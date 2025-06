Nintendo Switch 2 : où trouver la console au meilleur prix ?

La nouvelle Nintendo Switch 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 en France. Écran amélioré, stockage étendu, puissance décuplée : quels sont les apports de ce nouveau modèle. Et où le trouver au meilleur prix ?

Avec la Switch 2, Nintendo franchit une nouvelle étape dans l'univers des consoles hybrides. Prévue pour le 5 juin 2025, cette nouvelle version conserve le principe qui a fait le succès de la première Switch, tout en intégrant de nombreuses améliorations techniques et ergonomiques. Le constructeur promet une console plus puissante, plus fluide et mieux adaptée aux standards actuels du jeu vidéo. De plus, il a cherché à renforcer la convivialité avec de nombreuses fonctions. Voici où acheter la nouvelle console, ses jeux et ses accessoires au meilleur prix.

Nintendo Switch 2 : quelles sont les caractéristiques ?

L'un des changements les plus visibles concerne l'écran, qui passe à 7,9 pouces – contre 6,2 pouces pour la Switch originale ou 7 pouces pour le modèle OLED – avec une résolution de 1080p en mode portable – contre 720p auparavant. Il est désormais capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et bénéficie de technologies comme le HDR10 et le VRR pour une meilleure fluidité visuelle. Quant au dock, il permet d'afficher les jeux compatibles en 4K (2160p) sur les écrans compatible. Sous le capot, la Switch 2 embarque un processeur Nvidia Tegra T239, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible via carte microSD Express – sur ce point, c'est un véritable bond en avant. Elle gagne aussi en connectivité avec le Wi-Fi 6, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise casque classique.

Côté manettes, Nintendo revoit également sa copie. Les nouveaux Joy-Con 2 arborent un design plus arrondi, plus confortable à prendre en main, et se fixent désormais à la console via un système magnétique censé être plus fiable. Les boutons SL et SR sont désormais métalliques, les gâchettes sont plus larges, et un nouveau bouton "C" fait son apparition pour activer le chat vocal intégré. Fait insolite : ces nouvelles manettes peuvent également servir de souris optique grâce à un capteur intégré.

© Nintendo

La Switch 2 mise également sur la continuité en matière d'écosystème. Elle assure une rétrocompatibilité avec la plupart des jeux Nintendo Switch. Les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront quant à eux accéder à un catalogue enrichi, incluant désormais des jeux GameCube. Deux nouvelles fonctions font aussi leur apparition : GameChat, pour discuter vocalement directement via la console, et GameShare, qui permet de partager un jeu localement avec un autre joueur. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre article récapitulatif.

Nintendo Switch 2 : quel est le prix de la console ?

Pour son lancement, la nouvelle console de Nintendo est affichée à 469,99 €. Un pack comprenant le très attendu Mario Kart World en version dématérialisée est aussi disponible dès le départ, pour 509,99 €. C'est une hausse notable comparée à la première Switch, lancée à environ 330 € en 2017 — puis 199 € pour la Switch Lite et 349 € pour la Switch OLED. Nintendo assume ce positionnement plus "premium", en le justifiant par un gain de puissance et de nombreuses nouveautés. Reste que cela a dû mal à passer auprès de certains joueurs, la première console s'étant démarquée de ses concurrents en visant un public plus familial, avec des tarifs beaucoup plus abordables.

Nintendo Switch 2 Neuf à partir de 439,00 € Rakuten 439,99 € Voir

Leclerc 439,00 € Voir

Fnac 469,34 € Voir

Micromania 469,99 € Voir

Darty 469,99 € Voir

Boulanger 469,99 € Voir

Nintendo Switch 2 : où acheter la console ?

Les précommandes sont ouvertes depuis le 8 avril. Vous pouvez dès à présent acheter la console en ligne chez la plupart des revendeurs habituels (Amazon, Micromania, Fnac, Boulanger, Cdiscount, Darty, etc.) pour une livraison ou un retrait en magasin. Il est bien entendu possible d'acheter la console directement en boutique à partir du 5 juin.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Neuf à partir de 499,00 € Amazon 499,99 € Voir

Rakuten 499,99 € Voir

Fnac 499,34 € Voir

Leclerc 499,00 € Voir

Darty 499,99 € Voir

Boulanger 499,99 € Voir

Micromania 509,99 € Voir

Nintendo Switch 2 : quels sont les accessoires disponibles ?

