Nintendo Switch 2 : prix, date de sortie, caractéristiques, compatibilité, jeux… Tout ce qu'il fait savoir sur la nouvelle console star

Comme prévu, Nintendo a enfin levé le voile sur la Switch 2 lors d'un événement diffusé en ligne ce 2 avril. Prix, date de sortie, caractéristiques, compatibilité, jeux… Voici tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle console vedette.

Le rideau est enfin tombé ! Après des mois, voire des années, de rumeurs, de spéculations et d'attente fébrile, Nintendo a officiellement levé le voile sur sa nouvelle console lors d'un événement Nintendo Direct très attendu ce 2 avril 2025. Baptisée sobrement Nintendo Switch 2, cette machine a la lourde tâche de succéder à un véritable phénomène culturel : la première Nintendo Switch, écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires depuis son lancement en mars 2017, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de l'histoire. La pression est immense, mais Nintendo semble avoir mis les petits plats dans les grands pour assurer la relève avec une proposition qui mise sur la continuité tout en apportant des améliorations techniques et fonctionnelles significatives.

Les deux informations les plus cruciales ont été révélées : la Nintendo Switch 2 sera disponible mondialement le 5 juin 2025. Les plus impatients pourront la précommander dès le 8 avril 2025, mais il faudra être vif, car la demande s'annonce colossale. Il sera possible de passer par le Nintendo Store, mais il faudra répondre à quelques prérequis, comme être abonné au Nintendo Switch Online depuis deux ans sans interruption… Heureusement, il est possible de passer par les e-commerçants (Amazon, Carrefour, Cdiscount...), qui ont d'ores et déjà lancé les hostilités et proposent même quelques remises !

Côté tarif, Nintendo opère une montée en gamme notable. La version de base de la console sera commercialisée à 469,99 €. Un pack incluant le très attendu Mario Kart World en version numérique sera également proposé au lancement, au prix de 509,99 €. C'est une augmentation sensible par rapport à la première Switch, lancée autour de 330 € en 2017 – puis 199 € pour la Switch Lite et 349 € pour la Switch OLED. Un positionnement tarifaire plus "premium" que Nintendo justifie par les nombreuses nouveautés et l'augmentation de la puissance de la console, mais qui pose quelques questions.

© Nintendo

En effet, la Nintendo Switch s'est démarquée de ses concurrents en visant un public plus familial, avec des tarifs beaucoup plus abordables. Beaucoup de parents se sont laissés tenter par cette console abordable pour faire plaisir à leurs chérubins ou pour partager des moments en famille. Sauf que, aujourd'hui, la Switch 2 coûte plus cher qu'une PS5 Digital Edition – 449 € – ou un Xbox Series S – 299 € –, deux consoles bien plus puissantes. Pas étonnant que le géant nippons n'ait pas osé annoncer le prix pris de sa nouvelle Switch lors du direct !

Et ce n'est pas le prix des jeux qui va sauver nos portefeuilles puisque, là aussi, un cap a été franchis ! Le titre Mario Kart World – que nous détaillerons plus bas dans cet article – est lancé au prix hallucinant de 89,99 € en version physique et 79,99 € en version numérique. C'est bien simple, même Sony et Microsoft n'avaient pas osé ! Le futur Donkey Kong Bananza est quant à lui affiché à 79,99 €. Bref, fini les jeux abordables ! C'est d'autant plus dommage que Nintendo nous avait habitués à des tarifs bien plus accessibles que du côté de ses concurrents pour pallier le manque de performances de sa console. Mais ça, c'était avant.

© Nintendo

Ajoutons à cela que les versions Switch 2 Edition des jeux sortis sur la première génération de la console – ce point sera également détaillé plus bas dans cet article – seront aussi payantes, même pour ceux possédant déjà la version Switch 1. Il faudra également compter sur un abonnement Nintendo Switch Online – dès 19,99 € par an – pour pouvoir parler à ses amis en ligne, sans oublier une nouvelle manette Controller Pro ou encore une caméra dédiée, permettant de profiter des appels vidéos et autres fonctions exclusives. Ça commence à faire vraiment beaucoup, et on commence à avoir la douce sensation d'être pris pour des vaches à lait...

Sous le capot : un bond technique attendu

Mais pour valoir si cher, que propose la nouvelle console en elle-même ? Si la première Switch brillait par son concept hybride novateur, sa fiche technique était déjà modeste à sa sortie face aux PS4 et Xbox One. La Switch 2 corrige le tir tout en conservant son ADN unique. La pièce maîtresse est son nouvel écran : il s'agira d'une dalle LCD de 7,9 pouces (environ 20 cm de diagonale), plus grande que les 6,2 pouces de la Switch originale ou les 7 pouces du modèle OLED.

