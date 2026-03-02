Avec sa nouvelle version, l'appli Fire TV devient bien plus qu'une télécommande

Longtemps réduite au rôle de télécommande de secours, l'application mobile Fire TV a droit à une refonte majeure. Avec sa nouvelle interface, elle fait même désormais office de véritable second écran.

Le Fire TV Stick est l'un des produits les plus populaires d'Amazon. Ce petit boîtier de streaming, à la fois discret et simple d'utilisation, transforme un téléviseur classique en Smart TV à moindre coût – d'autant plus que la marque propose fréquemment des réductions importantes, parfois de l'ordre de 50 %. Une fois connecté au port HDMI du téléviseur, il donne accès à une large sélection d'applications et de services en ligne, comme Netflix, Prime Video ou Disney++ directement sur l'appareil. Une petite télécommande permet de naviguer facilement et comporte des raccourcis vers les fameux services de streaming. Et c'est sans compter la compatibilité avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon !

Mais justement, en parlant de télécommande, il arrive que celle-ci soit aux abonnées absentes, perdue dans les méandres du canapé. Dans ce cas-là, il est possible d'utiliser l'application mobile Fire TV. Dans un billet de blog, Amazon annonce une refonte majeure de cette dernière, pour en faire bien plus qu'une télécommande de secours.

Fire TV : une refonte en profondeur avec une nouvelle interface

Avec cette mise à jour, l'application mobile de Fire TV devient une vraie interface pour naviguer dans les catalogues, ajouter des contenus à sa liste de lecture et lancer directement un film ou une série sur le téléviseur. "Des millions de clients utilisent notre application mobile Fire TV comme télécommande de secours, mais nous savions qu'elle pouvait faire davantage", explique Amazon.

© Amazon

Sur le plan visuel, l'application a été alignée avec la nouvelle esthétique de la plateforme Fire TV : les menus sont plus clairs, les éléments mieux espacés, et les grandes icônes et textes facilitent l'accès aux fonctions principales. La barre de navigation a été repositionnée en haut de l'écran, et il est maintenant possible d'épingler jusqu'à vingt applications favorites, contre seulement six auparavant. Le code a également été retravaillé pour accélérer le tout, répondant ainsi à une critique récurrente.

Une autre nouveauté majeure est la possibilité d'interagir avec sa Fire TV même lorsque l'on n'est pas physiquement devant le téléviseur. Par exemple, si un ami recommande une série ou un film alors qu'on est en dehors de chez soi, il est possible de l'ajouter à sa liste depuis son smartphone. Une fois de retour à la maison, la sélection est prête à être lue sur le téléviseur.

Le but de cette refonte est de faire en sorte que l'utilisateur passe moins de temps à chercher quoi regarder, tout en rattrapant son retard par rapport à ses concurrents Apple et Google. Le déploiement à d'ores et déjà commencé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Japon et en Inde sur Android comme sur iOS.