 première génération, pourtant déjà excellent. Et encore, les 29 dB relevés correspondent à la valeur minimale de notre sonomètre ! En pratique, le SER8 est parfaitement inaudible dans un environnement normal – un bureau en journée – et il faut pratiquement coller l'oreille au boîtier pour entendre un léger souffle quand on le pousse un peu. Spectaculaire !

Pour pousser le bouchon un peu plus loin, nous nous sommes amusés à optimiser la ventilation à l'aide d'un utilitaire spécialisés –en l'occurrence, l'excellent Fan Control, mais il en existe de nombreux autres du même genre. Et, après quelques, en adaptant la vitesse du ventilateur aux températures, nous sommes parvenus à réduire encore le niveau sonore, jusqu'à 35 dB en charge. Le tout, en maintenant le processeur et les autres composants loin sur leurs limites thermiques. Totalement bluffant ! Le bilan est sans appel : Beelink a fait un excellent travail et son nouveau SER8 apparaît comme le mini PC le plus silencieux que nous ayons testé. Seuls les modèles à refroidissement passifs, et donc par essence parfaitement silencieux, font mieux. C'est dire !

Même satisfecit sur le plan énergétique. Encore plus sobre que son ainé, le SER8 consomme autour de 7 W au repos, entre 10 et 20 W en navigation Web et avec des applications bureautiques classiques et grimpe à 50 W en utilisation intensive, avec quelques pointes jusqu'à 75 voire à 90 W lors des tâches les plus gourmandes, comme dans les jeux les plus exigeants en 3D. Bref, un excellent bilan, comme sur la plupart des mini PC, bien moins énergivores que les tours d'antan.

Notons enfin que comme la quasi des mini PC actuels (hors barebones), le SER8 est livré en standard avec Windows 11 en édition Pro préinstallé et activé. Une version prête à l'emploi – il faut juste passer par la configuration habituelle de Microsoft – et, surtout, dénuée de tout élément additionnel. On n'y trouve aucune de ces applications inutiles (antivirus et autres accessoires) que les constructeurs aiment installer d'office, mais qui encombrent l'espace de stockage en ralentissant parfois la machine. Merci Beelink ! Certes, il n'y a pas de logiciels AMD pour gérer finement le processeur et son circuit graphique, mais cela ne manque pas et ceux qui en ont réellement besoin pourront télécharger facilement l'utilitaire officiel.

SER8 8745HS : un rapport performances-prix époustouflant

Au final, on ne peut que féliciter du choix pour cette nouvelle version du SER8. D'abord, parce que ce modèle conserve tous les atouts de l'ancien : un boîtier superbe, luxueux et pratique avec une finition qui n'a rien à envier au Mac mini M4 – le bouton marche-arrêt est parfaitement accessible à l'avant… –, une connectique très riche qui permet de faire face à toutes les situations courantes – même si un second port USB 4 aurait été bienvenu –, une mémoire et un stockage confortables et extensibles et, enfin, des performances époustouflantes qui lui ouvre la voie toutes sortes d'applications, professionnelles, créatives ou ludiques, le tout avec un consommation électrique minimale et une discrétion sonore remarquable. Ensuite, parce que constructeur a réussi ce formidable pari en baissant le prix de son mini PC.

Car oui, et c'est sans doute l'atout majeur du nouveau SER8 : en utilisant un processeur moins cher, et sans rien perdre en performances, il est vendu quelque 100 euros de moins que l'ancien modèle, qui présentait déjà un excellent compromis performances-qualité-prix ! Ainsi, sur le site de Beelink, le SER8 8745HS avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To est proposé à moins de 500 euros en ce moment –.et même à 470 euros avec 24 Go de Ram –, hors promotion, port compris et hors frais de douane. Il est plus cher sur Amazon, mais comme toujours, des promotions régulières font baisser l'addition – le prix le plus bas indiqué est de 559 euros.

