Sosh offre la TV d'Orange à ses abonnés mobile, gratuitement, mais avec des limitations

Pour riposter au service gratuit Free TV, Orange vient de faire un joli cadeau aux abonnés Sosh mobile. Ils peuvent désormais profiter du service TV de l'opérateur avec 150 chaînes sans surcoût, mais pas sur tous les appareils.

Il y a quelques années, visionner des chaînes de télévision sur son smartphone était encore un luxe. Mais, avec l'augmentation progressive des enveloppes de data et l'efficacité du réseau 5G, l'usage s'est grandement popularisé et l'accès à un bouquet conséquent de chaînes est devenu un véritable argument commercial.

Et, à ce petit jeu, Free a pris une avance indéniable en octobre dernier lorsqu'il a transformé son service OQEE en Free TV, qui est accessible gratuitement, même sans aucun abonnement Free (voir notre article). Aussi, Orange a décidé de faire un petit effort. Comme le rapporte Alloforfait, depuis le 6 février, sa marque low cost Sosh intègre sans surcoût le service TV de l'opérateur avec 'un bouquet d'environ 150 chaînes dans tous ses forfaits mobile.

TV chez Sosh : un service enfin accessible à tous les abonnés mobile

Les clients peuvent désormais accéder à la télévision via leur smartphone, tablette ou ordinateur. En revanche, il n'est pas possible d'en profiter depuis son téléviseur, même via une Android TV ou une Apple TV ou en diffusant le contenu vers un téléviseur via Chromecast.

Pour pouvoir profiter de la télévision sur grand écran, il faut souscrire à une option payante de 5 € par mois ou passer par une offre "La Boîte Sosh". Notons qu'Orange donne également accès à la vidéo à la demande, avec la possibilité de louer ou d'acheter des films et programmes directement depuis l'application.

Tous les abonnés Sosh mobile sont concernés par cette amélioration, qu'il s'agisse du forfait bloqué 1 Go à 1,99 € par mois ou de la formule 300 Go 5G à 20,99 € par mois. Il suffit de télécharger l'application TV d'Orange et de se connecter avec ses identifiants (numéro de mobile et mot de passe associés).

Cette décision de Sosh s'inscrit dans un contexte de forte concurrence entre opérateurs sur le marché français des télécoms, où la télévision devient un levier clé pour attirer et fidéliser les clients. Pourtant, Orange est loin de réellement concurrencer ce que propose Free car son écosystème est beaucoup plus fermé. En effet, via Free TV, l'opérateur alternatif donne accès gratuitement à 170 chaînes pour les non-abonnés Free, et sur un nombre beaucoup plus large de supports. Pour ceux qui acceptent de souscrire à l'offre payante Free TV+ ou qui ont souscrit aux forfaits mobiles Free 5G+ et Série Free, l'offre s'élargit alors à 300 chaînes. Notons toutefois que Free TV+ n'est pas inclus dans le forfait à 2 € par mois.