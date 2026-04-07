Linux 7.0 arrive : voici tout ce qui va changer avec la nouvelle version

Linux entre dans une nouvelle ère avec la version 7.0 de son noyau, attendue pour la mi-avril. Une mise à jour importante qui arrive au moment où de nombreux utilisateurs abandonnent Windows pour le système libre.

Pendant des décennies, Linux a été présenté comme le système d'exploitation de l'avenir – toujours prometteur, jamais tout à fait là. Cette époque est peut-être révolue. Le 14 octobre 2025, Microsoft a officiellement sifflé la fin de la partie pour le support gratuit de Windows 10, laissant sur le carreau un parc colossal de 240 millions de PC, jugés trop vieux pour les exigences de Windows 11.

Pour ces millions d'utilisateurs en quête d'alternative, la réponse a été, en grande partie, Linux. Un seul exemple illustre l'ampleur du phénomène : Zorin OS 18, sortie le jour même de la mise à la retraite de Windows 10, a enregistré plus de 100 000 téléchargements en à peine 48 heures, dont 72 % provenant d'anciens utilisateurs de Windows.

Ce basculement tient à plusieurs raisons. D'abord, les machines exclues du passage à Windows 11 sont souvent parfaitement fonctionnelles : les processeurs Intel Core antérieurs à la 8e génération ne sont pas supportés par Windows 11, condamnant des machines de plus de six ans à rester sur un système sans correctifs de sécurité. Linux, lui, tourne sans difficulté sur ces mêmes configurations. À cela s'ajoute un changement d'image profond. Le jeu vidéo, longtemps bastion de Windows, s'est ouvert à Linux grâce à Proton et SteamOS Holo, désormais compatible avec tous types de PC. Le signal venu de la culture populaire a aussi joué son rôle : quand un créateur de contenu aussi suivi que PewDiePie annonce à sa communauté de plus de 100 millions de personnes qu'il passe à Linux, le message est fort.

C'est dans ce contexte favorable que Linux se prépare à franchir une étape symbolique : le passage à la version 7.0 de son noyau.

Linux : un fonctionnement très particulier

Avant d'entrer dans les détails techniques, un point de vocabulaire s'impose pour les non-initiés. Linux est d'abord un noyau – c'est-à-dire le cœur d'un système d'exploitation, la partie logicielle qui fait le lien entre le matériel (processeur, mémoire, périphériques) et les programmes. Ce noyau est ensuite repris et intégré dans des centaines de "distributions" : Ubuntu, Fedora, Debian, Mint, Arch, et tant d'autres. Ces distributions ajoutent chacune leur interface, leurs outils, leurs choix techniques, formant autant de déclinaisons distinctes du même socle commun.

Ce fonctionnement en couches est à la fois la force et la particularité de Linux. Le noyau est développé de façon centralisée, sous la houlette de Linus Torvalds, son créateur finlandais, qui en assure la gouvernance depuis 1991. Chaque distribution décide ensuite, à son propre rythme, d'intégrer les nouvelles versions du noyau – ce qui explique pourquoi les améliorations du noyau 7.0 ne seront pas disponibles simultanément pour tous les utilisateurs de Linux.

Torvalds a lui-même tenu à désamorcer les attentes excessives liées au chiffre rond : "Nous avons un nouveau numéro majeur uniquement parce que je suis facilement perturbé par les grands nombres", a-t-il écrit. Et d'ajouter que les numéros de version ne sont plus liés à des critères techniques : "Ce nouveau numéro majeur ne signifie pas que nous avons une nouveauté majeure excitante, ou que nous laissons derrière nous d'anciennes interfaces. C'est le marqueur habituel de la progression continue, rien de plus." La série 6.x s'est ainsi close avec la version 6.19, reproduisant un schéma déjà observé avec les séries 4.x et 5.x, qui s'étaient chacune terminées après 19 ou 20 versions mineures avant un changement de numérotation.

