Format vertical et votes en direct : Netflix va changer vos soirées streaming en 2026

Netflix prépare une refonte majeure de son application mobile afin de mettre l'accent sur des clips verticaux. Et pour créer plus d'engagement, la plateforme introduit aussi un système de vote pour des émissions diffusées en direct.

2026 s'annonce comme l'année du changement pour Netflix ! Alors que le groupe s'apprête à acquérir les studios de Warner Bros – même si le processus est encore long –, il doit faire face à une compétition de plus en plus rude, qui dépasse le seul secteur du streaming. En 2025, il a généré 45,2 milliards de dollars de revenus et franchi le cap des 325 millions d'abonnés. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Aussi, pour capter encore plus le temps de cerveau des utilisateurs, le géant du streaming a décidé de changer profondément la façon dont les abonnés interagissent avec son application et ses contenus. Il a ainsi annoncé une refonte profonde de son interface mobile, une transformation stratégique destinée à faire face à une concurrence élargie qui ne se limite aujourd'hui plus aux autres services de streaming, mais inclut désormais les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou Instagram. Il prévoit également d'instaurer un système de vote pour certaines de ses émissions diffusées en direct.

Netflix : une nouvelle interface mobile axée sur le contenu vertical

Lors de sa conférence téléphonique consacrée aux résultats du quatrième trimestre 2025, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a expliqué que la frontière entre les plateformes sociales, le cinéma et le streaming était en train de s'effacer et qu'il serait, à l'avenir, beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu. "La concurrence n'a jamais été aussi forte pour les créateurs, pour capter l'attention des consommateurs, pour les recettes publicitaires et les abonnements. Les frontières entre les modes de consommation télévisuelle s'estompent déjà", assure-t-il.

© Netflix

Pour faire face à cette difficulté, l'entreprise a annoncé son intention de développer une nouvelle interface mobile visant à intégrer de manière beaucoup plus visible un fil de contenus verticaux et courts, semblables aux Shorts ou aux Reels – exactement comme ce qu'a prévu Disney+. Elle est attendue entre courant et fin 2026, et doit permettre de "mieux accompagner la croissance de notre activité au cours de la prochaine décennie", selon Greg Peters, co-PDG du groupe. Ce flux affichera de courts extraits de séries et de films, des bandes-annonces et même des podcasts vidéo, un format que Netflix teste déjà depuis plusieurs mois auprès d'une partie de ses utilisateurs. Bref, des formats qui parlent beaucoup plus aux jeunes utilisateurs.

L'objectif affiché est double : d'une part permettre une découverte plus facile et immersive du catalogue, et d'autre part retenir l'attention des abonnés plus longtemps en multipliant les points d'entrée vers des contenus longs. Ces vidéos verticales sont destinées à susciter l'intérêt rapidement, tout en servant de passerelle vers le visionnage complet d'un film ou d'une série.

Netflix : un système interactif de vote en temps réel

Parallèlement à cette refonte visuelle et structurelle, Netflix entend mettre en place un système inédit de vote en temps réel durant certains de ses programmes diffusés en direct. Cette fonction interactive est déjà disponible avec la reprise de l'émission Star Search, un concours de talents diffusé en direct depuis le 20 janvier 2026. Pendant la diffusion, des invitations à voter apparaissent à l'écran et permettent aux abonnés de choisir, via leur télécommande ou l'application mobile, une note ou une option qui influencera immédiatement la suite du programme. Les votes sont limités à une seule participation par profil et ne sont pris en compte que si l'utilisateur regarde l'émission en direct.

© Netflix

Il s'agit là de transformer le spectateur passif en acteur du déroulement des émissions en direct. Netflix a commencé à expérimenter des formes de vote en temps réel en 2025 sur d'autres programmes, notamment avec l'émission Dinner Time Live with David Change en Outre-Atlantique, avant d'officialiser cette fonction à grande échelle. Ce système entraîne une forme d'interactivité qui rapproche davantage le streaming de la télévision en direct traditionnelle, tout en l'enrichissant d'éléments participatifs propres à l'ère numérique à la place de l'habituel vote par SMS.

Pour Netflix, l'objectif est de "donner l'impression au spectateur de faire partie de l'histoire, d'influencer le scénario et de se sentir immergé dans celui-ci". Les téléspectateurs sont invités à interagir depuis leur iPhone ou leur smartphone Android, depuis leur Smart TV ainsi que depuis leurs autres dispositifs de streaming (Roku, Fire TV, Apple TV, etc.). À l'heure actuelle, cette fonction de vote n'est pas disponible depuis la version Web du service.