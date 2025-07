Console verrouillée, dock incompatible : la Nintendo Switch 2 a déjà des problèmes

Amateurs de Switch 2, attention ! La nouvelle console hybride de Nintendo possède quelques spécificités, et vous risquez vite de vous retrouver avec un appareil ou un dock inutilisables si vous ne prenez pas garde.

Sortie le 5 juin dernier, la Nintendo Switch 2 connaît d'ores et déjà un succès phénoménal, avec 3,5 millions de ventes dans le monde en quatre jours. C'est bien simple, c'est le meilleur démarrage jamais enregistré pour une console de jeu vidéo. Mais il n'empêche que l'appareil comporte son lot de problèmes, que ce soit à cause d'escrocs ou de la politique de Nintendo. Aussi, il y a certains points sur lesquels il faut être particulièrement vigilants au moment de l'achat de la Switch deuxième du nom ou lors de son utilisation.

Nintendo Switch 2 : des consoles déconnectées sans préavis

Le premier point concerne les blocages des consoles par Nintendo. En effet, dans son contrat de licence numérique, le constructeur japonais spécifie bien qu'il déconnectera définitivement les consoles en cas de violation des règles, et ce, sans préavis. Concrètement, cela signifie que les joueurs ne pourront plus accéder à l'eShop ni aux services en ligne du constructeur japonais. C'est particulièrement problématique car la grande majorité des jeux physiques sur la Switch 2 ne contient en réalité qu'un code permettant ensuite de télécharger du contenu depuis les serveurs de Nintendo, sans compter que cela bloque toutes les fonctions de convivialité et de sociabilité de la console.

Le problème, c'est que le groupe déconnecte aussi les Switch 2 d'utilisateurs totalement innocents. Par exemple, tous ceux qui utilisent une Mig Switch — une cartouche modifiée pour accueillir une carte SD et qui permet donc de copier et de stocker plusieurs centaines de jeux sur une seule carte — écopent automatiquement de la sanction, même s'ils ne l'utilisent pas pour jouer à des jeux piratés (voir notre article). Les mécanismes de détection de piratage de la console ne font aucune distinction entre les joueurs frauduleux et ceux qui utilisent les cartouches flash pour faire des sauvegardes locales de contenus légitimement acquis.

Cette pratique soulève de nombreuses critiques de toutes parts. L'agence brésilienne de protection des consommateurs Procon-SP la considère même comme illégale et demande à Nintendo de réviser son contrat d'utilisation finale (CLUF), qualifiant certaines clauses d'abusives au regard de la législation brésilienne. La principale critique porte sur le fait que le verrouillage de la console entraîne également la perte de l'accès aux contenus précédemment achetés et aux abonnements en cours, comme l'abonnement Nintendo Switch Online. En conséquence, l'agence a décidé d'intenter une action en justice pour faire invalider les passages critiqués des conditions d'utilisation. Nintendo n'ayant pas de filiale au Brésil, l'agence a été contrainte de contacter le siège américain de l'entreprise pour entamer des discussions.

Nintendo Switch 2 : des consoles revendues inutilisables

Le verrouillage sans préavis est d'autant plus problématique qu'il entraîne des arnaques. En effet, pour essayer de faire des économies, certains joueurs tentent de passer par le marché de l'occasion, via des sites comme eBay ou Leboncoin. Or, ils peuvent tomber sur des escrocs, qui peuvent chercher à leur vendre la précieuse console beaucoup plus chère qu'elle ne l'est — initialement, Nintendo a mis son nouvel appareil en vente à 469,99 € —, ou qui la proposent à un prix avantageux… sauf que la Switch est bloquée !

Ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs ont signalé avoir acheté une Switch 2 d'occasion et s'être retrouvés avec un appareil verrouillé. Même l'achat de consoles d'occasion auprès de grandes chaînes de distribution comme Walmart ne semble pas offrir une protection sûre, car les consoles retournées ne sont apparemment pas toujours correctement inspectées.

Dans le cas de consoles achetées chez Walmart, les clients peuvent généralement obtenir un remboursement. Mais cette issue favorable n'est pas garantie, notamment dans le cadre d'un achat entre particuliers ou sur des plateformes de revente comme Leboncoin. Aussi, mieux vaut passer par des magasins et boutiques de e-commerce fiables, qui pratiquent des prix raisonnables et, surtout, vous offrent une garantie ! Vous pouvez vous aider de notre guide pratique pour trouver la Nintendo Switch 2 et ses accessoires au meilleur prix !

Nintendo Switch 2 : un appareil bridé avec des docks incompatibles

Mais une autre mauvaise surprise n'a pas tardé à frapper les joueurs. Il se trouve que la station d'accueil de la Switch 2, qui permet de recharger la console portable et de jouer sur grand écran, est plutôt imposante. Elle n'est donc pas très pratique à transporter pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de l'usage nomade de la console, en l'emmenant avec eux en vacances par exemple. Aussi, certains joueurs ont décidé de se tourner vers des constructeurs tiers, qui proposent des stations d'accueil au design très différent — abondance de LED, format mini, etc. Or, pour garder la main mise sur l'appareil, Nintendo a sévèrement limité la compatibilité de sa Switch 2 avec les accessoires tiers.

Cette station ne fonctionne PAS avec la Switch 2. © CCM

Comme l'explique The Verge, le constructeur japonais a verrouillé le port USB-C servant à se connecter au dock — une connexion pourtant connue pour être "universelle" — en recourant à un langage chiffré dont il est le seul à avoir la clé. De cette façon, il s'assure qu'un dock tiers ne puisse pas déchiffrer les messages envoyés par la Switch, ce qui fait que la console refusera tout bonnement de faire sortir un signal vidéo ou même de se recharger. Résultat : les utilisateurs sont forcés d'utiliser le dock officiel fourni par Nintendo. Pour l'instant, le seul dock tiers compatible semble être celui d'Antank, vendu à une trentaine d'euros, grâce à l'utilisation d'une clé hexadécimale spécifique. Mais rien ne dit que Nintendo ne changera pas les caractéristiques de compatibilité via une future mise à jour…