Linux Mint 22.1 : une interface modernisée et de nombreuses nouveautés utiles

Loin des projecteurs, Linux Mint continuer d'évoluer en douceur et en profondeur pour le bonheur de ses utilisateurs. En témoigne la bêta de la version 22.1 Xia qui profite de plusieurs nouveautés esthétiques et pratiques.

L'année 2024 va se terminer en beauté pour les amateurs de Linux avec une jolie surprise. Ce jeudi 12 décembre, l'équipe derrière la très appréciée distribution Linux Mint vient en effet d'annoncer la sortie en bêta de la prochaine version intermédiaire du système d'exploitation. Après l'arrivée, en juillet dernier, de la nouvelle version majeure Linux Mint 22 Wilma, c'est donc une mise à jour "mineure" de la distribution Linux qui pointe le bout de son nez, avec cette mouture 22.1 Xia.

Et les guillemets à mineure ont leur importance, car les nouveautés apportées par cette déclinaison sont très loin d'être anecdotiques. Fidèle à son modèle de développement humble et prudent, l'équipe de Linux Mint travaille sur plusieurs améliorations assez profondes et sur de nouvelles fonctions pour le système, qui rendront son utilisation toujours plus fiable, confortable et conviviale.

Linux Mint 22.1 : une interface graphique peaufinée en douceur avec Cinnamon 6.4

Prenons la note détaillant les nouveautés de Linux Mint 22.1 par la fin, pour attaquer par le changement qui sautera le plus au yeux : la refonte de l'interface graphique. Cinnamon, l'environnement de bureau par défaut de Linux Mint, va en effet connaître un rafraîchissement bienvenu. Dans sa conception originelle, il est assez proche de l'interface utilisateur de Windows 10, bien qu'il soit beaucoup plus flexible et personnalisable. On peut sans problème lui donner l'allure de Windows 11, de macOS, voire de quelque chose de complètement différent.

Cinnamon est un environnement de bureau particulièrement apprécié pour sa simplicité, qui le rend facilement lisible et utilisable même pour les néophytes, et pour sa modularité, qui permet aux utilisateurs plus expérimentés de le personnaliser en profondeur. Malgré ces qualités, il faut reconnaître que son esthétique globale était quelque peu datée. L'équipe de développement travaille donc à une modernisation de son environnement de bureau fétiche, avec la préparation de Cinnamon 6.4, qui débarquera en même temps que Linux Mint 22.1.

« Le thème par défaut a été repensé avec une esthétique moderne, caractérisée par des éléments plus lisses et arrondis et des tons plus sombres qui offrent plus de contraste et de profondeur. [...] Les coins plus arrondis et les contrastes raffinés permettent à l'interface d'être moins encombrée [...]. Les ajustements de design s'alignent sur les tendances de la conception UI/UX contemporaine, offrant une interface plus soignée et plus efficace tout en veillant à ce que Cinnamon conserve son esthétique classique et accessible. »

Comme on le voit sur la capture d'écran ci-dessus, qui présente la fenêtre flottante redessinée de l'applet Calendrier, et comme le souligne l'équipe dans ses explications, les principes de design de Cinnamon s'alignent sur les standards esthétiques modernes des autres systèmes d'exploitation. Tous les coins de fenêtre sont désormais arrondis (seuls ceux du haut l'étaient précédemment), des espaces sont ajoutés entre les applets et la barre des tâches, et les tons du mode Sombre seront plus prononcés, afin d'offrir plus de contraste et de lisibilité.

De nombreuses boites de dialogues, comme celle pour fermer sa session, tuer une application, s'authentifier, se connecter à un réseau, changer de périphérique audio, modifier les paramètres d'affichage ou déverrouiller un trousseau de clés ont également été modernisées pour avoir une apparence homogène, tant avec le serveur d'affichage X11 que Wayland. Les indicateurs visuels de changement de volume, de luminosité, de verrouillage des majuscules ou des chiffres ont aussi été peaufinés.

Tous ces changements pour Cinnamon 6.4 devraient donc permettre à Linux Mint de conserver sa philosophie de simplicité et de convivialité, tout en apportant une touche de fraîcheur et de modernité à son interface graphique. Et bien entendu, comme Cinnamon est un environnement de bureau, la nouvelle version 6.4 pourra être utilisée avec d'autres distributions Linux, comme Ubuntu, Fedora ou encore Manjaro.

