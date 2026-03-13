Parseword : le nouveau jeu du créateur de Wordle fera-t-il aussi fureur ?

Près de cinq ans après la sortie de Wordle, le jeu en ligne gratuit au succès phénoménal, son créateur dévoile un nouveau projet Parseword, un système de mots croisés cryptiques qui promet de beaux casse-têtes…

C'est un jeu qui a fait sensation. Peu de temps après sa création, en 2021, Wordle est devenu un véritable phénomène qui a enflammé la Toile dans le monde entier (voir notre article).

Et pour cause : le principe de ce jeu en ligne gratuit était particulièrement accessible et addictif : il fallait deviner un mot de cinq lettres (en anglais) en six essais maximum en partant d'une grille vide. Pour y parvenir, il fallait remplir les cases par déduction, en s'aidant d'un code de couleurs qui révélait si les lettres utilisées sont bonnes et bien placées, à la façon du célèbre Mastermind. Le jeu es devenu d'autant plus viral qu'il n'y avait qu'un seul mot à deviner par jour, et c'était le même pour tout le monde. Les joueurs pouvait donc s'amuser, sans avoir besoin de se lancer dans des parties interminables. Un vrai succès qui a alimenté naturellement des attentes très élevées pour la suite…

Parseword : vers un succès comparable à Wordle ?

Et cette suite arrive ! Récemment, John Wardle, le créateur de Wordle, a annoncé la sortie d'un nouveau jeu. Baptisé Parseword, ce projet est malheureusement beaucoup plus complexe que son prédécesseur. En effet, le jeu s'inspire des mots croisés cryptiques, des énigmes que l'on retrouve fréquemment dans la presse britannique, mais qui sont relativement complexes pour beaucoup de joueurs. Car, oui, les mots croisés cryptiques reposent sur des jeux de mots, des anagrammes, des synonymes ou des inversions et non sur de simples définitions comme les mots croisés classiques.

Pour trouver la solution du jeu, les joueurs sont invités à se creuser la tête : ils doivent utiliser un mot et le décortiquer – en inversant les lettres, en trouvant des homophones ou/en cherchant des synonymes pour décoder l'énigme. Pour les amateurs de mathématiques, on pourrait comparer le principe du jeu à une simplification d'équation, mais en utilisant des mots. Pour que le format reste accessible, Parseword propose un seul indice par jour, qui est accompagné d'un mot-définition que le joueur doit trouver.

Voici un exemple pour y voir plus clair. L'indice donné par le jeu est "Believes time corrodes" et le joueur doit résoudre le casse-tête en trouvant une nouvelle formule en deux parties qui reste cohérente. Le joueur doit, dans un premier temps, transformer "Believes time corrodes" en "Believes T [en réduisant simplement le mot time, NDLR] corrodes" puis en "Believes T rusts [rusts étant un mot proche de corrodes]". Il ne reste plus qu'au joueur à assembler le T avec rusts pour obtenir la réponse : "Believes Trusts". Alors, oui, le principe de Parseword est beaucoup plus complexe que Wordle, mais il pourrait quand même trouver son public, surtout auprès des adeptes de jeux de mots et d'énigmes plus relevées.