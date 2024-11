Test Asus Vivobook S15 : un PC Copilot+ moins cher vaut-il le détour ?

Asus décline son Vivobook S15 dans une version motorisée par le processeur Qualcomm le plus accessible, le Snapdragon X Plus. Un PC estampillé Copilot+ moins cher, mais aussi moins performant.

Qualcomm est bien décidé à mener la vie dure aux ténors du marché PC que sont AMD et Intel. Avec ses puces Snapdragon et leur architecture ARM (comme les processeurs M chez Apple), le fondeur américain entend bien peser dans le marché des PC Windows. Après la première mouture Snapdragon X Elite sortie au printemps dernier, Qualcomm a profité du salon IFA de Berlin l'été dernier pour présenter sa déclinaison X Plus.

Comme son nom ne l'indique pas, ce processeur ne fait pas mieux que son aîné mais plutôt un poil moins bien. Et pour cause. Alors que le Snapdragon X Elite embarque 12 cœurs avec une cadence maximale fixée à 3,8 GHz, son petit frère X Plus se repose sur 10 voire 8 cœurs cadencés au mieux à 3,4 GHz. Autre différence, le GPU Adreno passe de 4,6 TFLOPS à 1,7 TFLOPS dans le pire des cas (le X Plus est décliné en 4 versions). En revanche, Qualcomm l'a assuré, la puissance de calcul pour le traitement d'opérations liées à l'intelligence artificielle ne varie pas entre les deux gammes de processeurs et reste fixée à 45 TOPS. De quoi conserver l'étiquette Copilot+ PC sur les ordinateurs portables qui adoptent cette nouvelle puce et se frotter sans peine aux outils d'IA.

Asus Vivobook S15 : un PC moins ambitieux mais aussi moins cher

L'objectif qui se cache derrière ce nouveau processeur : délivrer des PC Copilot+ moins chers. Et cela semble fonctionner. Asus, figure parmi les premiers constructeurs à étrenner la nouvelle puce de Qualcomm. Le Taïwanais l'a ainsi intégrée dans le châssis de son Vivobook S15 facturé juste sous la barre des 1000 euros. Pour le modèle que nous testons ici (S5507QA), il s'agit de la version la plus abordable du SoC à savoir le Snapdragon X Plus X1P-42-100 équipé de 8 cœurs dont la fréquence plafonne à 3,2 GHz en multicœurs et 3,4 GHz en monocœur. Le SoC se contente également de 30 Mo de mémoire cache et d'un GPU Adreno affichant 1,7 TFLOPS.

Nous ne reviendrons pas ici sur les qualités intrinsèques de ce portable Asus pour une raison simple : il s'agit exactement du même châssis que nous avions testé en juin dernier (lire notre test). Un PC portable avec un bel écran Oled de 15 pouces d'une définition 3K, doté de 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage et alimenté par une batterie de 70 Wh. Seul le moteur change. Le précédent Vivobook (toujours au catalogue d'Asus) était animé par un processeur Snapdragon X Elite (X1E-78-100). Quant au prix, c'est 400 euros de plus soit 1499 euros pour ce modèle à puce Snapdragon X Elite. Alors, passer de 12 cœurs à seulement 8 et profiter de moitié moins de puissance GPU est-il si handicapant si la facture s'allège ? C'est ce que nous avons voulu vérifier.

Asus Vivobook S15 : qui prend le Plus en fait moins

Modèle Asus Vivobook S15 S5507QA Taille écran 15,6 pouces Technologie écran Oled Définition écran 2880 x 1620 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) Processeur graphique Adreno XI-45 Mémoire vive 16 Go (soudée) Stockage SSD 512 Go Connectique 2x Thunderbolt 4 (USB-C) 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x Jack 3,5 mm, 1x Micro SD Wifi / Bluetooth 7 / 5.4 Batterie 70 Wh Système Windows 11 Home Accessoires fournis Chargeur 65 W Dimensions 35,26 x 22,69 x 1,47 cm Poids 1,4 kg

Nous avons reproduit exactement les mêmes benchmarks que pour le Vivobook S15 sous Snapdragon X Elite. Notez toutefois que ce dernier était alors équipé de 32 Go de RAM contre 16 Go de RAM pour ce nouveau Vivobook S15 sous Snapdragon X Plus.

