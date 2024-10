YouTube améliore ses applications pour mobile et TV connecté

YouTube met à jour ses applications pour mobile et pour TV en ajoutant une douzaine de nouvelles fonctions. Au programme : une interface optimisée, des badges communautaires, des playlists collaboratives et un mode sommeil.

Alors que YouTube continue d'imposer toujours plus de publicité à ses utilisateurs, la plateforme se doit plus que jamais d'être indispensable au quotidien pour justifier ce désagrément et le prix de son abonnement, loin d'être donné. Aussi, Google ne cesse de l'améliorer, la perfectionnant petit à petit. Dans un billet de blog, l'entreprise annonce le déploiement d'une mise à jour comportant pas moins d'une douzaine d'options sur mobile, sur PC, mais aussi sur TV, pour tous les utilisateurs, qu'ils soient des abonnés Premium ou qu'ils profitent de l'offre gratuite. Au programme : une optimisation de l'interface, des badges communautaires, des playlists collaboratives et un mode sommeil.

YouTube : des playlists collaboratives et une meilleure navigation

Premier changement important : il est désormais possible d'augmenter la vitesse de lecture de x0,05 au lieu de x0,25 actuellement. Toutefois, si vous souhaitez aller plus vite, vous serez toujours limité à une vitesse de 2x. Pratique pour gagner du temps mais ne rien manquer du contenu que vous regardez !

Pour profiter d'une meilleure navigation, vous pouvez également réduire une vidéo YouTube en cours de lecture mans le mini-lecteur afin de la déplacer ailleurs sur l'écran de votre smartphone. Une bonne manière de chercher une autre vidéo pendant que l'actuelle est encore en train de tourner. Une fonction que les utilisateurs premium connaissent déjà et qui est désormais accessible à tous. Vous trouverez également une navigation améliorée en mode paysage avec une plus grande réactivité, des vignettes plus grandes et un texte plus gros.

© Google

YouTube intègre également la possibilité de créer des playlists collaboratives en partageant un lien ou un QR code. Elles comporte de nombreux nouveaux outils de personnalisation, pour modifier la miniature par exemple, avec une photo existante ou en faisant appel à une IA. Par la suite, les utilisateurs pourront voter pour leurs contenus préférés au sein des playlists afin d'établir un classement en fonction de leurs préférences, ou personnaliser la vignette de la vidéo avec l'IA de Google pour générer une image ou améliorer une prise dans la vidéo. Vous pouvez ensuite la personnaliser avec du texte, des filtres ou des autocollants.

© Google

YouTube : un minuteur et une nouvelle interface TV

Comme beaucoup d'utilisateurs, vous avez peut-être l'habitude de vous endormir tard le soir, épuisé de votre journée de travail, à l'aide d'une petite vidéo YouTube. Or, elles ont tendance à s'enchaîner, ce qui fait que nous "oublions" de décrocher de notre smartphone et de dormir. Ou alors, YouTube fonctionne toute la nuit. Heureusement, Google a trouvé la solution avec la fonction Sleep Timer, qui permet tout simplement de choisir une durée à partir de laquelle la vidéo doit s'arrêter et le téléphone se mettre en veille. Ce minuteur était déjà disponible pour les abonnés Premium, mais il est désormais accessible pour tous.

© Google

Google annonce également l'arrivée de badges pour son application mobile afin de renforcer le côté communautaire de la plateforme. "Nous commencerons par quelques badges seulement pour le lancement, qui célébreront des étapes uniques à YouTube, comme faire partie du premier groupe de membres payants de la chaîne d'un créateur, ou répondre correctement à des quiz", indique le géant américain.

© Google

Enfin, l'interface de l'application TV a le droit à une refonte, afin de proposer "une sensation plus cinématographique". Ainsi, au niveau des Shorts, les commentaires apparaissent désormais sur les côtés, l'espace étant autrefois inutilisé. De même, YouTube accueille des "chaînes immersives". "Lorsque vous visitez la chaîne d'un créateur, une vidéo commence automatiquement à être diffusée, offrant aux spectateurs un aperçu du contenu du créateur et les emmenant directement au cœur de l'action", explique la firme de Mountain View. En revanche, vous continuerez d'être assailli de publicités, à moins de souscrire à l'abonnement payant.