Afin de pouvoir jouer en ligne et profiter de toutes les fonctions conviviales sur lesquelles Nintendo a tant mis l'accent, mieux vaut souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online, à partir de 19,99 € par an, sur le Nintendo Store. En parlant de sociabilité, le géant nippon propose une caméra optionnelle qui permet de participer à des appels vidéo en pleine partie et de voir le visage de ses amis s'afficher à l'écran. Le modèle principal est disponible au prix de 59,99 €, mais il en existe des dérivés à un prix inférieur.

Caméra pour Nintendo Switch 2 Neuf à partir de 49,90 € Rakuten 49,90 € Voir

Leclerc 49,90 € Voir

Amazon 59,99 € Voir

Fnac 59,95 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

La nouvelle Switch 2 possède tout un tas de manettes – celles de la Switch 1 ne sont pas compatibles, sinon ce n'est pas drôle. Il y a bien évidemment les Joy-Con 2 à 89,99 €, la manette Nintendo Gamecube pour les plus nostalgiques à 69,99 €, la manette Controller Pro à 89,99 €, le lot de deux volants Joy-Con 2 pour profiter des parties de Mario Kart à 19,99 €.

Manette Controller Pro Nintendo Switch 2 Neuf à partir de 79,90 € Rakuten 79,90 € Voir

Leclerc 79,90 € Voir

Amazon 89,99 € Voir

Cdiscount 89,99 € Voir

Fnac 89,95 € Voir

Micromania 89,99 € Voir

Boulanger 89,99 € Voir

Darty 150,00 € Voir

Vous pouvez également compter sur Nintendo pour vendre tout ce qu'il faut niveau protection. Ainsi, vous pouvez profiter d'un pack contenant une housse de transport et un écran de protection – là encore, impossible de reprendre celles de la Switch 1 à cause du changement de dimensions – à 24,99 €. Mais nul doute que d'autres accessoires ne devraient pas tarder à voir le jour chez des fabricants tierces !

Pack pochette de transport et protection d'écran Nintendo Switch 2 Neuf à partir de 24,95 € Amazon 24,99 € Voir

Rakuten 24,99 € Voir

Fnac 24,95 € Voir

Leclerc 24,99 € Voir

Boulanger 24,99 € Voir

Nintendo Switch 2 : quels sont les jeux disponibles ?

Pour le lancement de la console, une myriade de jeux est déjà prévu, mais il faudra mettre la main au portefeuille ! On trouvera bien sûr Mario Kart World, mais aussi des titres tiers très attendus comme Hogwarts Legacy (version Switch 2 optimisée), Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, l'excellent jeu coop Split Fiction, ou encore le jeu de stratégie Civilization VII. Il y aura aussi Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une démonstration payante. Voici la liste complète des titres disponibles dès le lancement de la console :

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default : Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination (Signature Edition)

Hogwarts Legacy (Nintendo Switch 2 Edition)

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Edition)

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Edition)

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga's Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory : Guardians of Azuma (Nintendo Switch 2 Edition)

Sid Meier's Civilization VII (Nintendo Switch 2 Edition)

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Suikoden I & II HD Remaster for Nintendo Switch 2

Survival Kids

Yakuza 0 Director's Cut

Les prix varient en fonction des titres. Ainsi, Mario Kart World est lancé au prix hallucinant de 89,99 € en version physique et 79,99 € en version numérique. Les autres titres oscillent entre 59, 99 € et 79,99 € selon les titres. Pour ceux qui auraient déjà certains titres comme Hogwarts Legacy et les Zelda sur la Switch première du nom, il est possible de n'acheter "que" une mise à niveau à 19,99 €. D'autres titres sont bien évidemment à venir. La prochaine grosse exclusivité est Donkey Kong Bananza, qui arrivera le 17 juillet prochain.