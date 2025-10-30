Google ressuscite Pac-Man dans un Doodle spécial Halloween

Pour fêter dignement Halloween, Google sort une version un brin terrifiante de son Doodle Pac-Man, à laquelle vous pouvez accéder gratuitement depuis la page d'accueil du moteur de recherche. Amusez-vous bien !

Google est une véritable mine d'or pour dénicher toutes sortes de contenus sur Internet… y compris des jeux ! Depuis plusieurs années, les développeurs de la firme s'amusent à cacher de petits jeux sur certaines pages Web et dans diverses applications. Ces mini-jeux apparaissent souvent sous forme de Doodles, remplaçant le logo habituel de Google lors d'événements particuliers. Mais il est aussi possible d'y accéder directement en saisissant le nom du jeu dans le moteur de recherche du géant de Mountain View. La plupart s'inspirent des classiques des années 1980 : colorés, simples à prendre en main et dans la pure tradition des jeux d'arcade. Et, surtout, ils sont entièrement gratuits et jouables depuis n'importe quel navigateur Web. À l'occasion d'Halloween, Google met Pac-Man à l'honneur !

Doodle Pac-Man : un jeu culte remanié pour Halloween

Le 30 et le 31 octobre, les internautes ont l'occasion de pouvoir profiter du jeu culte Pac-Man, mais dans une version revisitée spécialement pour Halloween, par le biais d'un Doodle spécial. Le jeu s'ouvre d'un seul clic sur la page d'accueil et propose un labyrinthe décoré pour l'occasion, avec des fantômes déguisés et des citrouilles animées. On y retrouve le héros jaune, vêtu d'un chapeau de sorcier, et ses acolytes fantômes, Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Tout se joue au clavier, à l'aide des flèches directionnelles, sans aucun téléchargement ni inscription.

© Google

© Google

Sur son blog officiel, Google indique avoir entièrement repensé son Doodle spécialement pour Halloween, en adoptant un design inspiré des premières versions du jeu et une bande-son modernisée. "C'est un hommage à la simplicité et au plaisir intemporel du gameplay de Pac-Man", explique l'équipe créative de Google Doodles. "Quarante-cinq ans après sa sortie, Pac-Man continue de rassembler des générations de joueurs", souligne Google, qui salue "un jeu de persévérance, de stratégie et de plaisir accessible à tous".