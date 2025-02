Le site Assistance Canal+ revient avec une nouvelle interface

Le site Assistance Canal+, qui avait fermé ses portes en décembre dernier, a rouvert avec une toute nouvelle interface. L'occasion de retrouver de l'aide auprès de la communauté d'abonnés !

Le site de l'Assistance Canal+, qui réunit la communauté d'entraide des abonnés Canal+, a fermé le 27 décembre 2024. Une fermeture temporaire qui devait permettre à Canal+ de remettre au goût du jour la plateforme. Ce qui ne devait durer que quelques jours s'est toutefois éternisé, mais le site a enfin rouvert ses portes ce 18 février. Il est ainsi à nouveau possible de poster des messages et obtenir des réponses de l'assistance.

Assistance Canal+ : la plateforme fait le plein de nouveautés

Le nouveau forum se structure autour de quatre grandes rubriques : Accueil, FAQ, Communauté et Auto-diagnostic. La rubrique Accueil affiche les dernières actualités et les alertes importantes, les questions les plus fréquentes et les derniers sujets postés sur le forum. On y trouve également des accès rapides vers l'espace client, son profil, et d'autres liens utiles.

La rubrique FAQ permet de chercher une information sur un abonnement, une procédure ou encore la configuration d'une installation. Il est conseillé de voir si la réponse à sa question ne se trouve pas déjà dans cet espace avant de poster un message sur le forum. En parlant de forum, on peut accéder à celui-ci via l'onglet Communauté, qui permet d'échanger avec les autres abonnés.

Enfin, l'espace Auto-diagnostic se révélera utile en cas de problème technique, car, comme son nom l'indique, cette rubrique propose un diagnostic en ligne afin de localiser l'origine des difficultés rencontrées, que ce soit pour l'installation ou l'utilisation d'un décodeur Satellite, TNT ou ADSL. Reste que les habitués du site voulaient avant tout que le nom de la plateforme, Assistance Canal+, soit modifié afin de mieux refléter qu'il s'agit d'une communauté d'entraide entre utilisateurs. Les voilà déçus…