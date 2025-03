Vous ne pouvez plus regarder YouTube sur ces téléphones et tablettes - et ce n'est pas un bug

Vous l'avez peut-être remarqué, l'appli YouTube ne fonctionne plus depuis quelques jours sur certains smartphones et tablettes. Voici l'explication et une solution pour contourner le problème.

Comme de nombreuses personnes, vous utilisez sûrement l'application mobile YouTube pour écouter de la musique et regarder des vidéos sur votre téléphone ou votre tablette. Toutefois, il est possible que vous rencontriez un petit problème. En effet, de nombreux utilisateurs signalent des problèmes de connexion et des messages d'erreur indiquant que "cette version de YouTube est obsolète" sur les appareils tournant sous Android.

Jusqu'ici, il était possible de contourner ce problème en effaçant les données de l'application, mais ce n'est plus le cas. Certains utilisateurs ont même tenté de réinstaller YouTube sur un smartphone remis à zéro, mais rien n'y fait. Le problème va au-delà du lancement de l'application. Les utilisateurs qui tentent de se connecter rencontrent des erreurs du serveur (erreur 400), ce qui empêche toute authentification aux comptes Google.

Il ne s'agit là nullement d'un bug. En réalité, l'application YouTube est simplement devenue incompatible avec les systèmes d'exploitation trop anciens, inférieurs à Android 8, pour des raisons techniques et sécuritaires. Tous les appareils sous 7.1.2 et les versions antérieures qui ne peuvent être mis à jour sont donc laissés sur le carreau. Ce n'est pas vraiment étonnant, car ces versions commencent à dater. Android 7.0 (Android Nougat) est sorti en août 2016 et il a évolué jusqu'en septembre 2017.

© Reddit

En soi, ce n'est pas très grave pour les utilisateurs de smartphones, car la plupart des gens les changent assez régulièrement. En revanche, c'est un peu plus embêtant pour les tablettes. En effet, ces appareils sont souvent utilisés pour des tâches courantes au sein du foyer, qui ne nécessitent pas une technologie dernier cri. De nombreuses familles ne les utilisent que pour surfer sur Internet, écouter de la musique ou mettre une vidéo pour les enfants. Les tablettes peuvent donc facilement durer une dizaine d'années avant d'avoir besoin d'être changées !

Autant dire que l'impossibilité d'utiliser l'application mobile de YouTube est un gros problème. D'autant plus que Google ne se contente pas de la bloquer, il injecte des restrictions au niveau des comptes Google eux-mêmes, ce qui empêche toute tentative de contournement, y compris en développant des versions modifiées de YouTube.

Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez essayer de passer par un navigateur Web en allant sur m.youtube.com. Le site est certes moins pratique que l'application mobile, mais il semble encore fonctionner. Mais pour combien de temps ? Il va falloir se faire à l'idée d'investir dans un nouvel appareil (smartphone ou tablette), tournant sous Android 8 minimum. Ou alors espérer très fort que des développeurs tiers trouveront de nouvelles solutions de contournement, mais ce n'est pas gagné.