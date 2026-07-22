Cette puce NFC à petit prix peut vous sauver la vie en cas d'accident (et elle est française)

En cas d'accident, les secours ont besoin d'avoir très vite certaines informations médicales. Des informations essentielles que vous ne pouvez pas leur donner si vous êtes inconscient. Une petite puce française change la donne.

Sur la route, dans la rue, en campagne, dans les transports en commun ou même dans un lieu public, nul n'est à l'abri d'un accident. Et dans les situations graves, les premières minutes sont décisives. Mais elles sont souvent chaotiques. Les secours arrivent, la victime est inconsciente ou incapable de parler.

Commence alors une course contre la montre pour répondre à des questions essentielles. Quel est son groupe sanguin ? A-t-elle des allergies médicamenteuses ? Prend-elle des anticoagulants ou des traitements qui pourraient interagir avec une intervention d'urgence ? Qui faut-il contacter ? Ces informations vitales peuvent conditionner directement la prise en charge. Et dans bien des cas, elles restent introuvables. Les papiers d'identité sont introuvables, le téléphone est cassé ou verrouillé, et personne parmi les témoins ne connaît les antécédents de la personne blessée.

C'est précisément ce problème que tente de résoudre un dispositif discret conçu par une startup française, aujourd'hui partenaire officiel de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. La solution tient dans une micro-puce NFC de la taille d'un autocollant, sans batterie, sans application à installer, sans abonnement mensuel. Son nom : LifeStick.

© LifeStick

Son principe est d'une simplicité remarquable. L'utilisateur crée son profil en ligne en deux minutes – identité, groupe sanguin, allergies, traitements, antécédents, contacts d'urgence – et les données sont stockées sur un serveur sécurisé en France. Une fois commandée et reçue – elle est expédiée sous 48 heures –, la puce s'active automatiquement dès qu'on approche d'un smartphone compatible NFC, à environ un centimètre. En deux secondes, le secouriste accède à la fiche vitale complète. Aucune manipulation particulière, aucun code à saisir.

Le NFC – pour Near Field Communication ou communication en champ proche, en français –, c'est cette technologie utilisée pour les titres de transport et les paiements sans contact. Elle est passive : la puce ne consomme aucune énergie propre, elle se réveille uniquement lorsqu'un lecteur s'en approche. Résultat, la durée de vie est théoriquement illimitée. Pas de batterie à recharger, pas de composant qui s'use. C'est un composant électronique éternel !

Sur son site, LifeStick propose plusieurs déclinaisons selon les usages. Le modèle Ride est un autocollant conçu pour se fixer sur un casque de vélo, de moto ou de trottinette. Outdoor se porte au poignet sous forme de bracelet, pour la randonnée, le ski ou les sports aquatiques. Compagnon s'accroche à un cartable ou un sac, pensé pour les enfants ou les personnes âgées. Reflect intègre la puce dans un sticker réfléchissant homologué. Et le système est très abordables, avec des prix variant entre 30 et 35 euros selon les modèles.

Decathlon, la Macif, la MAIF, NIU ou Motoblouz figurent parmi les partenaires qui référencent ou distribuent le produit – une caution commerciale qui témoigne d'une adoption croissante. Le dispositif ne se substitue ni à une carte Vitale ni à un dossier médical partagé : il ne collecte aucune donnée de santé sensible au sens réglementaire, et n'est connecté à aucun organisme de soins. C'est une fiche de premiers secours, portable, toujours disponible, que les secours peuvent consulter même si vous ne pouvez pas parler.