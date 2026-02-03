Crunchyroll augmente encore ses prix après avoir supprimé son offre gratuite

Un an et demi après la dernière hausse, Crunchyroll augmente encore le prix de ses abonnements. Une décision qui intervient alors que la plateforme d'animés vient de supprimer son offre gratuite avec publicité.

Mauvaise nouvelle pour les fans d'animés ! La plateforme de streaming spécialisée dans les films et séries d'animation japonais, Crunchyroll, a annoncé le 2 février 2026 dans un communiqué une nouvelle hausse des prix de ses abonnements. Une nouvelle qui a du mal à passer auprès des utilisateurs, d'autant qu'elle survient très peu de temps après une autre décision tout aussi contestée et contestable : la suppression de l'offre gratuite, qui permettait de regarder des programmes moyennant des publicités. En effet, cette option a officiellement disparu au 1ᵉʳ janvier 2026, obligeant désormais tout utilisateur souhaitant accéder à Crunchyroll à souscrire un abonnement payant. Décidément, les temps sont durs !

Crunchyroll : des changements qui pèsent lourd sur le portefeuille

Crunchyroll a donc revu à la hausse les tarifs de ses formules payantes, une fois de plus. En France, le forfait mensuel Fan passe de 5,99 € à 6,99 € par mois, et l'abonnement annuel de 59,99 € à 69,99 € par an. De même, l'offre Mega Fan mensuelle est passée de 7,99 € à 8,99 €, avec un abonnement annuel qui grimpe de 79,99 € à 89,99 €, avec une période d'essai gratuite de sept jours dans tous les cas.

Ces nouveaux tarifs s'appliquent depuis le 2 février pour les nouveaux abonnés, tandis que les abonnés actuels les verront apparaître à partir de leur prochain cycle de facturation après le 4 mars 2026. Notons tout de même que les abonnés ont désormais droit à un mode Hors ligne. Il s'agit de la seconde hausse de prix en l'espace d'un an et demi, la dernière ayant eu lieu en mai 2024.

Crunchyroll justifie ces augmentations par la volonté d'aligner son service sur les standards des grandes plateformes de streaming et de "continuer à enrichir la plus grande collection d'animés au monde avec des nouveautés et des séries exclusives à chaque saison". La plateforme rappelle que ses utilisateurs bénéficient de "la plus grande librairie dédiée aux anime du monde avec plus de 50 000 épisodes, 25 000 heures et 2 000 séries et films, en plus de clips musicaux, de concerts, de jeux et bien plus".

Elle met aussi en avant l'ajout de fonctions comme le contrôle parental protégé par code, la création de profils multiples pour un même compte, la possibilité de passer les génériques d'ouverture ou de fin, et une compatibilité élargie avec différents appareils comme les télévisions connectées, les consoles ou les box Internet.

Malheureusement, si Crunchyroll peut se permettre de tels changements, c'est à cause de la concentration du marché. En effet, depuis que Sony a acquis la plateforme – alors détenue par AT&T / WarnerMedia – et absorbé ses concurrents comme Funimation et Wakanim, Crunchyroll domine le secteur du streaming d'animés à l'échelle mondiale. En France, l'essentiel des titres sous-titrés et doublés, autrefois répartis entre Wakanim, ADN et Netflix, s'est retrouvé principalement concentré sur Crunchyroll.

Une position qui lui donne une latitude plus importante pour imposer des changements tarifaires, plaçant les amateurs d’animés face à un choix plus restreint s'ils souhaitent profiter d'une offre légale et complète. Ce qui avait d'ailleurs permis à Sony, en plus de la hausse de prix de mai 2024, de réduire le nombre de titres en accès libre avant d'enterrer complètement la formule gratuite avec publicités fin 2025...