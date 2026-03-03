YouTube retente sa chance avec sa propre messagerie intégrée

Après un premier échec, YouTube déploie de nouveau une messagerie intégrée directement à la plateforme, afin que les utilisateurs puissent s'envoyer des shorts et des vidéos sans recourir à une application tierce.

YouTube a décidé de remettre à l'épreuve un outil que la plateforme avait abandonné il y a plusieurs années : une messagerie privée intégrée à l'application. Cette fonction permettrait aux utilisateurs d'échanger directement des vidéos, des messages et des réactions sans avoir à passer par une autre messagerie comme WhatsApp ou iMessage. Google la déploie de nouveau en Europe, et donc en France, à partir de ce 3 mars 2026, comme le rapporte BFMTV. Mais, cette fois, elle est exclusivement réservée aux utilisateurs de plus de 18 ans disposant d'un compte sur la plateforme.

Messagerie YouTube : un projet de longue date

La première tentative de YouTube d'intégrer une messagerie remonte à 2017. La plateforme avait introduit dans son application mobile un système permettant aux utilisateurs de partager des vidéos directement avec leurs amis et de discuter dans une interface dédiée sans quitter l'application. L'idée était de faciliter le partage et la conversation autour des contenus, en regroupant tout au même endroit via le bouton "Partager", avec la possibilité de sélectionner des contacts et de créer des discussions privées.

Malheureusement, la nouvelle fonction n'avait pas rencontré beaucoup de succès, beaucoup d'utilisateurs préférant passer par des applications tierces comme WhatsApp ou Messenger. En plus, elle avait rencontré des problèmes de sécurité, notamment à propos d'échanges inappropriés avec des mineurs. Elle avait finalement été retirée en 2019 pour que la plateforme recentre son activité sur les échanges publics. Ce n'est qu'en novembre 2025 que la messagerie privée a tenté un timide retour sur YouTube en Irlande et en Pologne, cette fois sur demande des internautes. En mars 2026, la phase de test est finalement étendue à toute l'Europe.

© Google

Messagerie YouTube : une messagerie restreinte aux contacts

Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais s'envoyer des vidéos, des Shorts et des directs, ou discuter simplement via une messagerie intégrée à l'application. Notons qu'il n'est en revanche pas possible de créer des discussions de groupe, ni d'envoyer des vidéos ou des photos privées, ni de liens externes. Par rapport à sa première tentative, YouTube a mis en place des garde-fous. Ainsi, les utilisateurs peuvent envoyer des vidéos uniquement aux personnes dont ils ont le numéro de téléphone et qui possèdent elles aussi un compte sur la plateforme. Deux possibilités s'offrent alors à eux.

La première méthode consiste à passer par l'onglet Notifications et à sélectionner l'option "Invite to share videos", puis appuyer sur "plus". L'utilisateur est alors invité à choisir une application externe avant de désigner la personne avec laquelle il souhaite entrer en contact. Le destinataire reçoit alors un message d'invitation et peut accepter, s'il le souhaite, d'échanger sur YouTube.

La seconde méthode consiste à partager une vidéo en train d'être visionnée. Sous le lecteur, il suffit d'appuyer sur l'icône de partage située en bas à droite, puis de choisir le contact concerné. Si aucune discussion n'a encore été ouverte avec cette personne sur YouTube, la plateforme demande à envoyer d'abord une invitation de connexion, avant de procéder au partage.

Côté confidentialité, Google assure que les messages sont chiffrés lors du transfert et du stockage, et restent privés entre l'expéditeur et le destinataire. En revanche, ils ne sont pas protégés par un chiffrement de bout en bout. Le géant du numérique justifie ce choix par le fait que ses systèmes puissent analyser de manière proactive les contenus, notamment pour lutter contre le terrorisme ou la pédocriminalité, et qu'il puisse accéder aux messages signalés. Reste à savoir si, cette fois, les utilisateurs répondront présents !