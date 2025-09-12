Nintendo Direct : nouveau film, nouveaux jeux, toutes les annonces

Lors d'un événement diffusé en direct, Nintendo a dévoilé plusieurs surprises à venir. Au programme : un nouveau jeu Pokémon, Metroid Prime 4, le film Super Mario Galaxy, l'exclusivité Hadès II et un nouveau Fire Emblem.

Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2 en avril dernier, les annonces du constructeur se sont fait rares. Les joueurs impatients n'avaient rien eu à se mettre sous la dent cet été, une période pourtant habituellement riche en promesses. Nintendo s'est contenté de présentations annexes (Donkey Kong Bananza, Indie World…) et n'a jamais clairement communiqué sur l'avenir de sa console.

Mais leur attente a finalement été récompensé puisque s'est tenu, ce 12 septembre, un Nintendo Direct de taille, à l'occasion des 40 ans de Mario ! La conférence a débuté à 15 h (heure française) et a duré pas moins d'une heure, durant laquelle les trailers et les annonces se sont enchaînés – vous pouvez revoir la conférence dans son intégralité sur YouTube. Voici les nouveautés majeures présentées au cours de l'événement.

Nintendo Direct : Super Mario Galaxy à l'honneur

Le Nintendo Direct s'est ouvert sur les chapeaux de roues avec l'annonce du prochain film Mario, Super Mario Galaxy: Le film , qui sortira au printemps 2026 et adaptera les événements du jeu éponyme, sorti en 2007 sur Wii. Toujours à la recherche de la princesse Peach, le célèbre plombier se déplace de planète en planète avec la gravitation en élément central du gameplay. Il s'agit tout simplement d'un des titres de la licence préférés des joueurs ! Une bande-annonce permet d'avoir un premier aperçu.

Toujours dans l'optique de fêter les 40 ans de son personnage phare et pour accompagner le film, Nintendo a annoncé un remaster pour Mario Galaxy 1 et 2 sur les deux Nintendo Switch, qui sortira le 2 octobre 2025. Autant dire que les joueurs n'ont pas tardé à laisser exploser leur joie !

Nintendo Direct : de nouveaux opus de l'univers Mario pour la Switch 2

Mais Nintendo ne reste pas bloqué dans le passé, il en profite aussi pour annoncer un nouvel opus de sa franchise Mario Tennis sur la Switch 2, j'ai nommé Mario Tennis Fever. Le jeu proposera de nouvelles fonctions et mouvements, comme le "Fever Shot", qui sert de coup final, ou les raquettes Fever, qui changent les tailles et les pouvoirs des accessoires de sport. Au total, 38 personnages jouables prendront place sur le terrain pour encore plus de combos. Il y aura de nombreux modes, comme le mode aventure, qui était présent sur Gameboy Advance. Le titre sera disponible le 12 février 2026.

Super Mario Bros Wonder obtient enfin une édition Switch 2 avec une extension inédite intitulée "Rendez-vous au Parc Bellabel". Celle-ci comportera de nombreux mini-jeux à faire en mode coopératif ou versus, proposant ainsi un véritable party game. Elle sera disponible en septembre 2026, sans plus de précision. C'est également l'occasion d'apprendre qu'un nouveau jeu Yoshi inspiré des franchises Yoshi's Island et Yoshi's Story est en préparation, sous le nom de Yoshi and the Mysterious Book. Il est attendu sur la Switch 2 au printemps 2026, et présente une patte graphique pour le moins prometteuse.

Nintendo Direct : des titres tiers et des licences cultes à foison

Le constructeur nippon fait également le plein d'annonces concernant des titres tiers pour la Switch deuxième du nom. Le premier n'est autre que Tomodachi Life : Une vie de rêve – ou de cauchemar, tout est une question de point de vue –, une licence qui a vu le jour sur 3DS. Créez vos Mii et faites les vivre sur une île en compagnie de vos amis grâce à un mode en ligne, ou en solo. Le jeu est prévu pour le printemps 2026 sur Switch 1 et 2.

Autre grosse annonce : Hadès 2 ! La suite du roguelike culte, élevé au rang de chef-d'œuvre, se dévoile dans une courte bande-annonce de toute beauté. Elle se concentrera cette fois sur la Princesse des Enfers, qui devra battre Cronos, le Titan du Temps. Il s'agit d'une exclusivité Switch 2 qui sortira le 25 septembre en version numérique et le 20 novembre en physique.

