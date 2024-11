Chaînes gratuites, offre spéciale... Pour ses 40 ans, Canal+ sort le grand jeu !

Canal+ célèbre ses 40 ans avec plusieurs cadeaux. Ainsi, les différentes chaînes du groupe sont offertes pendant un mois, et il est possible de souscrire à une offre spéciale très complète pour seulement 40 euros par mois.

Le 4 novembre, Canal+ fêtait ses 40 ans d'existence ! Autant dire que ça se fête ! Pour l'occasion, la chaîne de télévision française a décidé de gâter les utilisateurs de sa plateforme avec plusieurs annonces surprises. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a mis les petits plats dans les grands ! Ainsi, elle a décidé d'offrir, gratuitement donc, les différentes déclinaisons de ses chaînes pendant un mois. Elle en profite également pour lancer une offre spéciale à 40 euros par mois, comprenant "l'intégralité des offres Canal+ réunies en une avec quatre utilisateurs simultanés via l'application Canal+", annonce-t-elle dans sa boutique en ligne. Une joyeuse fête toutefois entachée par un divorce officiellement acté avec Disney.

Canal+ : des chaînes gratuites à gogo

Du 4 novembre au 2 décembre, tous les abonnés du groupe télévisé peuvent profiter gratuitement de toutes les chaînes Canal+. Cela comprend Canal+ Grand Écran, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Sport, Canal+ Premiere League, Canal+ Séries, Canal+ Foot, les chaînes Ciné+ (OCS, Émotion, Frisson, Family, Classic, Festival…) ou encore les chaînes beIN. Bref, il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour les cinéphiles, les fans de sport et même les enfants ! Les deux seules conditions pour profiter de cette offre sont d'être abonné à Canal+ – même à la formule basique – et d'avoir un compte myCanal.

Free se joint également aux festivités en enrichissant l'offre TV de certains abonnés avec un accès gratuit et sans engagement à quelque 40 chaînes ! Il s'agit des chaînes du bouquet Famille by Canal, dans lequel on trouve notamment Disney Channel, M6 Music, Planète+, Télétoon, Ushuaïa TV, TIJI, Novelas TV, National Geographic ou encore POLAR+. Peuvent en profiter les abonnés Freebox Pop, Revolution Light, mini 4K et Crystal. Ces derniers devaient jusqu'ici payer 4,99 euros par mois pour y accéder. Ils peuvent désormais y souscrire gratuitement, sans engagement et sans limite de temps. Notons que Free propose aussi un accès à myCanal afin d'accéder à ses programmes en direct et en replay via n'importe lequel de ses appareils.

Canal+ : un abonnement spécial pour les 40 ans

Mais Canal+ ne s'arrête pas là ! À l'occasion de son anniversaire, la chaîne cryptée a sorti une offre spéciale baptisée "La Totale", qui regroupe l'intégralité de ses offres pour seulement 40 euros par mois, avec 24 mois d'engagement. Elle permet d'accueillir jusqu'à quatre utilisateurs en simultanée – à l'exception de Netflix et de Disney+, qui sont limités à deux. Disponible jusqu'au 27 novembre prochain, cette offre est accessible sur de nombreux supports comme les box de Free, Bouygues Telecom, Orange et SFR mais aussi smartphone, tablette et ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast, AirPlay.

Cet abonnement spécial donne accès à toutes les chaines et les services de Canal+, dont Canal+ Box Office, Cinéma(s), Grand Écran, Séries, Docs, Kids, Sport, Foot, Sport 360, Golf+, et les 18 chaînes Live, mais aussi à de multiples plateformes tierces, à savoir Apple TV+, Max Standard, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS, Netflix Standard, Insomnia, CANAL+ Séries et beIN Sports. Est également inclus Disney+ Standard avec pub, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2024, après quoi il faudra passer à la caisse pour pouvoir garder un accès à cette plateforme.

Adieu Mickey : Disney+ et sept chaînes quittent Canal+

Car oui, on s'en doutait fortement, mais Canal+ signe la fin des packages Disney+ dès janvier 2025. En 2019, la chaîne cryptée avait pourtant frappé un grand coup en annonçant un accord de distribution exclusive de la plateforme de Disney, ce qui lui a permis d'inclure Disney+ dans ses offres, d'obtenir une diffusion prioritaire sur ses films seulement six mois après leur sortie en salle et de distribuer les chaînes Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild, Voyage et Fox Play.

Mais, malheureusement, le contrat liant la firme aux grandes oreilles et la chaîne cryptée ne sera pas renouvelé après décembre 2024, comme l'a officiellement annoncé Disney à l'AFP le 4 novembre. Il ne sera donc plus possible d'accéder à Disney+ ni aux chaînes de télévision de la firme aux grandes oreilles directement via Canal+ à partir de janvier prochain. Pour les nouveautés, il faudra toutefois attendre 17 mois après leur sortie en salles pour les retrouver sur le SVOD de Mickey, en vertu de la chronologie des médias, qui est bien plus favorable à Canal+. Nous verrons si le fait de faire cavalier seul bénéficiera à la firme de la célèbre souris ou non !