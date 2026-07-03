Coupe du Monde de foot : voici le meilleur moyen de voir les buts en premier à la télé

Pendant la Coupe du Monde 2026, des millions de spectateurs voient les buts avec plusieurs dizaines de secondes de retard sur leurs voisins. Ce décalage n'est pas dû à une panne. Et il existe une façon simple de s'en affranchir.

C'est un grand classique des soirs de match. Dans votre canapé devant le téléviseur, vous suivez avec passion la rencontre, seul, en famille ou entre amis, et alors qu'une action n'a pas encore commencé, vous entendez vos voisins hurler – de joie ou de rage, selon le cas. Et pour cause : un but vient d'être marqué. Et vous ne le voyez que plusieurs dizaines de secondes après les hurlements ! Et la surprise est gâchée, tout comme le plaisir… Comment est-ce possible alors que vous regardez le match en direct ?

La réponse tient en un mot : la latence. C'est le délai incompressible entre l'action sur le terrain et l'image sur votre écran. Et selon le moyen utilisé pour regarder le match – TNT, satellite, streaming via une box Internet ou une appli sur mobile ou sur ordinateur… –, ce délai varie technique. Et pas un peu : selon le mode de diffusion choisi les écarts peuvent en effet atteindre plusieurs dizaines de secondes.

Déjà, il faut savoir que le véritable direct – le "temps réel" – n'existe pas vraiment en télévision. Il faut un minimum de temps pour que les images filmées soient traitées en numérique, avant d'être transmises via des réseaux et souvent des satellites, puis diffusées vers des téléspectateurs. Il y a donc toujours un décalage temporel incompressible entre une action et son affichage sur un téléviseur – et pas uniquement pour les matchs de foot, c'est valable aussi pour des résultats d'élections et de façon générale tout ce qui est transis en direct.

© Mediteraneo - Adobe SDtock

À ce premier décalage, s'ajoute un deuxième retard. Et là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ainsi, dans le cas du streaming, les plateformes et les chaînes de télévision diffusées en IPTV – le nom technique de la vidéo via Internet – découpent le flux vidéo en segments de plusieurs secondes chacun, qu'elles envoient sur des serveurs avant de les acheminer vers les appareils des spectateurs.

Le lecteur vidéo intégré à l'appareil de réception doit alors mettre en mémoire tampon au moins un segment complet avant de commencer à l'afficher. Cette architecture, conçue pour garantir une image stable même avec une connexion inégale, introduit mécaniquement un retard. Pour le streaming classique – regarder TF1+ ou M6+ sur son téléphone ou son ordinateur –, ce délai se situe autour de 40 secondes. Un but peut donc avoir été inscrit, célébré dans la rue et commenté sur les réseaux sociaux avant même d'apparaître sur l'écran !

Les box Internet des opérateurs – Livebox, Freebox, SFR Box, Bbox – introduisent elles aussi un retard, mais bien moindre : environ 20 secondes en conditions normales. Certains opérateurs proposent un mode "basse latence" qui réduit ce délai à une dizaine de secondes, comme myCanal sur certains appareils – mais cette option doit être activée manuellement dans les réglages.

La TNT conserve un avantage net sur tous ces modes de diffusion. Elle fonctionne comme la radio : le flux est diffusé en continu dans les airs, capté directement par l'antenne et affiché sans mise en mémoire tampon. La latence est alors d'une à deux secondes – le temps incompressible que prend le signal pour voyager du stade à l'antenne de diffusion, puis jusqu'au téléviseur. Le satellite offre des performances proches, avec un retard de l'ordre de 5 secondes dû au temps de transit du signal entre la Terre et le satellite géostationnaire à 36 000 kilomètres d'altitude.

La conclusion est claire : si vous souhaitez voir des buts sans vous faire spoiler par un voisin, par des passants dans la rue ou par une notification de téléphone, regardez les matchs avec la TNT. Eh oui, cette technologie que les geeks biberonnés au streaming considèrent avec mépris reste le mode de réception de télévision le plus rapide. C'est le plus proche du fameux temps réel. Et c'est gratuit !

Une antenne râteau ou une antenne intérieure branchée directement sur la prise TNT du téléviseur suffit. Les box des opérateurs peuvent elles aussi accéder au signal TNT si elles sont équipées d'un tuner dédié – ce qui est le cas de certaines Freebox et Livebox. Dans ce cas, regarder la chaîne via le tuner TNT intégré plutôt que via le flux IPTV de l'opérateur change tout.

Et si vous n'avez pas accès à la TNT, prenez quelques précautions : coupez les notifications de score sur votre téléphone, fermez les applis de de réseaux sociaux et mettez un casque audio pour éviter d'entendre vos voisins hurler avant de voir le but !