© Nintendo

Surtout, cet écran affiche désormais une définition Full HD (1080p) en mode portable (contre 720p auparavant), prend en charge le HDR pour des couleurs plus éclatantes et, cerise sur le gâteau, offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz – mais seulement lorsque les résolutions 1920x1080/2560x1440 sont sélectionnées, sinon la résolution maximale est de 3840x2160 avec 60 images par seconde – pour une fluidité d'image doublée par rapport à l'ancienne génération. Un confort visuel nettement amélioré, même si certains regretteront peut-être l'absence d'une technologie OLED, un comble au vu du prix.

© Nintendo

Le stockage interne fait également un bond spectaculaire, passant des maigres 32 Go (ou 64 Go pour le modèle OLED) à 256 Go sur la Switch 2. Fini, ou presque, le besoin quasi immédiat d'une carte mémoire additionnelle ! Toutefois, pour étendre cet espace, Nintendo mise sur le nouveau standard microSD Express. Ces cartes offrent des débits de lecture/écriture bien supérieurs aux microSD classiques (jusqu'à près de 2 Go/s contre environ 100 Mo/s pour une UHS-I), essentiels pour les jeux plus gourmands et les temps de chargement réduits. Attention cependant, cette technologie est plus récente et donc plus coûteuse. Côté connectique, on note la présence bienvenue de deux ports USB-C (un en dessous, classique, et un sur le dessus), pratiques pour la recharge ou connecter des accessoires, ainsi que d'un port Jack stéréo 3,5 mm.

© Nintendo

Le dock, permettant de jouer sur un téléviseur, a lui aussi été repensé. Il permettra à la Switch 2 d'afficher les jeux compatibles en 4K (2160p) sur les écrans compatibles. Pour gérer la chaleur dégagée par cette puissance accrue, notamment en mode 4K, ce nouveau dock intègre désormais un ventilateur, garantissant des performances stables. Notons qu'il est toujours possible de glisser des cartouches physiques dans la console, y compris de la première génération de Switch. Enfin, en termes de connectivité, la Switch 2 prendra en charge le Wi-Fi 6 afin d'offrir des débits plus rapides en téléchargement et une latence réduite.

Petite régression au niveau de la batterie en revanche – une Lithium-Ion de 5 220 mAh –, puisque Nintendo annonce une autonomie de 2 à 6,5 heures, ce qui est vraiment peu pour une console hybride, censée permettre de jouer de façon nomade. Car si le tout premier modèle de la Switch n'offrait que 2,5 heures au minimum, le modèle OLED permettait de monter à entre 4,5 et 9 heures. Un détail que le géant nippon s'est bien gardé de mettre en avant dans sa présentation...

Nouvelles fonctions : jouer ensemble, autrement

Nintendo met un accent fort sur l'interaction sociale avec sa Switch 2. Les nouveaux Joy-Cons, qui se fixent magnétiquement à la console, sont équipés de joysticks plus imposants pour un meilleur confort. Ils intègrent une fonction "souris" permettant de les utiliser comme pointeur dans les jeux compatibles (stratégie, gestion, certains FPS...).

© Nintendo

Mais la grande nouveauté est l'apparition d'un bouton "C" sur la manette – un nouveau Pro Controller dédié a aussi été annoncé. Ce bouton est la porte d'entrée vers GameChat, un système de communication intégré. Grâce à un microphone intégré à la console – avec réduction de bruit –, les joueurs pourront discuter vocalement avec leurs amis sans avoir besoin de casque, même s'ils jouent à des jeux différents.

© Nintendo

Une caméra accessoire optionnelle pourra même être ajoutée pour participer à des appels vidéo en pleine partie ou voir le visage de ses amis s'afficher à l'écran, une fonction que certains jeux comme le nouveau Mario Party exploiteront directement. Nintendo veut rendre le jeu en ligne "plus convivial", comme si l'on jouait tous sur le même canapé. L'abonnement Nintendo Switch Online reste nécessaire pour ces fonctions en ligne.

© Nintendo

Autre ajout malin : GameShare. Cette fonction permettra de partager temporairement un jeu avec un ami possédant une autre Switch (de première ou seconde génération) à proximité, pour jouer ensemble chacun sur sa console, un peu comme le faisait la Nintendo DS avec le "Jeu en téléchargement". Attention, tous les jeux ne seront pas compatibles ! Et, là encore, un abonnement Switch Online est nécessaire. Notons toutefois que le service sera disponible gratuitement jusqu'au 31 mars 2026, histoire de séduire les joueurs.

Compatibilité : l'union fait la force (mais pas toujours gratuitement)

Bonne nouvelle pour les possesseurs d'une large ludothèque Switch : Nintendo a confirmé que la Switch 2 sera rétrocompatible avec "l'immense majorité" des cartouches de jeux Switch existantes (voir notre article). La taille physique des cartouches reste d'ailleurs identique. On peut supposer que la bibliothèque numérique suivra également.

