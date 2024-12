Cet Amazon Fire TV Stick sera bientôt obsolète, il va falloir en changer

Attention si vous possédez ce modèle d'Amazon Fire TV Stick, car il sera bientôt obsolète, faute de suivi logiciel. Afin de rester protégé des cyberattaques, vous allez absolument devoir en changer d'ici 2025 !

Le Fire TV Stick est l'un des produits les plus populaires d'Amazon. Ce lecteur multimédia compact et très pratique permet de changer un ancien téléviseur en véritable Smart TV pour une somme relativement dérisoire – en plus, la plateforme propose régulièrement des promotions de - 50 %. Cela permet d'accéder facilement à des plateformes comme Netflix, Prime Video, ou Disney+ directement sur l'appareil. Il suffit de le brancher directement sur le port HDMI du téléviseur pour accéder instantanément à toutes sortes d'applications. Une petite télécommande permet de naviguer facilement et comporte des raccourcis vers les fameux services de streaming. Et c'est sans compter la compatibilité avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon !

Depuis la sortie du premier modèle, l'entreprise l'a décliné en plusieurs variantes. Il y a ainsi le Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K, le Fire TV Stick 4K Max et le Fire TV Cube. Mais certains appareils doivent tirer leur révérence au bout d'un moment ! En effet, ces petits accessoires connectés reçoivent en permanence des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, comme les smartphones. Mais ce n'est pas éternel, et il va falloir dire adieu à l'un des modèles !

Amazon Fire TV Stick : ce n'est qu'un au revoir

Dans sa politique officielle de suivi logiciel, Amazon garantit au moins 4 ans de mises à jour de sécurité après la dernière mise en vente de l'appareil. Cela permet de maintenir une compatibilité avec les nouvelles applications et normes de sécurité. Mais après ce laps de temps, les mises à jour ne sont plus garanties, mais peuvent toujours être fournies dans des cas exceptionnels.

Malheureusement, Amazon ne permet pas de savoir facilement quand un modèle Fire TV cessera de recevoir des mises à jour, il se contente simplement de supprimer les modèles les plus anciens lorsqu'ils cessent d'être vendus. Mais le site AFTW News indique cette information !

© Amazon

Or, il se trouve que la fin de la période de support pour un modèle populaire approche bientôt. En effet, le Fire TV Stick deuxième génération a été commercialisé de 2016 à 2020. Il a été remplacé par le Fire TV Stick troisième génération en septembre 2020. Mais, à partir de l'année prochaine, Amazon ne vous garantira plus les mises à jour du modèle. La dernière mise à jour connue du modèle remonte à plus d'un an, en mars 2023. Cela représente donc six ans de mises à jour ! Mais il est fort probable que ce fut la dernière...

Amazon Fire TV Stick : quelles sont les alternatives ?

On vous recommande donc fortement de vous en procurer un nouveau, car l'accessoire est vulnérable aux cyberattaques, surtout dans un écosystème de streaming qui exige des connexions Internet permanentes. En outre, les applications phares, telles que Netflix ou YouTube, peuvent finir par cesser de fonctionner sur ces appareils, faute de compatibilité avec les systèmes obsolètes.

Si vous aimez l'écosystème d'Amazon, vous pouvez vous tourner vers des modèles plus récents, comme le Fire TV Stick 4K ou le Fire TV Cube, qui bénéficient de performances accrues et d'un support logiciel prolongé. De plus, ces dispositifs intègrent des technologies comme la 4K HDR, Dolby Atmos et une interface utilisateur plus fluide. Ou vous pouvez tenter votre chance chez un autre constructeur, comme Xiaomi, ou Nvidia !