La LFP lance sa propre chaîne de foot en streaming 100 % Ligue 1

Suite à l'échec de DAZN dans la diffusion de la Ligue 1, la LFP a décidé de lancer sa propre chaîne dédiée à l'événement dès la saison 2025-2026. Et, cette fois, le prix sera raisonnable, sous la barre des 15 euros par mois.

La saison 2024-2025 de Ligue 1 a tourné au casse-tête pour les passionnés de foot ! En cause : DAZN, la fameuse plateforme de streaming qui se présente comme le "Netflix du sport", qui avait mis la main sur la quasi-totalité des droits de diffusion pour les cinq prochaines saisons (jusqu'en 2029). Le hic ? Des tarifs jugés excessifs dès le départ : 19,99 € par mois (sans engagement) pour un seul match par jour, ou 39,99 € pour profiter de l'ensemble des rencontres. Sans surprise, une bonne partie des supporters a préféré zapper l'abonnement… au profit de l'IPTV ou d'autres solutions illégales.

Aussi, DAZN étant bien loin d'atteindre les objectifs fixés lors de son lancement, la Ligue de football professionnel (LFP) a choisi de rompre prématurément leur contrat de diffusion de la Ligue 1. En solution de dernier recours, elle a décidé de lancer sa propre chaîne consacrée à l'événement sportif.

Ligue 1 : huit rencontres sur neuf diffusées sur la chaîne

Dans son communiqué, la LFP se réjouit de "la création d'une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald's, gérée et pilotée par LFP Media". Elle proposera les dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, accompagnés d'un grand magazine disponible – proposé en clair – le dimanche soir. Car oui, il y a un petit hic : malgré le retrait de DAZN, la LFP n'est pas l'unique diffuseur de la Ligue 1. Le neuvième match restera temporairement chez beIN Sports – il faut compter 14,99 € par mois sans engagement pour profiter du match diffusé sur le service qatari. Il devrait toutefois intégrer la plateforme de la LFP la saison suivante, afin que l'organisme puisse proposer l'intégralité du championnat français sur une seule chaîne.

Concernant le point sensible du projet, à savoir le prix de la chaîne, la LFP a opté pour un abonnement à 14,99 € par mois avec engagement. C'est bien plus raisonnable ! C'est le tarif que pratiquait Amazon lorsqu'il possédait encore les droits – en supplément de l'abonnement Prime toutefois, ce qui montait la facture totale à 21,98 € par mois. "Après une saison 2024-2025 historique, marquée par une affluence record dans les stades, cette nouvelle plateforme s'inscrit dans une démarche populaire et accessible", précise la LFP. Une façon de ramener les supporters qui ont massivement basculé vers le piratage. Le président de LFP Media, Nicolas de Tavernos, espère réunir plus d'un million d'abonnés la première année, sans quoi le projet sera un échec.

La chaîne sera lancée le 15 août prochain, pour la reprise du championnat. La chaîne est actuellement en recherche de distributeurs. Les négociations se poursuivent actuellement avec les opérateurs télécoms, les plateformes de streaming comme Warner ou Disney, et même les marques de téléviseurs, comme nous l'apprend Le Figaro. Une façon de compenser l'absence de Canal+ et de son million d'abonnés, qui ne seront pas de la partie. Nous en saurons plus le 10 juillet prochain, lors d'une conférence de presse organisée par la LFP pour présenter le contenu de sa plateforme et son fonctionnement.