Comme on peut le voir avec le test Cinebench, les résultats en monocœurs demeurent assez similaires avec quelques points d'écart seulement. En revanche, en multicœurs, la différence se ressent avec près de 300 points de différence entre les deux configurations.

Un constat confirmé avec les résultats de Geekbench où le processus multicœurs reste en deçà de ce que propose le X Elite. Logique avec un processeur amputé de 4 cœurs dont la fréquence est abaissée de 200 Mhz et avec 12 Mo de mémoire cache en moins. Concrètement, cela signifie que vous ne pourrez pas en demander autant à ce Vivobook S15. Il se montrera moins performant (et donc moins rapide) avec les tâches gourmandes comme le montage vidéo. En revanche, rien à craindre pour le quotidien. Les travaux bureautiques comme le divertissement en streaming sont bien sûr à sa portée. Pas d'inquiétude de ce côté. On apprécie d'ailleurs le silence en fonctionnement et même lorsque les ventilateurs se mettent en branle lors d'un regain d'activité, ils ne vrillent pas les tympans. Un vrai régal.

Avec ce Vivobook, les qualités et défauts rencontrés avec sur son aîné demeurent cependant identiques. Le PC se montre réactif dans le maniement de Windows et des différents utilitaires que nous avons lancés. On constate toutefois que les bugs d'affichage que nous avions rencontrés à l'époque ont disparu. Microsoft a visiblement retravaillé sa copie de Windows pour architecture ARM. En revanche, Prism qui permet normalement de faire tourner les applis X86 non prévues pour l'architecture ARM, n'est toujours pas au point. Nombre de nos benchmarks n'ont pas pu tourner en raison de problèmes de compatibilité.

Côté GPU, les graphismes sont encore moins à la fête que sur le précédent Vivobook. Ils n'étaient déjà pas glorieux mais avec le Snapdragon X Plus, c'est pire. Les résultats avec 3DMark en témoignent : le X Plus est moins bon avec la gestion 3D. Si vous êtes joueur, ce Vivobook S15 n'est pas fait pour vous.

Asus Vivobook S15 : un gain peu perceptible sur l'autonomie

Avec quatre cœurs de moins et des fréquences légèrement inférieures, on aurait pu penser que le Snapdragon X Plus serait moins gourmand en énergie pour faire grimper l'autonomie globale du PC. Rappelons ici qu'il est équipé de la même batterie de 70 Wh que l'autre Vivobook sous Snapdragon X Elite. C'est bien le cas mais dans des proportions assez infimes. Avec notre test de lecture vidéo, le PC a tenu 17 heures 30 heures soit un 30 minutes de plus que son aîné. On est loin des quelques 20 heures d'autonomie atteintes par les tous récents PC animés par des processeurs Lunar Lake d'Intel et vraiment capables de rivaliser sur ce point avec les MacBook d'Apple (lire notre article).

Quant à la recharge, elle ne se montre pas plus véloce non plus. Après 30 minutes de charge avec le chargeur 65 W fourni, nous avons récupéré 39 % de batterie, 73 % au bout d'une heure et enfin 100 % après 1h35.

Asus Vivobook S15 : un PC Copilot+ à moins de 1000 € bon pour le service ?

Avec ce Vivobook S15 animé par la puce Snapdragon X Plus de Qualcomm, Asus entre dans la danse des PC portables estampillés Copilot+ plus abordables. Des machines qui jusque-là étaient facturées bien au-delà de ce prix psychologique pour un intérêt assez limité — si l'on se contente des fonctions de Copilot de Microsoft. Mais pour tous ceux qui veulent commencer à tâter de l'IA avec tous les autres outils à disposition sur le marché, ce Vivobook peut représenter une belle porte d'entrée. Si les performances brutes de la puce de Qualcomm ne lui permettent pas de figurer dans le haut du panier, le concepteur de puces a pris soin de ne pas toucher au NPU (processeur neuronal) qui déploie la même puissance que son processeur X plus onéreux. Ce Vivobook n'en demeure pas moins un très bon PC pour tous les autres travaux du quotidien. Le soin apporté par Asus à sa conception avec un bel écran Oled, une connectique riche et un vrai confort d'utilisation, le classe dans la catégorie ordinateurs à la fois polyvalents et agréables à vivre.