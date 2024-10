Canal+ fait un joli cadeau à ses abonnés avec ce pack Ciné gratuit

Canal+ a décidé de faire un petit cadeau à aux abonnés à Canal+ Séries en leur offrant gratuitement le pack Ciné+ OCS et ses six chaînes consacrées aux films et aux séries. Vous pouvez aussi vous abonner à l'offre seule.

Suite à la finalisation du rachat d'OCS par Canal+, la plateforme a lancé un nouveau bouquet, baptisé Ciné+ OCS, en juillet dernier. Affiché à 12,99 € par mois, il offre un large choix de contenus, avec l'intégration des trois chaînes OCS (Max, Pulp et Géants) aux autres chaînes thématiques de Canal+ Series. Plus de trois mois après l'arrivée du bouquet, le groupe Canal a pris la décision de l'offrir gratuitement à ses abonnés ayant souscrit à Canal+ Séries. Autre nouveauté : si, initialement, il fallait absolument passer par son fournisseur d'accès Internet, Amazon Prime Video ou une offre Canal+, il est désormais possible de s'abonner à Ciné+ OCS directement depuis la boutique de Canal+, sans avoir besoin de posséder une offre Canal+.

Pack Ciné+ OCS : il est possible de s'abonner au bouquet seul

Avant l'arrivée du nouveau pack Ciné+ OCS, les clients Canal pouvaient bénéficier des chaînes OCS MAX, OCS PULP, OCS GÉANTS, Ciné+Premier, Ciné+Famiz et Ciné+Club. Dorénavant, ces chaînes deviennent :

OCS : elle propose des films six mois après la sortie en salles, ainsi qu'une sélection de séries françaises et internationales exclusives (La Servante écarlate, Mad Men, The Walking Dead : Dead City...) ;

: elle propose des films six mois après la sortie en salles, ainsi qu'une sélection de séries françaises et internationales exclusives (La Servante écarlate, Mad Men, The Walking Dead : Dead City...) ; Ciné+ Frisson : parfaite pour les amateurs de sensations fortes, elle propose des films d'action, des thrillers, de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur

: parfaite pour les amateurs de sensations fortes, elle propose des films d'action, des thrillers, de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur Ciné+ Émotion : on y trouve notamment des comédies romantiques, et des sagas sentimentales à succès ;

: on y trouve notamment des comédies romantiques, et des sagas sentimentales à succès ; Ciné+ Family : elle est dédiée au grand cinéma, avec des films aux phrases et scènes cultes, des films familiaux, des comédies populaires, des films d'animation et des aventures pour petits et grands ;

: elle est dédiée au grand cinéma, avec des films aux phrases et scènes cultes, des films familiaux, des comédies populaires, des films d'animation et des aventures pour petits et grands ; Ciné+ Festival : elle est réservée au cinéma d'auteur et indépendant, avec une sélection de films primés en festival ;

: elle est réservée au cinéma d'auteur et indépendant, avec une sélection de films primés en festival ; Ciné+ Classic : elle regroupe les films cultes du cinéma français, américain et mondial des années 30 aux années 90, dans des genres emblématiques tels que le western, le film noir et la comédie musicale.

Notons que, dans les prochaines semaines, débarqueront la grosse production Les Trois Mousquetaires : Milady, le petit film irlandais The Quiet Girl, le drame français La Syndicaliste, l'animé Sirocco et le royaume des courants d'air, ainsi que la comédie populaire Maison de retraite 2…

Les chaînes OCS sont disponibles sur Internet et sur les TV connectés, en passant par la rubrique "En direct" de MyCanal. Il est également possible de retrouver les programmes des six chaînes du pack Ciné+ OCS à la demande, en appuyant sur Ciné+ OCS via "Chaînes et apps".