Cependant, Nintendo a aussi annoncé des versions "Nintendo Switch 2 Edition" de certains de ses grands succès (comme Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby et le Monde Oublié, Metroid Prime Remastered, Légendes Pokémon : Arceus, Hogwarts Legacy ou Super Mario Party Jamboree). Ces versions bénéficieront d'améliorations graphiques et de performances, mais attention : il faudra payer une mise à niveau pour en profiter, même si vous possédez déjà le jeu original. Une politique qui risque de faire grincer quelques dents.

Les jeux : un déluge de titres dès le lancement et au-delà

Une console n'est rien sans ses jeux, et Nintendo semble avoir retenu la leçon du lancement un peu chiche de la première Switch (qui reposait quasi exclusivement sur l'excellent Zelda: Breath of the Wild, aussi disponible sur Wii U). La Switch 2 arrivera le 5 juin avec un catalogue déjà solide. On trouvera bien sûr Mario Kart World, un tout nouvel opus exclusif qui promet des courses jusqu'à 24 joueurs, des circuits plus ouverts intégrant le trajet entre les courses, de nouvelles mécaniques aériennes et des modes inédits comme "Survie" ou "Balade", et, surtout, un monde ouvert.

Un jeu Welcome Tour, préinstallé à la manière d'Astro's Playroom sur PS5, permettra de découvrir toutes les fonctions de la console de manière ludique. Seront également disponibles dès le lancement des titres tiers très attendus comme Hogwarts Legacy (version Switch 2 optimisée), Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, l'excellent jeu coop Split Fiction, ou encore le jeu de stratégie Civilization VII qui exploitera le mode souris des Joy-Cons. Le jeu de basket futuriste Drag X Drive sera aussi de la partie pour démontrer ce nouveau mode de contrôle.

Mais ce n'est que le début. Nintendo a dévoilé une feuille de route alléchante pour les mois suivants. Dès le 17 juillet 2025, les fans pourront se ruer sur Donkey Kong Bananza, un tout nouvel épisode en 3D dans un monde ouvert qui s'annonce spectaculaire, avec un look proche de celui du film Super Mario Bros. Kirby aura aussi droit à son jeu de course avec Kirby Air Riders, inspiré du jeu GameCube culte. Les fans de Zelda ne seront pas en reste avec Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, un préquel à Tears of the Kingdom centré sur la princesse Zelda, attendu pour l'hiver 2025. Et le très attendu Metroid Prime 4: Beyond a enfin montré le bout de son nez, confirmant au passage l'arrivée des modes graphiques "Qualité" (visant la 4K/60fps/HDR en docké) et "Performance" (visant le 1080p/120fps/HDR en docké) sur certains titres Switch 2.

© Nintendo

Le soutien des éditeurs tiers semble massif et impressionnant, corrigeant une faiblesse historique de certaines consoles Nintendo. Préparez-vous à voir débarquer sur Switch 2 des blockbusters comme Elden Ring (en 2025, probablement avec son DLC, même si visuellement un peu en deçà des versions PS5/Xbox Series), Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Borderlands 4, Street Fighter 6, Hollow Knight: Silksong (enfin ! prévu pour 2025), Star Wars Outlaws, et même une nouvelle exclusivité du studio FromSoftware (créateurs d'Elden Ring et de Bloodborne) intitulée The Duskbloods, un action-RPG sombre aux influences steampunk prévu pour 2026. S'ajoutent à cela Yakuza 0 Director's Cut, Hitman: World of Assassination, le projet James Bond 007, Daemon X Machina, Bravely Default Remaster HD, les licences sportives phares (EA Sports FC 25, Madden, NBA 2K, WWE 2K), des remakes de Tony Hawk Pro Skater 3+4, et une multitude d'autres jeux allant des RPG aux jeux indépendants (Deltarune, Enter the Gungeon 2, Story of Seasons, Two Point Museum, etc.).

© FromSoftware

Nintendo Switch Online : le plein de nouveautés rétro

Le service d'abonnement Nintendo Switch Online sera bien entendu reconduit sur Switch 2. La grande nouveauté concerne les abonnés au Pack Additionnel : ils auront accès dès le lancement de la console à un catalogue de jeux GameCube ! Les premiers titres annoncés sont des classiques : The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur 2 (avec Link !), et F-Zero GX. D'autres suivront. Pour accompagner cela, une manette inspirée de celle de la GameCube, avec le fameux bouton C, sera commercialisée.

On le voit, la Nintendo Switch 2 s'annonce comme une évolution puissante et réfléchie de sa grande sœur. Elle conserve le concept hybride génial qui a fait son succès, mais le propulse dans une nouvelle dimension grâce à des améliorations techniques substantielles (écran 1080p/120Hz, 4K avec le dock, stockage accru), de nouvelles fonctions sociales et interactives prometteuses, et surtout, un soutien massif des éditeurs tiers venant compléter les pépites habituelles de Nintendo. Bref, le potentiel de cette nouvelle console star est indéniable. Mais le prix plus élevé et la politique de mise à niveau payante pour certains jeux font quelque peu grincer des dents. À voir si le rendez-vous sera pris pour le 5 juin 2025 !