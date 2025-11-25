Zorin OS : cette distribution Linux gratuite séduit les utilisateurs de Windows 10

La fin officielle du support de Windows 10 pousse une foule d'utilisateurs vers Zorin OS, une distribution Linux gratuite, performante et simple d'emploi avec son interface familière, qui fonctionne sur les PC abandonnés par Microsoft.

À mesure que Windows 10 s'efface, une autre histoire se dessine. Depuis la mi-octobre, Zorin OS attire un nombre inattendu d'utilisateurs qui refusent de basculer vers Windows 11. Basée sur Ubuntu, cette distribution Linux gratuite a atteint le million de téléchargements en un peu plus de cinq semaines, un volume rarement observé dans l'écosystème Linux.

Plus frappant encore : près de huit téléchargements sur dix proviennent de machines tournant sous Windows. Si ce chiffre ne signifie pas que chaque utilisateur abandonnera définitivement Microsoft, il révèle une curiosité croissante pour un système longtemps perçu comme réservé aux initiés.

© Zorin OS

Zorin OS : un succès spectaculaire

Ce basculement soudain n'est pas le fruit du hasard. Le 14 octobre 2025, au moment précis où Microsoft mettait fin au support gratuit de Windows 10, Zorin annonçait la sortie de sa version 18. Le calendrier n'a rien d'anodin : les développeurs ont choisi la date avec soin, sachant que des millions de PC allaient se retrouver orphelins.

Dès les premières quarante-huit heures, plus de 100 000 téléchargements étaient enregistrés, dont plus de 70 % provenaient de Windows. L'arrêt du support a mis de nombreux utilisateurs face à un dilemme : forcer l'installation de Windows 11, acheter un nouveau PC compatible Windows 11 ou chercher une alternative capable de faire fonctionner leur ordinateur encore en parfait état. Ce sont précisément ces machines, exclues par les exigences matérielles de Windows 11 et notamment l'obligation du TPM 2.0, qui alimentent aujourd'hui la croissance de Zorin OS.

© Zorin OS - X

La distribution s'est construit une réputation de porte d'entrée douce vers l'univers du libre. Les nouveaux arrivants y trouvent une interface familière, reprenant des éléments visuels de Windows 11 sans imposer la même orientation technologique. Sur Zorin OS 18, le bureau a été repensé avec des animations plus fluides et des contrôles de fenêtre modernisés. Le système gère nativement un agencement inspiré du fenêtrage de Windows, ce qui limite l'effet de dépaysement que connaissent souvent les débutants sous Linux.

© Zorin OS

L'ajout d'une recherche globale dans l'explorateur de fichiers, la présence de PipeWire pour améliorer la qualité audio, et un support RDP intégré montrent que les développeurs cherchent avant tout à rendre l'environnement rassurant pour ceux qui redoutent une transition trop brutale.

Zorin OS : une compatibilité rassurante

L'un des points clés réside dans la gestion des logiciels. Zorin OS a renforcé l'intégration des applications Web : Office 365, Teams, Google Docs ou Photoshop Web peuvent être installés comme des logiciels classiques, sous forme de Web Apps qui fonctionnent hors du navigateur. Surtout, Zorin OS intègre en standard une version optimisée de Wine, ce système qui permet de faire tourner des applications Windows dans Linux – entre autres. Dans Zorin OS 18, cette compatibilité a été améliorée pour faire fonctionner davantage d'applications Windows sans intervention manuelle. Côté jeu vidéo, les progrès récents de Proton permettent de lancer une grande partie du catalogue Windows, ce qui élimine un frein historique pour les joueurs hésitant à quitter leur système actuel.

Si le mouvement vers Zorin OS semble s'accélérer, c'est aussi parce qu'une partie des utilisateurs ne souhaitent pas suivre la direction imposée par Microsoft. L'intégration poussée de l'IA dans Windows 11 ne fait pas l'unanimité et crée un malaise chez ceux qui recherchent davantage de sobriété. La distribution irlandaise profite de cette lassitude et propose un environnement plus léger, dépourvu de services automatiques difficiles à désactiver. Le support à long terme jusqu'en 2029 renforce également la confiance de ceux qui cherchent avant tout de la stabilité.

Zorin OS : la revanche de Linux

Pour autant, Linux doit encore surmonter deux obstacles bien connus : la qualité inégale de certaines applications dans les boutiques logicielles et les difficultés parfois rencontrées avec les pilotes matériels. Le chemin est encore long avant que l'ensemble de l'écosystème atteigne le niveau de prévisibilité auquel les utilisateurs de Windows sont habitués. Toutefois, la progression rapide de distributions comme Zorin OS, Linux Mint ou Ubuntu montre que le monde du libre a déjà accompli un immense travail de simplification, notamment lors de l'installation du système.

Les prochains mois seront décisifs. En octobre 2026, les utilisateurs de Windows 10 qui se reposent encore sur la prolongation payante des mises à jour devront, eux aussi, faire un choix. S'ils refusent Windows 11 ou n'y ont pas accès, des solutions comme Zorin OS pourraient devenir un passage obligé pour continuer à utiliser un PC ancien en toute sécurité.

Derrière le million de téléchargements, c'est bien un changement d'époque qui se dessine : pour la première fois depuis longtemps, une partie du grand public envisage réellement de s'affranchir du système de Microsoft.