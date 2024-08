Collections Google Photos : la bibliothèque a le droit à quelques changements

Google Photos modifie son interface en remplaçant l'onglet "Bibliothèque" par un autre baptisé "Collections". Un changement qui modifie de nombreuses choses dans la manière d'organiser ses photos et vidéos.

Si vous avez un téléphone Android, vous utilisez probablement l'application Google Photos pour stocker toutes vos photos et vos vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec vos proches. L'interface de l'application n'a guère changé au fil des années. Google avait bien tenté une refonte de l'onglet "Bibliothèque" en 2022, mais l'entreprise a dû faire marche arrière suite aux retours négatifs des utilisateurs. Elle tente une nouvelle fois sa chance avec sa dernière mise à jour de son application, qui remplace l'onglet "Bibliothèque" par "Collections", comme l'annonce Google dans son centre d'aide. L'objectif : rendre "la recherche de contenu plus facile que jamais".

Collections Google Photos : une nouvelle interface à adopter

Il semblerait que Google ait appris de ses erreurs passées. "Vous nous avez dit haut et fort qu'il était difficile de trouver des albums partagés dans la version précédente", concède l'entreprise. "Avec la vue Collections, vous pouvez accéder aux albums privés et partagés, le tout sous un même toit".

L'onglet "Bibliothèque" est donc remplacé par un autre baptisé "Collections". En appuyant dessus, on trouve désormais quatre boutons en forme de pilule en haut de l'écran. Les deux premiers donnent accès aux favoris et à la corbeille, tandis que les deux autres sont dynamiques et "basés sur les éléments vers lesquels vous naviguez le plus", comme les archives et les captures d'écran dans notre cas. En revanche, l'accès au dossier verrouillé n'apparaît plus à cet endroit, à la demande de certains d'utilisateurs – s'il est verrouillé, c'est pour une bonne raison.

Autre changement : le carrousel "Photos sur l'appareil" a été renommé "Sur cet appareil". Comme avant, on y retrouve une vue sous forme de grille de tous les albums disponibles en local. Un changement qui nécessite donc une étape supplémentaire avant d'accéder à ses photos. En plus des éléments qui se trouvaient auparavant dans la bibliothèque, on peut désormais trouver les éléments dans la vue "Collections" en fonction des gens et des animaux de compagnie, des lieux ou encore des documents.

Il faudra probablement chercher un peu pour retrouver ses fichiers habituels et autres outils préférés. Le dossier "Utilitaires" tire notamment sa révérence, et les outils qui y étaient logés ont donc été déplacés ailleurs :

Dossier verrouillé : il faut appuyer sur "Collections", puis sur "Verrouillé", en bas de l'écran.

Importer des photos : en haut, il faut appuyer sur "Créer +" puis, sous "Obtenir des photos", appuyer sur "Importer depuis d'autres emplacements".

Créer une nouvelle création : en haut, il faut appuyer sur "Créer +", puis sur le type de création que l'on souhaite réaliser, comme un nouvel album, un collage, une vidéo de présentation, une photo cinématique ou une animation.

Libérer de l'espace : en haut, il faut maintenant appuyer sur la photo de profil de son compte ou sur ses initiales, puis sur "Libérer de l'espace sur cet appareil".

Déplacer des photos vers l'archive : il faut sélectionner une photo, puis appuyer sur "Plus", puis sur "Déplacer vers l'archive".

Gérer les cadres photo : en haut, il faut appuyer sur la photo de profil de son compte ou sur "Initiale". Il faut ensuite appuyer sur "Paramètres photos", puis sur "Applications et appareils", et enfin sur "Cadres photo".

Google a déjà commencé à déployer ces nouveautés auprès de l'ensemble des utilisateurs de Google Photos sur Android et iOS. Il est toutefois possible qu'il faille attendre quelques semaines pour que tout le monde en profite. En espérant que la nouvelle interface ait cette fois du succès !