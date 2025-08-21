YouTube offre une fonction normalement payante aux utilisateurs gratuits

Jusqu'ici, seuls les abonnés Premium avaient la possibilité de télécharger des vidéos directement sur la plateforme pour les regarder en hors connexion. C'est désormais possible pour les utilisateurs gratuits, mais avec quelques limitations.

Télécharger des vidéos YouTube pour les visionner ou les écouter hors ligne se révèle parfois indispensable, car cela permet de continuer à profiter de contenus sans dépendre d'une connexion Internet – très utile lors de trajets, dans des zones à faible couverture, en avion ou pour économiser des données mobiles. Depuis quelque temps, les utilisateurs n'ont plus besoin de recourir à des logiciels tiers, puisque YouTube propose un bouton de téléchargement directement sur la plateforme. Malheureusement, cette fonction restait jusqu'ici exclusivement réservée aux utilisateurs Premium. Mais le service de vidéos en streaming semble avoir décidé de faire un joli cadeau aux utilisateurs gratuits en leur offrant cette possibilité. Il y a toutefois un "mais".

Téléchargement de vidéos YouTube : une fonction gratuite mais limitée

Cette découverte a été partagée par des utilisateurs sur Reddit. "J'ai accidentellement appuyé sur le bouton de téléchargement en essayant d'enregistrer une vidéo pour regarder plus tard, et j'ai découvert qu'on peut maintenant télécharger des vidéos (pas de la meilleure qualité) sans premium", explique l'un d'entre eux. Le déploiement de cette nouveauté semble progressif, avec des variations selon les appareils : certains utilisateurs y ont accès via l'application mobile mais pas via le site Web, mais d'autres constatent l'inverse.

© Reddit

Mais le cadeau de YouTube n'est pas sans contrepartie. Les téléchargements disponibles pour les utilisateurs non abonnés sont limités à une très basse qualité – uniquement 360p ou 144p, contre 720p ou 1080p accessibles pour les abonnés Premium. De plus, il y a un plafond de téléchargements, même si son nombre exact n'est pas encore connu. Enfin, certains types de contenus, comme les clips de musique, ne sont pas téléchargeables. Pour y accéder, il est toujours nécessaire d'être abonné à l'offre Premium.

S'il s'agit tout de même d'une belle concession pour les utilisateurs gratuits, c'est surtout un moyen pour YouTube de leur faire mettre un pied dans l'univers Premium, en espérant que cet aperçu leur donne envie de sauter le pas et de passer à la caisse. Pour rappel, cet abonnement est proposé au prix de 12,99 euros par mois et donne accès à de nombreuses fonctions fort appréciables, comme la suppression des publicités et la lecture de vidéos en arrière-plan.