Linux Mint 22.1 : un mode Éclairage Nocturne pour réduire la fatigue oculaire

Autre nouveauté intéressent et bienvenue, l'arrivée d'une fonction d'ajustement de la température des couleurs de l'écran, pour réduire la fatigue oculaire dans des conditions de faible luminosité. Sobrement baptisée Night Light (Éclairage Nocturne), la fonction « est conçue pour réduire votre exposition à la lumière bleue en réchauffant la couleur de votre moniteur. À l'approche de l'heure du coucher, elle ajuste l'écran pour aider à réduire la fatigue oculaire, les maux de tête et améliorer la qualité du sommeil. ».

C'est une fonction de plus en plus répandue sur les différents systèmes d'exploitation, et son arrivée dans Linux Mint est donc appréciable. L'ajustement de la température des couleurs de l'écran pourra se déclencher automatiquement en fonction des heures de lever et de coucher du soleil du fuseau horaire défini, d'une planification personnalisée ou d'un réglage manuel au coup par coup.

Linux Mint 22.1 : une consommation énergétique optimisée avec Power Modes

Autre fonction bien connue des utilisateurs d'ordinateurs portables, les Modes d'Alimentation (Power Modes) font leur apparition, pour permettre à l'utilisateur de privilégier l'économie d'énergie ou les performances. Il était déjà possible d'ajuster la consommation des différents composants auparavant, mais cela nécessitait de fourailler dans les réglages et d'utiliser des lignes de commande. Désormais, il sera donc possible de basculer à la volée entre différents profils énergétiques prédéfinis.

Les différents Modes d'Alimentation seront accessibles via la menu Préférences > Gestion de l'alimentation et permettront d'alterner entre trois profils classiques : Économie d'énergie, Équilibré ou Performance. « Le mode Économie d'énergie réduit les performances, mais peut prolonger la durée de vie de la batterie, réduire la génération de chaleur, abaisser la fréquence du processeur et diminuer le bruit du ventilateur ». Bonne nouvelle, il sera également possible de passer d'un mode à l'autre directement depuis l'applet dédié dans la barre des tâches.

Linux Mint 22.1 : une gestion des paquets modernisée

Enfin, l'évolution la plus importante de Linux Mint 22.1 est aussi la moins visible. En l'espèce, il s'agit d'un projet de longue date de l'équipe de développement, qui vise à moderniser en profondeur le système de gestion des paquets APT, en remplaçant certaines dépendances par des composants logiciels plus modernes. Concrètement, la nouvelle mouture vient substituer Aptkit à aptdeamon, et réunir les fonctions de GDebi et apturl au sein de Captain.

Ces évolutions techniques "sous le capot" devraient avoir un impact bénéfique et à long terme sur Linux Mint. « Bien que ces changements puissent être invisibles pour la plupart des utilisateurs, ils jettent les bases d'une expérience plus fluide et plus fiable, et tout nouveau problème peut désormais être résolu facilement. Cette modernisation garantit que la gestion des paquets de Linux Mint reste robuste, conviviale et prête pour l'avenir. »

Linux Mint 22.1 Xia : un système fiable et convivial, idéal pour remplacer Windows 10

LInux Mint 22.1 est pour le moment disponible en version bêta, et peut être téléchargé sur cette page. S'agissant d'une version préliminaire, elle n'est évidemment pas destinée aux utilisateurs lambdas, aux environnements de production ou aux ordinateurs domestiques, mais plutôt aux développeurs et aux bidouilleurs qui souhaitent participer à la phase de débogage et de peaufinage.

Si l'équipe tient son calendrier de sortie habituelle, la version stable de Linux Mint 22.1 devrait arriver vers la fin du mois de janvier 2025, et les utilisateurs de la version 22 pourront l'installer comme une simple mise à jour, sans perdre aucun programme ni fichier. S'agissant d'une version "long-term support", Linux Mint 22.1 bénéficiera par ailleurs d'une maintenance et de mises à jour jusqu'en 2029.

Avec toutes ces améliorations, Linux Mint devient plus que jamais un candidat idéal au remplacement de Windows 10 sur les PC qui ne sont "officiellement" pas compatibles avec Windows 11. Les exigences matérielles de Linux Mint sont en effet très faibles : 2 Go de mémoire vive, 20 Go de stockage et un écran de définition 1024x768 pixels suffisent pour faire tourner le système correctement.

Des caractéristiques techniques qui sont atteintes par de très nombreux PC, même anciens. Linux Mint étant entièrement gratuit, facile à installer et à utiliser, extrêmement fiable et stable, et hautement compatible avec de nombreux matériels et logiciels, c'est donc une excellente alternative à considérer pour tous les possesseurs d'un PC encore parfaitement fonctionnel, mais qui ne pourront ou ne voudront pas passer à Windows 11 en octobre 2025, après la fin de vie de Windows 10.