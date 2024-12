Comme Spotify mais en gratuit : cette appli permet d'écouter de la musique en streaming sans limite

Vous en avez assez de payer des abonnements coûteux à Spotify, Deezer ou YouTube Music ? Essayez cette application pour profiter gratuitement de la musique en streaming en illimité !

Les services de streaming audio comme Deezer, Spotify, Apple Music, Qobuz ou YouTube Music sont parfaits pour les amateurs de musique. Ils permettent en effet d'écouter facilement des chansons et des morceaux dans tous les styles, à la demande, avec une simple connexion Internet et, par là-même, de partir à la découverte de nouveaux artistes ou genres avec un simple smartphone ou un ordinateur. Toutefois, comme Netflix pour la vidéos, ces plateformes reposent sur des abonnements payants qui finissent par coûter cher. Certes, il est possible de profiter de certains services gratuitement, mais en acceptant d'être interrompu régulièrement par des publicités.

Mais aujourd'hui, vous pouvez écouter toutes vos chansons préférées sans dépenser un centime, ni être interrompu par des publicités. Cela semble trop beau pour être vrai, non ? Pourtant, c'est exactement ce que propose RiMusic, une nouvelle application Android révolutionnaire. S'appuyant sur le catalogue de YouTube Music, RiMusic vous permet en effet d'accéder gratuitement à plus de 100 millions de titres, albums et playlists en ligne, sans coupure publicitaire intempestive pour gâcher votre plaisir.

Bien que gratuite, RiMusic dispose d'une interface et de fonctions dignes des applis de streaming commerciales. Vous povez bien sûr chercher vos artistes et titres favoris, créer et télécharger des playlists mais aussi modifier la vitesse de lecture et même la hauteur du son selon vos préférences. L'appli propose même une normalisation audio pour un volume homogène d'un titre à l'autre et peut sauter automatiquement les silences entre les chansons. Et si vous aimez chanter, vous pouvez aussi affichez les paroles synchronisées, les modifier et les traduire si besoin.

Un des points forts de RiMusic est sa capacité à fonctionner hors ligne. Vous pouvez télécharger vos chansons préférées et les écouter sans connexion Internet. Pratique pour économiser votre forfait data ou pour profiter de votre musique dans des zones sans couverture réseau. RiMusic propose également une lecture en arrière-plan : vous pouvez écouter de la musique tout en utilisant une autre appli ou même avec l'écran de votre smartphone éteint. Une fonction parfaite pour économiser de la batterie lors de longues sessions d'écoute.

© fats4x - GiHub

En termes de personnalisation, RiMusic propose de nombreux thèmes pour adapter l'apparence de l'application à vos goûts. Des options claires, sombres ou même un thème noir pur sont disponibles. Vous pouvez également activer un minuteur de sommeil pour arrêter la musique après une durée définie, parfait pour s'endormir en musique.

Pour couronner le tout, RiMusic est compatible avec Android Auto et Android TV, ce qui vous permet d'écouter votre musique sur l'écran de votre voiture ou de votre téléviseur. Partager vos découvertes musicales est également simple grâce au menu de partage intégré pour les liens YouTube et YouTube Music. Enfin, RiMusic propose de nombreuses options de personnalisation pour s'adapter à vos goûts et préférences.

Alors n'hésitez pas à essayer RiMusic ! L'appli n'est pas disponible sur le Play Store de Google, mais vous la trouverez sur des boutiques alternatives comme F-Droid ou sur la plateforme GitHub et vous pouvez l'installer facilement grâce à son APK (voir notre fiche pratique pour la démarche détaillée). Et si vous cherchez d'autres applis du même genre, regardez Spotube et Harmony Music, qui offrent des fonctions similaires.