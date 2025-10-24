Amazon Luna propose sans surcoût plus de 50 jeux gratuits en cloud gaming

Luna, le service de cloud gaming d'Amazon, a droit à une refonte. Les abonnés Prime peuvent profiter, sans surcoût, de plus de 50 jeux et de GameNight, qui permet de jouer à plus de 25 jeux de société sur TV.

En 2022, Amazon se lançait dans le secteur du cloud gaming, aux côtés du Xbox Game Pass, du PS Plus Premium et de Nvidia GeForce New avec son propre service, baptisé Luna. Gratuit pour les abonnés à Amazon Prime, il propose un catalogue de titres jouables dans le nuage sur de nombreuses plateformes comme les Fire TV, smartphones, tablettes, navigateurs web, et même certaines télés connectées Samsung et LG.

Le mastodonte du e-commerce a dévoilé, le jeudi 23 octobre, une refonte complète de son service. La plateforme intègre désormais sans surcoût GameNight, une collection de 25 jeux multijoueurs locaux accessibles au smartphone. Et le catalogue a été sensiblement enrichi, avec plus de 50 titres, dont Hogwarts Legacy, Kingdom Come Delivrance II et Indiana Jones et le Cercle ancien. Des jeux populaires de qualité, qui atteignent facilement 70 euros. ! C'est clair, Amazon n'est pas tombé dans le piège des fonds de tiroir avec des titres bas de gamme !

Amazon Luna : Snoop Dogg et jeux AAA dans le catalogue

Luna fonctionne toujours par le biais d'une "base", comprise dans Amazon Prime, et des briques d'abonnements payants – un peu comme Prime Video avec les pass Warner et Ligue 1. Tout d'abord, le service propose une sélection gratuite pour les abonnés Prime, accessible sans surcoût – à 6,99 € par mois ou 69,99 € par an donc – par le biais de Luna Standard.

© Amazon

L'abonnement intègre GameNight, une collection spécifique de plus de 25 jeux multijoueurs pensés pour des moments de convivialité. Les joueurs n'ont besoin que de leur smartphone pour y participer. Il suffit de scanner un QR code sur la télé avec son téléphone, et ce dernier se transforme en contrôleur tactile. On trouve aussi bien des classiques, comme Angry Birds, The Jackbox Party Pack 9, Ticket to Ride, Exploding Kittens 2 ou encore Cluedo, que des créations Amazon, notamment avec Courtroom Chaos : Starring Snoop Dogg. Il s'agit d'"un jeu d'improvisation en salle d'audience construit par l'homme et alimenté par l'IA, dans lequel les joueurs inventent des personnages scandaleux, racontent des histoires abracadabrantes et font tout ce qu'il faut pour défendre leurs témoignages devant le juge Snoop Dogg." Voilà qui promet !

Du côté des jeux plus classiques, on retrouve une cinquantaine de jeux, dont des blockbusters récents comme Hogwarts Legacy, Indiana Jones and le Cercle ancien, Kingdom Come : Deliverance II et Top Spin 2K25. Le service inclut également des classiques cultes, comme The Elder Scrolls V : Skyrim, Borderlands 3, Dead Island 2, Devil May Cry 5 ou encore Resident Evil 2, ainsi que des titres indépendants, comme Dave the Diver.

Amazon Luna : des abonnements premium moyennant un supplément

Pour profiter d'un plus grand catalogue en cloud gaming, il est possible de s'abonner à Luna Premium – qui remplace l'ancien Luna+ – moyennant 9,99 € par mois – sans forcément avoir besoin de s'abonner à Amazon Prime en plus –, avec une période d'essai de sept jours. Il ajoute des titres EA Sports FC 25, Star Wars Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor et Batman Arkham Knight.

Pour les adeptes de jeux triple A, Luna propose de s'abonner à Ubisoft+ – toujours dans le cloud – pour 17,99 € par mois – à aussi sans forcément avoir besoin de s'abonner à Amazon Prime. Les joueurs peuvent ainsi profiter d'environ 45 titres parmi les plus emblématiques du studio (Child of Light, Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry...), y compris ses blockbusters les plus récents (Assassin's Creed Shadows, Rainbow Six Siege). Notons que si l'utilisateur possède déjà certains jeux PC Ubisoft, il peut les ajouter à la bibliothèque de Luna et en profiter en cloud gaming gratuitement. Il est également possible de souscrire à Jackbox games, moyennant 4,99 € par mois, afin d'accéder à une dizaine de jeux de type party game, tels que les Jackbox Party Pack et Drawful.

Avec cette refonte, Amazon Luna s'inscrit ici comme un concurrent direct à Netflix, qui a récemment intégré cinq "party games" à son catalogue pour jouer en cloud gaming, et semble lui aussi miser davantage sur la convivialité que sur des AAA (voir notre article).