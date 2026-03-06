Project Helix : Microsoft lève le voile su la prochaine génération de Xbox

Microsoft vient de dévoiler par surprise son, Project Helix qui doit aboutir à la sortie de la prochaine génération de Xbox. Un projet ambitieux qui devrait donner de sérieux atouts à la console face aux PlayStation de Sony.

Alors qu'elle est arrivée il y a environ un mois au poste de directrice générale de Microsoft Gaming – en remplaçant l'emblématique Phil Spencer –, Asha Sharma a déjà affolé la Toile en annonçant une nouvelle pour le moins inattendue. Dans un message publié sur X ce jeudi 5 mars 2026, la femme d'affaires a officialisé le Project Helix, qui doit aboutir à la prochaine génération de Xbox, la console de salon de Microsoft. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premières informations démontrent toute l'ambition de la marque, qui compte bien relever la tête après une bataille perdue face à la PS5 de Sony.

© Microsoft

Project Helix : une console qui fusionne avec un PC ?

Pour reconquérir le cœur des gamers et attirer plus de clients, Microsoft a pris une décision très forte. La grande information, c'est que la tuture console pourra lire l'intégralité des jeux de l'écosystème Xbox – ce qui représente pas moins de quatre générations de console – ainsi que les jeux PC que l'on peut retrouver sur les plateformes de distribution comme Steam.

Une nouveauté très attendue qui a d'ailleurs été confirmée par la directrice générale de Microsoft Gaming. "Project Helix offrira des performances exceptionnelles et sera compatible avec vos jeux Xbox et PC. J'ai hâte d'en discuter plus en détail avec nos partenaires et les studios lors de ma première GDC [Game Developers Conference, un Festival du gaming, NDLR] la semaine prochaine !", a annoncé Asha Sharma sur X.

Plus concrètement, la future reposera sur une architecture hybride, à mi-chemin entre une console de jeu dotée des écosystèmes Xbox et d'un PC Windows. Certes, Microsoft n'a donné aucun détail technique sur la plateforme matérielle, mais on s'attend à des composants de nouvelle génération apportant la puissance nécessaire pour faire tourner des jeux avec des graphismes spectaculaires, tout en assurant une rétrocompatibilité complète avec les modèles d'anciennes générations.

De fait, si la Xbox a toujours été proche d'un PC, Microsoft a changé plusieurs fois d'architecture et de famille de processeurs, passant d'Intel pour le premier modèle à IBM ensuite avant d'adopter des puces AMD à partir de 2013 pour les Xbox One et Series X et S. À défaut d'informations officielles, plusieurs rumeurs concordantes évoquent une plateforme AMD en architecture Zen 6 pour la prochaine Xbox, avec un GPU (processeur graphique) beaucoup plus puissant et, surtout, l'introduction d'un NPU (processeur neuronal) destiné aux traitements IA qui vont se généraliser dans l'univers du jeu vidéo.

Même si cette stratégie permettra de relancer la concurrence face à Sony – qui a réussi à obtenir les droits de nombreuses exclusivités Xbox au cours des dernières années –, cela ouvre la porte à plusieurs interrogations. Pour que le système soit viable, il faut qu'il soit extrêmement performant, sécurisé – pour éviter d'installer n'importe quoi sur sa console –, qu'il conserve l'aspect ergonomique et pratique d'une console de salon et ce, tout en restant financièrement accessible. D'autant qu'en plus de Sony, il faudra bientôt compter avec la concurrence de la Steam Machine, cette hybride très attendu de console et de mini-PC dont l'arrivée est prévue dans quelque semaines (voir notre article). Mais avant d'en savoir plus sur le prix, la date de sortie ou les spécifications techniques, il va falloir attendre encore un peu.