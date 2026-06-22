Valve dévoile enfin le prix de sa Steam Machine (et il pique !)

Après des mois de spéculations et plusieurs reports, Valve a officiellement dévoilé ce 22 juin le prix et la date de lancement de sa fameuse et très attendue Steam Machine. L'addition vient enfin de tomber : et elle est salée !

L'attente aura été longue depuis l'annonce officielle de Valve en novembre dernier (voir notre article). Depuis, la Steam Machine a alimenté d'innombrables rumeurs, générant une attente devenue assez rare dans le monde la tech. Il faut dire que, sur le papier, ce mélange de mini PC et de console de salon a beaucoup d'atouts pour plaire aux gamers, en plus de l'expérience accumulée avec le Steam Deck sur le plan logiciel.

Mais compte tenu de son équipement – processeur AMD avec un puissant circuit graphique, mémoire vive, stockage, interfaces, etc. –, beaucoup craignaient que son prix promis comme abordable – certains analystes misaient sur 600 dollars, d'autres sur 800 – s'envole avec la crise actuelle sur le marché des puces mémoire. Le verdict est tombé ce lundi 22 juin : et il est mal.

Steam Machine : des tarifs qui surprennent une machine puissante au prix fort

Après des semaines de spéculations, Valve a lâché les chiffres : la Steam Machine sera disponible le 30 juin 2026, et son prix de départ a été officiellement fixé à 1 039 euros pour le modèle 512 Go seul, et à 1 108 euros avec le Steam Controller, la nouvelle manette de Valve. Pour ceux qui veulent davantage de stockage, le modèle 2 To grimpe à 1 359 euros, ou 1 428 euros avec la manette.

Ces chiffres tranchent nettement avec les estimations les plus optimistes qui circulaient encore il y a quelques semaines. La tension sur les composants – notamment la mémoire DDR5 et les SSD NVMe – a contraint Valve à revoir ses plans à plusieurs reprises depuis l'annonce officielle de novembre 2025.

Steam Machine : une machine puissante au prix fort

Il est clair que la Steam Machine n'a rien d'un jouet. Elle tient d'un vrai PC. Sous le capot, la Steam Machine n'a rien d'une console d'entrée de gamme. Elle embarque un processeur AMD Zen 4 à 6 cœurs cadencé jusqu'à 4,8 GHz, associé à un GPU RDNA 3 de 28 unités de calcul tournant à 2,45 GHz, 16 Go de mémoire vive en DDR5 et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. Le tout loge dans un cube compact de 156 mm de côté pour 2,6 kg, conçu pour s'intégrer discrètement dans un salon, près d'un téléviseur

Le système d'exploitation est SteamOS, la distribution Linux maison de Valve. Grâce à la couche de compatibilité Proton, plus de 85 % du catalogue Steam est jouable sans configuration particulière – une promesse que le Steam Deck avait déjà tenue depuis 2022. Valve insiste également sur l'ouverture totale de la machine : rien n'empêche d'y installer Windows, d'accéder à d'autres boutiques comme Epic Games ou GOG, ou de passer en mode bureau via KDE Plasma.

Steam Machine : un pari risqué face à la concurrence

Le problème, c'est le positionnement tarifaire. Valve ne vend pas son matériel à perte, contrairement à Sony et Microsoft qui subventionnent leurs consoles grâce aux royalties sur les jeux. À plus de 1 000 dollars, la Steam Machine entre en concurrence directe avec des PC gaming milieu de gamme assemblés sur mesure, tout en ciblant un salon déjà occupé par la PS5 Pro et la Xbox Series X – deux machines nettement moins chères.

Les jeux dotés de protections anti-triche agressives, comme Valorant, restent par ailleurs incompatibles avec SteamOS, ce qui constitue un frein non négligeable pour une partie du public visé. Valve ouvre les précommandes le 30 juin sur son site, avec une lise d'attente, simultanément avec la mise en vente. Les stocks s'annoncent limités : l'entreprise a mis en place un système strict d'un seul exemplaire par compte Steam, avec obligation d'avoir un historique d'achats antérieur à juin 2026.