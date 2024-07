Designer : l'outil de création graphique débarque sur mobile et dans les applications Microsoft

Microsoft Designer est intégré dans Word, PowerPoint et Photos via Copilot, afin de générer des images par intelligence artificielle. Une application mobile pour Android et iOS est également disponible pour tous.

Designer, le nouvel outil de création graphique de Microsoft, se déploie un peu plus ! Après avoir été lancé sur le Web puis dans Edge, le service de création graphique dopé à l'IA débarque sur Android et iOS au sein d'une application gratuite. Mieux encore, il est intégré dans plusieurs applications Microsoft, comme PowerPoint et Word – à condition d'avoir un abonnement Copilot Pro –, ainsi que dans Photos, comme l'annonce l'entreprise dans un billet de blog. De quoi rendre au maximum l'outil de création graphique accessible à tous !

Microsoft Designer : une application mobile gratuite pour tous

Pour rappel, avec Microsoft Designer, il suffit de saisir des mots-clés dans une barre de recherche pour créer instantanément une variété de designs, qui peuvent ensuite être utilisés pour réaliser des invitations, des cartes, des publications pour les réseaux sociaux ou des flyers, et ce sans forcément avoir des connaissances en la matière, à la manière de ce que propose Canva, la célèbre plateforme de création graphique. "Vous pouvez partager des idées, des pensées ou des phrases, et Designer créera des autocollants personnalisés qui vous aideront à vous démarquer sur des supports tels que les applications de messagerie et les réseaux sociaux. Vous pouvez également créer des emojis, des clip arts, des fonds d'écran, des monogrammes, des avatars et bien plus encore, à partir d'une simple description", annonce Microsoft. De nouvelles fonctions seront progressivement déployées au fil du temps, comme la possibilité de supprimer l'arrière-plan d'une image.

© Microsoft

L'outil est pensé pour concurrencer directement Canva et Adobe. Il affiche toutefois quelques limites. Tout d'abord, l'accès à Microsoft Designer n'est possible qu'à la seule condition de se connecter avec un compte Microsoft. Ensuite, chacune des créations nécessite l'utilisation d'un crédit, appelé Boost. La firme de Redmond en offre une quinzaine quotidiennement, mais il est possible d'en acheter une centaine supplémentaire par jour en souscrivant à l'abonnement Copilot Pro, à 22 euros par mois. Notons que la version Web est plus complète puisqu'elle permet d'importer des images pour les modifier grâce à l'IA.

Accéder gratuitement à Microsoft Designer

Microsoft Designer : l'appli débarque dans Photos et la suite 365

Microsoft Designer est également disponible via Copilot sur certaines des applications Microsoft 365 comme Word et PowerPoint, sur le Web comme sur PC, via un abonnement Copilot Pro. L'entreprise en profite pour le déployer sur Microsoft Photos, via le programme Windows Insiders. Il sera donc bientôt possible d'éditer ses images en s'appuyant uniquement sur la puissance de l'IA.

© Microsoft

C'est une excellente nouvelle car, jusqu'à présent, Photos ne proposait que des outils de retouche basiques pour recadrer une image, la faire pivoter, ajuster les couleurs et la luminosité, appliquer des filtres ou encore ajouter des annotations. Désormais, il suffira d'appuyer sur le bouton "Modifier avec Designer" pour que l'IA détecte automatiquement les sujets et les objets présents dans l'image pour les supprimer, ajouter des effets de flou en arrière-plan, appliquer des filtres, etc. Là encore, pas besoin de compétences en graphisme ni de quitter l'application.

L'intégration de Microsoft Designer dans Photos est pour l'heure en cours de test auprès des membres du programme Insider et requiert de se connecter à l'aide d'un compte Microsoft. Cette démarche s'inscrit dans l'effort de l'entreprise d'améliorer Photos depuis quelques mois. En février dernier, elle avait intégré une gomme magique. Grâce à cet outil, disponible sous Windows 10 et sous Windows 11, il est possible de supprimer facilement n'importe quel objet indésirable présent sur une image en l'entourant à l'aide de la souris (voir voir notre article). De quoi rendre l'application bien plus intéressante !