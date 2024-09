Pluto TV + M6+ : la formule magique pour les plateformes de streaming gratuit ?

Les plateformes gratuites de streaming M6+ et Pluto TV nouent un partenariat historique pour ajouter des milliers d'heures de contenus à leurs plateformes respectives. De quoi rendre l'offre moins fragmentée !

Le marché du streaming est de plus en plus saturé, avec une multiplication des plateformes et des offres toujours plus fragmentées. Face aux géants du SVOD payant que sont Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Max, d'autres acteurs ont choisi de se tourner vers un modèle gratuit pour l'utilisateur, totalement financé par la publicité. C'est par exemple le cas de TF1+, M6+, Rakuten.tv, Pluto TV, Tubi ou encore TV5 Monde Plus.

Mais pour survivre dans ce marché impitoyable, mieux vaut avoir des alliés ! Aussi, les plateformes gratuites de télé en streaming M6+ – détenu par l'une des chaînes majeures du paysage audiovisuel français – et Pluto TV – un des principaux acteurs mondiaux des services FAST détenu par Paramount – ont annoncé ce mardi 24 septembre un partenariat pour distribuer mutuellement leurs chaînes. "Cette collaboration entre M6+ et Pluto TV comprend de nouveaux contenus Pluto TV sur M6+, de nouvelles chaînes M6 sur Pluto TV et un accord publicitaire pour développer le marché du streaming gratuit en France", expliquent les groupes un communiqué commun. De quoi enrichir grandement leurs catalogues respectifs !

Pluto TV et M6+ : des milliers d'heures de contenu en plus

Dès à présent, les utilisateurs de M6+ peuvent profiter de douze chaînes provenant de Pluto TV, représentant près de 3 000 heures de contenus et de programmes cultes tels que Yu-Gi-Oh!, Just Tattoo Of Us, Alerte à Malibu, Olive et Tom, MTV Classics...

De leur côté, les utilisateurs de Pluto TV peuvent désormais accéder à six chaînes issues de M6+ pour pas moins de 2 000 heures de contenus, avec des émissions emblématiques de la chaîne de télévision telles que Zone Interdite, Turbo, Les reines du shopping ou encore Les Marseillais. (n)

Enfin, grâce à ce partenariat, les branches publicitaires des deux groupes vont collaborer. M6 Publicité devient ainsi le partenaire pub de Pluto TV dans l'Hexagone, ce qui lui permet de monétiser l'ensemble de l'inventaire de Pluto TV en France et les contenus de Pluto TV disponibles sur M6+. Quant aux équipes commerciales de Paramount Advertising en France, elles vendront également l'inventaire de Pluto TV sur le marché aux côtés des équipes M6 Publicité.

Pluto TV et M6+ : un marché stratégique à la rude concurrence

Basée à Los Angeles, Pluto TV est diffusée sur les appareils mobiles, le Web et les téléviseurs connectés, et revendique 70 millions d'utilisateurs actifs mensuels. De son côté, M6+ compte 26 millions de visiteurs par mois.

Henri de Fontaines, membre du directoire de M6, s'est déclaré ravi de ce nouveau partenariat : "Avec la croissance significative des chaînes FAST, c'est une opportunité pour nous de nous rapprocher d'un acteur iconique de ce domaine. Sur le plan commercial, ce partenariat renforce la position de M6 Publicité sur le marché français en offrant aux annonceurs des solutions encore plus attractives et complémentaires"

Du côté d'Olivier Jollet, Vice-Président exécutif et Directeur général international de Pluto TV, l'enthousiasme est également de taille : "M6 est un partenaire idéal, offrant une plateforme puissante, un contenu apprécié, une large base de consommateurs et une forte expertise dans la vente de publicité. En combinant leur forte présence en France avec nos capacités FAST, nous visons à créer un modèle dynamique et innovateur pour les consommateurs et l'industrie en France, ainsi qu'un modèle pour d'autres marchés"

La concurrente directe de M6+, à savoir TF1+, a elle aussi signé des partenariats un peu plus tôt dans le mois pour enrichir son catalogue avec Arte et A&E Television Network (AETN), un groupe américain de télévision connu pour ses documentaires. Cela lui permet de proposer plus de 25 000 heures de contenus à tout moment sur sa plateforme. La bataille entre les deux mastodontes de la télévision française s'annonce rude !