Linux 7.0 : un nouveau noyau

Le message de modestie de Torvalds ne doit pas occulter des améliorations concrètes. Linux 7.0 embarque deux mécanismes orientés performance. Le premier, baptisé "TIP Time Slice Extension", permet à une application en cours de tâche critique – comme un jeu calculant un rendu – de demander au processeur de ne pas l'interrompre immédiatement. Ce comportement devrait réduire les micro-saccades et stabiliser le framerate, notamment les chutes de fluidité sévères que les joueurs mesurent via le "1% low FPS". Le second, appelé "sheaves", est un nouveau gestionnaire de mémoire vive conçu pour accélérer les opérations d'allocation et de libération de RAM, que les applications intensives répètent des milliers de fois par seconde.

Linux 7.0 introduit également un mécanisme baptisé "Live Update Orchestrator", qui permet de mettre à jour le noyau sans interrompre les machines virtuelles en cours d'exécution. Pour les entreprises hébergeant des serveurs, cela se traduit par moins d'interruptions de service lors des mises à jour de sécurité – un argument de poids dans les environnements professionnels. Le noyau ajoute par ailleurs un chiffrement des échanges entre les périphériques PCIe et le processeur hôte, protégeant les données contre les accès mémoire non autorisés, y compris en environnement virtualisé.

Côté réseau, une modification qui supprime un verrou interne permet à certains transferts de données de progresser jusqu'à quatre fois plus vite qu'actuellement dans des conditions précises. Sur le plan du matériel, des mises à jour de pilotes font progresser le support des processeurs Intel Nova Lake et AMD Zen 6, importants pour la prochaine génération d'ordinateurs portables, de bureaux et de serveurs.

Linux 7.0 marque également la consolidation définitive du langage Rust dans le noyau, mettant fin à la phase expérimentale. Ce langage de programmation, réputé pour sa gestion rigoureuse de la mémoire, offre une alternative plus sûre au C traditionnel pour certains composants du noyau – une décision qui a suscité des débats animés dans la communauté, mais que Torvalds a tranchée sans ambiguïté.

Côté calendrier, Linus Torvalds a annoncé le 5 avril la septième et dernière version candidate (7.0-rc7), ciblant une version stable le 12 avril. Ubuntu 26.04 LTS, dont la sortie est prévue pour la fin avril, devrait être parmi les premières distributions grand public à embarquer ce noyau. Fedora 44 devrait suivre un calendrier similaire. Les distributions orientées gaming comme Bazzite ou ChimeraOS l'intégreront dans les semaines suivantes.

Linux 7.0 : quel avenir après Torvalds ?

Ce lancement de la version 7.0 intervient dans un contexte particulier pour le projet Linux lui-même. Linus Torvalds, le "père" du système, a assuré la gouvernance du noyau de façon solitaire depuis 1991, disposant du dernier mot sur tous les changements intégrés au dépôt principal. Après plus de trois décennies, la question de la succession a été formellement posée. Un document de continuité a été rédigé par Dan Williams, contributor de longue date au noyau, et présenté lors du Maintainer Summit à Tokyo. Williams a ouvert la discussion avec l'humour propre aux développeurs kernel, décrivant son sujet comme "une exploration revigorante de notre marche inévitable vers la mort".

Le plan de succession ne sera déclenché qu'en cas de départ brutal de Torvalds, sans passation de pouvoir organisée. Dans ce cas, un "Organisateur" est désigné parmi les anciens participants au Maintainer Summit ou le président du Linux Foundation Technical Advisory Board. Une réunion doit avoir lieu sous 72 heures. Torvalds lui-même a nuancé l'idée d'un successeur désigné d'avance : "Avant Greg, il y avait Andrew Morton et Alan Cox. Après Greg, il y aura Shannon et Steve." À 56 ans, le père du pingouin ne compte pas partir de sitôt, mais la formalisation de ce processus dit quelque chose sur la maturité d'un projet qui ne veut plus reposer sur une seule personne.

La question de la crédibilité de Linux sur le bureau grand public reste entière. En 2025, Linux représentait environ 4 % du marché mondial des ordinateurs de bureau, avec des poches plus importantes selon les géographies. Ces chiffres modestes n'ont pas empêché l'afflux de nouveaux utilisateurs post-Windows 10. Si Linux parvient à retenir ces arrivants – souvent peu techniques, parfois perdus face à la multiplicité des distributions –, la version 7.0 de son noyau tombera au meilleur moment possible.