© Supergiant

Impossible pour Nintendo de ne pas parler d'une autre de ses licences exclusives, et c'est chose faite avec Hyrule Warriors: Les chroniques du sceau. Les joueurs resteront en terrain connu, puisqu'il proposera de découvrir l'histoire de Tears of the Kingdom depuis la perspective de la princesse Zelda, le tout avec un mode coopératif en écran partagé. Rendez-vous le 6 novembre prochain sur Switch 2 !

Nintendo en profite pour ressusciter le Virtual Boy, une console qui a connu un échec cuisant, avec un accessoire compatible Switch 1 et 2 pour le Switch Online. Les joueurs pourront profiter des 14 jeux du Virtual Boy en 3D stéréoscopique, comme à l'époque. Tous arriveront dès le 17 février 2026, avec des précommandes ouvertes dès à présent.

© Nintendo

Nintendo continue dans la ligne des remakes avec Fatal Frame II: Crimson Butterfly, prévu pour début 2026, et une version retravaillée du visual novel Danganronpa 2×2, qui sera disponible en 2026. Mais, surtout, le constructeur tient parole avec Metroid Prime 4: Beyond, qui sortira le 4 décembre 2025 sur Switch 1 et 2. Le titre promet un monde ouvert et une étonnante mécanique de moto.

Les joueurs ont également droit à un nouveau jeu Pokémon avec Pokémon: Pokopia. Il s'agit d'un spin-off dans lequel ils incarneront Métamorph, le Pokémon capable de prendre n'importe quelle forme, qui devra s'occuper d'une île. Il pourra, pour cela, apprendre les compétences des autres créatures. Le titre sortira courant 2026 sur Switch 2. En parallèle, Légendes Pokémon Z-A dévoile un peu de gameplay et écope d'un DLC payant, baptisé Mega Dimension.

De son côté, Donkey Kong Bananza profite lui aussi d'un DLC payant, disponible sur l'e-shop dès aujourd'hui. Il propose notamment un nouveau mode façon roguelike pour partir à la chasse aux émeraudes. Resident Evil Requiem se montre également en images sur la Switch 2, avec une sortie prévue le 26 février 2026, aux côtés de Resident Evil 7 : Biohazard et Village, qui débarqueront le lendemain. Enfin, Nintendo a clôturé le direct avec un nouvel épisode de sa saga de jeux de rôle tactique Fire Emblem, baptisé Fire Emblem: Fortune's Weave, qui sortira sur Switch 2 en 2026, sans plus de détail.

Ont également été annoncés :

Final Fantasy VII : Intergrade, jusqu'ici sorti sur PS4, PS5, PC et Xbox Series, arrivera la Switch 2 le 22 janvier 2026 ;

Mortal Kombat Legacy Collection, une compilation de jeux Mortal Kombat rétro sur Switch et Switch 2, sortira le 30 octobre en version numérique et le 12 décembre en version physique ;

Cryptica, un roguelike en 2D disponible dès aujourd'hui sur Switch ;

Dinkum, un jeu de simulation de vie disponible le 6 novembre avec une démo jouable aujourd'hui ;

Popucom, un jeu de survie multijoueur qui arrivera cet hiver ;

Dragon Quest VII Reimagined, un remaster qui sortira sur Switch 1 et 2 en février 2026 ;

PowerWash Simulator 2, qui arrivera sur Switch 2 à l'automne 2025 sans plus de précision ;

Dynasty Warriors: Origins, prévu sur Switch 2 le 22 janvier 2026 ;

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, attendu pour le 13 mars 2026 sur Switch 2 ;

Mais aussi Two Point Museum, Disgaca 7 Complete, EA Sports FC 26, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, LEGO Voyagers, Little Nightmare III et Persona III Reuload.

Pour finir, plusieurs titres profiteront d'un gameplay amélioré sur Switch 2, à savoir One Piece Pirate Warriors 4, Overcooked 2, Stardew Valley (avec les contrôles à la souris), Suika Game Planet et Human Fall Flat. À vos manettes !