Voici ce que vous risquez si vous utilisez de l'IPTV pirate pour la Coupe du monde de foot

Avec la Coupe du monde, de nombreux amateurs de foot sont tentés de regarder les matchs via une solution d'IPTV pirate. Mais entre l'amende, l'inscription au casier judiciaire ou le vol de coordonnées bancaires, c'est une très mauvaise idée…

Le 2 juin 2026, la gendarmerie française et ses homologues belges ont démantelé Noos+, un réseau IPTV pirate qui comptait 250 000 abonnés. Ce démantèlement a privé un quart de million de clients de leurs chaînes sportives à quelques semaines de la Coupe du monde. Pour les nombreux Français qui s'apprêtaient à regarder le tournoi via ce type de service, c'est un avertissement brutal – et pas seulement parce que leurs chaînes ont disparu du jour au lendemain.

Pendant longtemps, la justice française visait presque exclusivement les administrateurs et revendeurs de réseaux pirates, laissant les simples utilisateurs dans une relative impunité. Ce temps est révolu. À l'initiative de la Ligue de football professionnel, une vingtaine d'utilisateurs d'IPTV illégale ont été condamnés à des amendes allant jusqu'à 400 euros par le tribunal d'Arras – une première historique en France.

Ces condamnations, prononcées dans le cadre d'une composition pénale, sont inscrites au casier judiciaire. La logique juridique est celle du recel de contrefaçon : payer pour accéder à des contenus piratés en le sachant, c'est se rendre complice. Les peines maximales encourues atteignent théoriquement 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende pour les cas les plus graves. Pour les utilisateurs identifiés, la loi ouvre aussi la voie à des amendes forfaitaires d'environ 150 euros, sur le modèle de ce qui se pratique déjà massivement en Italie.

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Mais avant même d'en arriver à la case justice, le risque le plus immédiat pour un abonné à une IPTV pirate pendant la Coupe du monde est beaucoup plus simple : se retrouver devant un écran noir au coup d'envoi. L'Arcom travaille en collaboration avec les fournisseurs d'accès à Internet pour identifier les adresses IP accédant aux flux illicites et les bloquer en temps réel, pendant les diffusions.

En décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a en outre ordonné aux fournisseurs de DNS alternatifs comme Google DNS ou Cloudflare, ainsi qu'aux principaux VPN grand public – ProtonVPN, NordVPN, ExpressVPN, entre autres – de bloquer une série de plateformes pirates via une ordonnance dynamique, permettant d'y ajouter des serveurs miroirs en temps réel. Autrement dit, même un VPN ne garantit plus l'accès. L'Arcom peut désormais couper les flux en moins d'une heure après signalement par les ayants droit.

À ces risques juridiques et techniques s'ajoute un troisième, moins visible mais potentiellement plus douloureux : les menaces pour la sécurité informatique. Les sites d'abonnement IPTV illégaux n'offrent aucune garantie de sécurité des paiements. Les bases de données de clients sont régulièrement compromises, exposant numéros de carte bancaire et comptes PayPal.

C'est d'ailleurs souvent en exploitant ces listes de clients que la police remonte jusqu'aux utilisateurs. Les boîtiers Android modifiés et les applications tierces représentent un risque supplémentaire : beaucoup contiennent des logiciels malveillants capables de transformer vos appareils connectés en relais pour des cyberattaques, ou de siphonner vos données personnelles.

BeIN Sports détient l'intégralité des droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 en France, avec des options de visionnage via Canal+, des offres à la carte ou des passes courte durée. Ce n'est pas donné – mais c'est la seule façon de regarder les matchs sans risquer de les rater, de se faire condamner, ou de se faire vider son compte en banque.