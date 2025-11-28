Black Friday gaming : Switch 2, PS5 et jeux aux meilleurs prix
Envie de jouer ou de faire plaisir à un gamer pour Noël ? Profitez des promotions du Black Friday pour trouver une console dernier cri, des jeux à la mode ou des accessoires aux meilleurs prix !
Le Black Friday transforme chaque année le monde du gaming en véritable terrain d'assaut, avec des promotions qui déboulent de partout. Les amateurs de plaisirs vidéoludiques sont particulièrement attentifs aux bonnes affaires, car s'équiper pour profiter pleinement de longues sessions de gaming peut vite coûter cher. Cette période de rabais tombe donc à pic pour les joueurs en quête de bon matériel. Que l'on cherche une console, une manette confortable ou les derniers titres incontournables, c'est le moment idéal pour profiter des meilleurs produits de l'année à moindre coût. Et que ce soit pour faire plaisir ou pour vous faire plaisir, nous avons sélectionné les plus belles réductions en la matière !
Black Friday gaming : consoles de jeu
- Pack console + jeu PS5 Slim Digital Edition + Fortnite Flowering Chaos à 349 € au lieu de 499 €
- Pack console + 2 manettes sans fil + station de charge PS5 Slim Digital Edition + Sony DualSense à 399 € au lieu de 580 €
- Pack console + jeu PS5 Slim Standard Edition + GTA V à 459 € au lieu de 559 €
- Pack console + jeux Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Légendes Pokémon : Z-A à 505 € au lieu de 599 €
- Pack console + jeux Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + EA Sports FC 26 à 485 € au lieu de 580 €
- Console Sony PlayStation Portal à 199 € au lieu de 219 €
- Console Sony PlayStation 5 Slim Édition Digitale à 349 € au lieu de 499 €
- Console Lenovo Legion Go S à 435 € au lieu de 630 €
- Console Sony PlayStation 5 Édition Standard à 450 € au lieu de 550 €
- Console Sony PlayStation 5 Pro à 699 € au lieu de 770 €
Black Friday gaming : jeux vidéo
- Jeu vidéo PS5 Mafia : The Old Country à 30 € au lieu de 60 €
- Jeu vidéo PS5 Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition à 30 € au lieu de 70 €
- Jeu vidéo PS5 Marvel's Spider-Man 2 à 30 € au lieu de 80 €
- Jeu vidéo PS5 Clair Obscur : Expedition 33 à 38 € au lieu de 50 €
- Jeu vidéo PS5 Assassin's Creed Shadows à 39 € au lieu de 80 €
- Jeu vidéo PS5 Metaphor : ReFantazio à 40 € au lieu de 70 €
- Jeu vidéo PS5 EA Sports FC 26 à 40 € au lieu de 60 €
- Jeu vidéo Switch Stardew Valley à 25 € au lieu de 40 €
- Jeu vidéo Switch The Legend of Zelda : Echos of Wisdom à 35 € au lieu de 60 €
- Jeu vidéo Switch 2 Split Fiction à 41 € au lieu de 60 €
Black Friday gaming : accessoires
- Manette sans fil Microsoft Xbox Series à 40 € au lieu de 60 €
- Manette sans fil Sony DualSense à 55 € au lieu de 75 €
- Manette sans fil Razer Wolverine V3 Pro à 160 € au lieu de 230 €
- Casque gaming sans fil HyperX Cloud Alpha à 50 € au lieu de 100 €
- Souris gaming filaire Logitech G502 Hero à 25 € au lieu de 39 €
- Souris gaming sans fil Logitech G Pro X Superlight 2 SE à 79 € au lieu de 100 €
- Casque réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 349 € au lieu de 449 €
Si vous cherchez plus de promotions high-tech pour les Black Friday, vous pouvez jeter un œil à notre papier général, qui répertorie les plus belles offres du Web (PC, smartphones, tablettes, montres connectées, gaming, TV, etc.).
Retrouvez notre sélection high-tech pour le Black Friday 2025