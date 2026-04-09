Le succès phénoménal du MacBook Neo pose un problème inédit à Apple

Lancé il y a quelques semaines à moins de 700 euros, le MacBook Neo bat déjà des records de vente, dépassant les prévisions initiales. Mais ce succès inattendu met paradoxalement Apple dans une situation délicate.

Certains succès peuvent se transformer des casse-têtes. C'est le cas du MacBook Neo, ce nouveau Mac portable coloré à petit prix qu'Apple a lancé début mars (voir notre article), et qui bat déjà des records de vente, Tim Cook ayant même annoncé qu'Apple venait de connaître sa "meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux clients Mac".

Une déclaration laconique en apparence, mais qui dit beaucoup : jamais autant de personnes n'avaient acheté un Mac pour la toute première fois lors d'une semaine de lancement. Les délais de livraison affichent déjà deux à trois semaines sur le site officiel, signe que la demande a largement débordé les prévisions. L'analyste Ming-Chi Kuo anticipe jusqu'à 4,5 à 5 millions d'unités écoulées sur l'année 2026, ce qui pourrait propulser Apple vers un record historique toutes gammes Mac confondues.

© Apple

La machine cible un public que la marque avait longtemps négligé : les utilisateurs de PC sous Windows, les adeptes de Chromebook, ou encore les possesseurs d'iPhone sans ordinateur. Vendu à 699 euros pour le grand public et 599 euros pour les étudiants, le MacBook Neo s'attaque frontalement à des segments de marché où Apple était jusqu'ici absente. Le directeur financier d'Asus a qualifié le prix de "choc". C'est dire l'impact que cette machine a eu sur les concurrents.

MacBook Neo : derrière le petit prix, des puces déclassées

Pour comprendre comment Apple a pu atteindre ce tarif sans sacrifier toute marge, il faut plonger dans les coulisses de la fabrication des semi-conducteurs. Le MacBook Neo est animé par une puce A18 Pro. Sur le papier, c'est la même que celle des iPhone 16 Pro. En pratique, il y a une légère différence.

© Apple

Il faut en, effet savoir que la fabrication des processeurs – et des puces électroniques en général – est extrêmement complexe. Elle repose sur un succession de processus industriels sophistiqués, tels que la lithogravure qui permet de "dessiner" les minuscules circuits qui les composent sur des tranches de silicium, le tout se déroulant dans des ateliers sous atmosphère contrôlée – des "salles blanches" débarrassée de toute "poussière" perturbatrice.

L'ensemble de ces étapes si délicat qu'il y a inévitablement des ratés. Ainsi, en bout de chaîne, certains composants ne sont pas conformes aux spécifications initiales. Dans certains cas, les puces sont bonnes pour la poubelle. Mais dans d'autres, elles ne présentent que des défauts partiels : elles ne sont pas parfaites, comme le modèle souhaité, mais restent fonctionnelles, avec des "petits trucs" en moins, comme un nombre de cœurs inférieurs. Dans le jargon de l'industrie, on les appelle des puces "binned" – littéralement mises de côté, triées dans un bac à part.

Et ces composants déclassés ne sont pas jetés. En général, les fabricants les utilisent et les vendent sous d'autres appellations, en le présentant souvent comme des déclinaisons allégées de puces haut de gamme. Cette pratique n'est pas nouvelle dans l'industrie : Intel, AMD et Samsung l'exploitent depuis des décennies sur leurs processeurs. Et Apple fait de même avec ses puces M, que l'on retrouve sous le même nom mais avec un nombre de cœurs différents – 8 au lieu de 10, par exemple.

Et c'est justement en utilisant des puces déclassées qu'Apple a pu proposer son MacBook Neo à un prix serré. L'A18 Pro du MacBook Neo est ainsi dotée de 5 cœurs GPU au lieu des 6 que l'on trouve dans l'iPhone 16 Pro, parce que ces puces sont sorties des usines avec un cœur GPU défaillant. Ces composants imparfaits ne peuvent être commercialisés dans un iPhone haut de gamme, mais ils restent parfaitement fonctionnels pour d'autres usages. Plutôt que de les détruire, Apple a décidé de les recycler dans son petit Mac pas cher. Ces puces ne coûtent pratiquement rien à Apple, ce qui explique en partie le prix plancher de l'appareil.

MacBook Neo : un stock de composant limité par essence

C'est là que le problème commence. Le stock de puces "binned" est par définition limité, car il dépend du taux naturel de défauts lors de la fabrication. Apple ne peut pas simplement commander plus de ces puces imparfaites à la demande : elles sont le sous-produit d'une fabrication qui vise, elle, à produire des puces parfaites pour les iPhones.

Selon Tim Culpan, ancien journaliste de Bloomberg et auteur de la newsletter Culpium, le projet initial d'Apple était de produire environ cinq à six millions d'unités du MacBook Neo avant de passer à une deuxième génération équipée de puces A19 Pro, elles aussi "binned". Mais la demande réelle dépasse largement ce plan, et le stock de puces A18 Pro risque de s'épuiser avant que ce successeur ne soit prêt à prendre le relai.

Apple se retrouve donc avec plusieurs options, toutes inconfortables. La première serait de payer une prime substantielle à TSMC pour relancer la production de puces A18 Pro, alors que les lignes de fabrication en technologie N3E (3 nanomètres) tournent déjà à plein régime – ce qui rognerait directement les marges sur chaque MacBook Neo vendu. La deuxième consisterait à réaffecter vers le MacBook Neo des puces A18 Pro destinées à d'autres appareils de la gamme Apple, en les limitant artificiellement à 5 cœurs GPU – une opération qui résoudrait le problème de capacité chez TSMC, mais pénaliserait la disponibilité d'autres produits.

MacBook Neo : un dilemme stratégique, pas seulement industriel

Derrière ces questions de chaîne d'approvisionnement se cache un enjeu bien plus large. Il est probable qu'Apple choisisse d'accepter une baisse temporaire de sa marge opérationnelle sur le matériel, pour ne pas compromettre une stratégie de long terme : chaque MacBook Neo vendu est une porte d'entrée dans l'écosystème macOS. L'enjeu n'est plus seulement de rentabiliser l'appareil lui-même, mais d'attirer des millions de nouveaux utilisateurs qui pourront ensuite souscrire à des abonnements Apple, acheter d'autres appareils, ou migrer vers des modèles plus onéreux au fil des années.

C'est exactement la logique qui a fait le succès de l'iPhone dans les années 2010 : proposer un modèle d'entrée de gamme pour élargir la base, puis fidéliser. Alors que le marché des ordinateurs portables sous Windows reculerait de plus de 10 % en 2026 selon Ming-Chi Kuo, Apple serait l'un des rares constructeurs capables d'afficher une progression. Le MacBook Neo n'est donc pas un simple produit – c'est un outil de conquête de parts de marché dans un secteur où Apple avait longtemps renoncé à se battre sur les prix.

Apple travaille déjà sur la génération suivante, qui adopterait une variante de la puce A19 Pro des iPhone 17 Pro, toujours avec la même logique de recyclage des composants imparfaits, et une RAM portée à 12 Go. La formule est amenée à se répéter. La question est de savoir si les usines de TSMC, sollicitées de toutes parts par l'industrie technologique mondiale, pourront suivre le rythme d'un succès qu'Apple elle-même n'avait pas prévu d'une telle ampleur.