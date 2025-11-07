La plateforme vidéo M6+ diffuse gratuitement des animes japonaises

Grâce à un partenariat avec ADN Anime, M6+ enrichit son catalogue vidéo de films d'animation japonais, avec plus de 2 500 épisodes issus de séries cultes, comme Naruto, Hunter x Hunter, Fairy Tail ou encore GTO. Le tout accessible gratuitement !

Bonne nouvelle pour les fans d'animation japonaise ! M6+, le service de SVOD entièrement gratuit du groupe de télévision, s'offre un partenariat d'envergure avec Anime Digital Network (ADN), ce qui lui permet d'ajouter à son catalogue pas moins de 2 500 épisodes issus d'une cinquantaine de séries cultes et populaires, comme l'annonce M6 dans un billet de blog. Un pas de plus pour faire de sa plateforme "une destination incontournable du streaming en France".

M6+ et ADN Anime : un catalogue qui ne cesse de s'enrichir

M6+ ajoute plus de 2 500 épisodes issus de 50 licences cultes dans la section corner ADN, qui doit constituer "une porte d'entrée unique vers l'univers animé". Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts ! Shonen, romance, comédie, dark fantasy... Le choix est large ! On retrouve ainsi dès à présent l'intégrale de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters en VOSTFR non censurée, Hunter x Hunter, Bloom Into You et Fairy Tail, mais aussi la saga East Blue de One Piece, Berserk, Assassination Classroom, Great Teacher Onizuka (GTO), Urusei Yatsura, Initial D, Bullbuster, et bien d'autres. À partir du 26 novembre prochain, l'intégrale de Naruto et les débuts de Dragon Ball rejoindront tout ce petit monde. Et la plateforme annonce que "des dizaines d'autres séries arrivent" ! Au total, ce partenariat ajoute plus de 1 000 heures de visionnage d'animés.

Le but de M6+ est d'essayer d'attirer un nouveau type de public. "En intégrant le meilleur de l'animation japonaise à notre offre M6+, nous réaffirmons notre engagement à répondre aux attentes d'un public passionné et exigeant, avide de redécouvertes", souligne Alix Sambroni, directrice des contenus streaming du groupe M6. "Ce nouveau corner s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'enrichissement, consolidant ainsi notre catalogue de contenus premium et diversifiés, au cœur de la pop culture actuelle."

Pour profiter de ce généreux contenu, il suffit de se créer gratuitement un compte sur M6+, via un navigateur Web, l'application mobile ou sa box TV. Et cela vaut vraiment le coup, quand on sait qu'un abonnement à ADN Anime coûte 6,99 euros par mois ou 59,99 euros par an ! Pour ceux qui voudraient faire l'impasse sur les publicités, il est possible de s'abonner à M6+ Max pour 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an, ce qui permet également de profiter de contenus en avant-première.