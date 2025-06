DAZN empêche ses utilisateurs de résilier leur abonnement

Suite à l'arrêt prématuré du contrat liant DAZN et la LFP, de nombreux abonnés réclament la résiliation de leur contrat, malgré leur période d'engagement. Mais la plateforme n'est pas vraiment coopérative...

La saison 2024-2025 de la Ligue 1 a été particulièrement compliquée et frustrante pour les fans de football ! En cause : la plateforme DAZN, surnommée le "Netflix du sport", qui a raflé la majorité des droits de diffusion de l'événement pour les cinq saisons suivantes (2024-2025 à 2028-2029). Problème : à son lancement, ses tarifs étaient loin d'être accessibles ! Il fallait débourser 19,99 € par mois (sans engagement) pour suivre un seul match par jour, ou 39,99 € pour avoir accès à tous les matchs. Résultat : de nombreux fans de foot ont boudé l'abonnement et se sont tournés vers l'IPTV et d'autres alternatives illégales.

Bien loin d'atteindre les objectifs fixés lors de son lancement, DAZN a depuis revu ses prix à la baisse, d'abord par le biais de promotions, puis de façon définitive. Mais cela n'a pas suffi à sauver la plateforme, et la Ligue de football professionnel (LFP) a choisi de rompre prématurément leur contrat de diffusion de la Ligue. DAZN continue à diffuser les matchs jusqu'à la fin de la saison, mais la suite demeure floue. Par conséquent, certains abonnés se sentent trompés et souhaitent résilier leur engagement, mais la plateforme ne l'entend pas de cette oreille. C'est bien simple, elle refuse de résilier les abonnements de ses clients encore sous engagement. Ces derniers peuvent contester, mais les procédures sont loin d'être simples, et les résultats ne sont pas certains.

DAZN : comment résilier son abonnement malgré la période d'engagement ?

Pour les clients sans engagement, il n'y a pas de difficultés. Il suffit de mettre fin à leur contrat de façon classique, en respectant la procédure prévue dans les conditions générales de vente (CGV). Pour les autres en revanche, c'est une autre histoire ! En effet, comme le précise l'UFC-Que Choisir, c'est à eux de démontrer que la diffusion de la Ligue 1 a joué un rôle clé dans leur décision de s'abonner. Pour ceux qui ont souscrit au début de la saison 2024-2025, la démarche est plutôt simple — après, leur engagement d'un an touche à sa fin, donc autant attendre un peu. En revanche, pour les autres, la situation se complique, sauf s'ils se sont abonnés tout récemment.

© CCM

De son côté, la plateforme assure que la Ligue 1 n'est qu'une partie de son offre, qui inclut notamment le basket, le championnat belge et le kickboxing, et que ses conditions générales précisent bien que les contenus diffusés ne sont pas garantis — une clause qui pourrait d'ailleurs être qualifiée d'abusive, selon l'association de consommateurs. DAZN mise aussi sur une possible reprise, dès la rentrée, de la nouvelle chaîne que la LFP envisage de lancer pour diffuser elle-même les matchs de Ligue 1. D'ailleurs, DAZN continue d'afficher, aujourd'hui encore, la Ligue 1 sur son site alors que la saison est terminée et qu'il n'est pas certain qu'elle diffusera la suivante — ce qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à une pratique commerciale trompeuse.

Enfin, dernière complication : DAZN est basée au Royaume-Uni et affirme donc relever du droit anglais. Pourtant, selon le règlement européen Rome I, une entreprise étrangère ne peut se soustraire au droit français si ses services s'adressent clairement au public français — ce qui est le cas ici. Résultat : engager une action en justice reste incertain, d'autant plus au vu des faibles montants concernés et des frais d'avocat qui seraient engagés. Le plus judicieux, selon l'UFC-Que Choisir, reste de se tourner vers des organismes spécialisés dans les litiges transfrontaliers, comme le Centre européen des consommateurs (CEC).