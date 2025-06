Nintendo bloque les Switch 2 piratées avec des cartouches modifiées

Attention si vous voulez utiliser une cartouche de type Mig Switch pour jouer sur votre Nintendo Switch 2 ! Le constructeur ne plaisante pas avec le piratage et bloque toutes les consoles dont l'usage est non autorisé.

Sortie le 5 juin dernier, la Nintendo Switch 2 connaît d'ores et déjà un succès phénoménal, avec 3,5 millions de vente dans le monde en quatre jours. C'est bien simple, c'est le meilleur démarrage jamais enregistré pour une console de jeu vidéo. Certains revendeurs affichent déjà des ruptures de stock, ouvrant la porte aux arnaques sur Leboncoin et eBay. Forcément, avec une telle popularité, il n'a pas fallu longtemps avant que des joueurs tentent de la pirater. Mais, cette fois, Nintendo n'a pas tardé à répliquer. Comme le relève Kotaku, le constructeur japonais a décidé de bloquer toutes les consoles utilisées de façon frauduleuse, quitte à parfois pénaliser certains utilisateurs innocents.

Nintendo Switch 2 : attention à ne pas utiliser de Mig Switch !

Les pirates ont mis plus d'un an à trouver une faille permettant de hacker la première Switch. Toutefois, ils ont rapidement trouvé un point commun entre les deux consoles grâce à la rétrocompatibilité : la possibilité d'utiliser des cartouches flash, comme la Mig Switch. Il s'agit d'une cartouche modifiée pour accueillir une carte SD et qui permet donc de copier et de stocker plusieurs centaines de jeux sur une seule carte. C'est très pratique pour y installer des jeux piratés tout en faisant croire à l'appareil qu'il s'agit de jeux authentiques. Mais, cette fois, Nintendo avait prévu le coup et a équipé la Switch deuxième du nom de mécanismes de détection du piratage beaucoup plus agressifs que la première console.

En mai dernier, à l'approche du lancement imminent de la Switch 2, Nintendo a discrètement modifié les termes de son contrat de licence numérique. La firme indique désormais qu'elle se réserve le droit de "désactiver à distance, partiellement ou totalement, les services liés à un compte utilisateur, voire le matériel lui-même, en cas de manquement aux conditions d'utilisation". Un détail qui a toute son importance...

Plusieurs internautes ont partagé sur Reddit ou sur X que leur console s'est retrouvée privée d'accès à Internet après qu'ils ont utilisé une de ces cartouches, affichant à la place un message d'erreur 2124-4508 les informant que "l'usage des services en ligne sur cette console a été restreint par Nintendo". Concrètement, cela signifie qu'ils ne peuvent plus accéder à l'eShop ni aux services en ligne du constructeur japonais, même s'il est encore possible de jouer aux jeux, piratés ou non, hors ligne. Mais c'est vraiment problématique sur plusieurs points, car une grande partie des nouvelles fonctions de la console concerne la convivialité et la sociabilité. De plus, la grande majorité des jeux physiques sur la Switch 2 ne contient en réalité qu'un code permettant ensuite de télécharger du contenu depuis les serveurs de Nintendo – ce qui avait fait scandale mais n'a visiblement pas freiné les ventes. Et c'est sans compter les mises à jour...

Le problème, c'est que les pirates ne sont pas les seuls concernés par les blocages. En effet, certains joueurs tout à fait innocents utilisent les cartouches flash pour faire des sauvegardes locales de contenus légitimement acquis. Or, Nintendo ne fait aucune distinction entre les deux types d'usage. C'est ce qui est arrivé à SwitchTools et au youtubeur Scattered Brain, qui jurent n'avoir utilisé que des copies légales de leurs jeux et ont pourtant vu leur console sévèrement bloquée. Reste à espérer que le SAV soit compréhensif ou à racheter une nouvelle console...