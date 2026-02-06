Affichage et traduction : Spotify améliore la gestion des paroles de chansons

La nouvelle version de Spotify améliore sa fonction d'affichage des paroles de chansons, qui apparaissent désormais à un endroit beaucoup plus logique, avec leur traduction si besoin et même sans connexion Internet !

Les paroles sont l'une des fonctions les plus populaires de Spotify, permettant de mieux profiter de ses chansons préférées, que ce soit pour chanter à tue-tête ou simplement pour mieux saisir le sens du morceau. Pour faire plaisir à ses fidèles utilisateurs, le service de streaming audio déploie plusieurs améliorations, comme il l'annonce dans un communiqué.

Paroles dans Spotify : un meilleur affichage, une traduction et une utilisation hors connexion

La première amélioration concerne l'affichage des paroles. Jusqu'ici, ces dernières étaient uniquement disponibles dans un encart dédié, sous l'écran principal de lecture. Pour y accéder, il faut faire défiler légèrement l'écran, après quoi il est possible de les afficher en grand écran en appuyant dessus. Avec la dernière mise à jour, il est possible de voir les paroles synchronisées, ligne par ligne, directement sur l'écran de lecture, juste sous l'affichage de la pochette. Bien sûr, il est tout à fait possible de désactiver cette option et de revenir à l'affichage classique si la présence des paroles à l'écran principal semble trop chargée pour l'utilisateur. Il suffit pour cela d'appuyer sur les trois petits points en haut à droite de l'écran de lecture, puis sur l'onglet "Paroles". Un ajout vraiment pratique !

Pour améliorer la lisibilité, Spotify introduit une fonction de zoom qui permet d'agrandir ou de réduire la taille du texte des paroles lorsque l'on consulte leur affichage complet, ce qui est particulièrement utile pour les écrans de petite taille ou pour les malvoyants. Il suffit pour cela de "pincer l'écran" avec deux doigts pour zoomer ou dézoomer. Ces deux améliorations sont d'ores et déjà en cours de déploiement, il faut donc bien veiller à mettre son application à jour pour en profiter.

La mise à jour s'accompagne aussi d'une option de traduction des paroles. Déjà testée depuis plusieurs années dans certains pays, cette fonction est enfin déployée en France, ce qui permet d'afficher la traduction des paroles dans la langue choisie par l'utilisateur. Concrètement, lorsqu'un titre est compatible avec cette option, une icône de traduction apparaît sous les paroles originales et, en l'activant, l'utilisateur peut alors voir le texte traduit s'afficher en plus petit juste en dessous, avec une synchronisation en temps réel. Attention, comme cette option s'appuie sur la base de données fournie par Musixmatch, un partenaire de longue date de Spotify pour la gestion des textes, toutes les chansons ne sont pas encore éligibles.

Enfin, la dernière amélioration porte sur la prise en charge des paroles hors ligne. Jusque-là, même lorsque des titres étaient téléchargés pour une écoute sans connexion – une fonction uniquement disponible avec l'abonnement payant –, il n'était pas possible d'afficher leurs paroles sans être connecté à Internet. Avec cette mise à jour, les paroles sont désormais stockées automatiquement en local sur l'appareil en même temps que les fichiers audio, pour tous les morceaux téléchargés par les utilisateurs Premium. Cela signifie qu'un utilisateur en voyage, dans un avion ou dans une zone sans couverture réseau, pourra continuer à voir les paroles de ses chansons préférées sans avoir besoin de connexion.