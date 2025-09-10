AirPods Pro 3 : les belles promesses des nouveaux écouteurs Apple

Combinant plusieurs innovations, les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple promettent de nombreuses améliorations tant pour le son et le confort que pour les fonctions. Et le tout, sans hausse de prix !

Si la conférence de rentrée d'Apple du 9 septembre 2025 était en f=grande partie consacrée aux nouveaux iPhone (voir notre article), la firme de Cupertino n'a pas oublié pour autant de présenter d'autres produits mobiles, notamment des nouvelles montres connectées Watch (voir notre article) et de nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods Pro 3. Des accessoires haut de gamme, qui arrivent bien entendu avec leur lot d'améliorations par rapport au modèle précédent, sorti il y a trois ans.

Dans sa présentation, dithyrambique, comme toujours, Apple a mis l'accent sur plusieurs points : la qualité audio, évidemment, mais aussi des fonctions de suivi de santé et d'activité physique, pour les sportifs, et une technologie de traduction instantanée spectaculaire qui recèle toutefois une mauvaise surprise.

© Apple

AirPods Pro 3 : un meilleur son et une meilleure autonomie

La première évolution mise en avant par Apple concerne le son, et surtout la réduction active de bruit – la fameuse ANC pour Active Noise Cancellation ou Active Noise Control, selon les écoles. Déjà excellente sur les AirPods Pro 2, elle est annoncée comme deux fois plus performante que sur la génération précédente. La combinaison de nouveaux algorithmes et d'embouts hybrides associant silicone et mousse permet une isolation plus efficace et plus stable, même dans des environnements difficiles comme les transports ou les open spaces. La transparence adaptative, qui ajuste en temps réel le niveau de filtrage pour laisser passer uniquement les sons importants, gagne elle aussi en naturel, ce qui évite la sensation parfois artificielle ressentie avec les Pro 2. Les AirPods Pro 3 promettent ainsi de plonger l'utilisateur dans un cocon sonore plus convaincant que jamais, sans pour autant le couper complètement du monde.

© Apple

Pour la restitution audio pure, Apple ne révolutionne pas sa recette. On retrouve la puce H2 des AirPods précédents, l'audio spatial personnalisé et le suivi dynamique des mouvements de la tête. Mais la meilleure isolation passive permise par les nouveaux embouts améliore l'immersion, tandis que les réglages acoustiques ont été affinés pour renforcer les basses et élargir la scène sonore. Les différences ne sont pas radicales par rapport aux Pro 2, mais elles suffisent à rendre l'écoute plus équilibrée. Il faudra attendre des tests pour vérifier les promesses d'Apple, mais il est probable que seuls les audiophiles à l'oreille avertie entendent réellement la différence.

© Apple

Autre point fort de cette génération : l'autonomie. Les AirPods Pro 3 tiennent désormais 8 heures d'écoute avec l'ANC activée, contre 6 pour les Pro 2. Le boîtier, lui, grimpe à 36 heures contre 30 auparavant. Cette progression, bien qu'assez classique sur le papier, se traduit par un usage plus confortable au quotidien, notamment pour ceux qui utilisent leurs écouteurs plusieurs heures d'affilée sans les recharger. Le boîtier reste compatible MagSafe et USB-C, mais gagne en légèreté malgré une taille légèrement supérieure et la disparition du bouton d'appairage.

AirPods Pro 3 : tout pour le sport, le confort et la santé

Là où Apple surprend, c'est sur le terrain de la santé et du sport. Les AirPods Pro 3 sont en effet els premiers écouteurs de la maque intégrant un capteur capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu. Les données s'affichent dans l'app Santé, permettant de suivre ses zones d'effort en temps réel sur un iPhone, sans porter d'Apple Watch. Couplé à l'accéléromètre intégré, ce capteur permet aussi de calculer les calories dépensées et de suivre plus précisément les séances de sport, jusqu'à une cinquantaine d'activités différentes. Un second capteur, cette fois lié à la température corporelle, fournit des tendances utiles pour détecter un état de fatigue ou un début de fièvre. L'ensemble marque une étape vers des écouteurs qui ne se contentent plus de diffuser de la musique, mais participent pleinement au suivi du bien-être.

© Apple

Au chapitre confort, le design a été discrètement revu pour s'adapter à ces nouveaux usages sportifs. Les écouteurs sont légèrement plus fins, un peu plus lourds, mais mieux ajustés grâce à une étude approfondie des formes d'oreilles. Les embouts passent de trois à cinq tailles, allant désormais du XXS au L, et adoptent une structure hybride silicone-mousse qui améliore à la fois le confort et l'isolation phonique. Enfin, les AirPods 3 profitent d'une certification IP57, gage de résistance à la sueur et aux projections d'eau, ce qui les rend adaptés aux séances sportives intensives ou aux sorties sous la pluie : une amélioration bienvenue par rapport au AirPods Pro 2 limitaés à l'IP54.

AirPods Pro 3 : une traduction en temps réel sous conditions

Enfin, Apple a créé la surprise en présentant Traduction en direct, une fonction de traduction audio instantanée. Les AirPods Pro 3 sont en effet capables de traduire en direct une conversation vocale dans deux langues en restituant la voix traduite dans les oreilles de leur utilisateur tandis que son iPhone affiche une transcription textuelle de ses paroles pour son interlocuteur. La promesse est séduisante et ouvre de nouveaux usages, notamment en voyage ou dans un contexte professionnel, notamment quand les deux interlocuteurs portent des AirPods Pro 3, comme Apple le suggère habilement dans sa présentation.

© Apple

© Apple

© Apple

Il convient toutefois de souligner deux problèmes. D'abord, cette fonction nécessite l'emploi simultané d'un iPhone, pour la traduction effectuée par Apple Intelligence – et donc un modèle récent, compatible avec l'IA d'Apple. Un "petit" détail qui alourdit la facture. Ensuite, bien qu'elle gère déjà plusieurs langues – anglais, français, espagnol, allemand et portugais –, elle ne sera pas disponible partout dans le monde à sa sortie, notamment en Europe et donc en France, en raison de restrictions réglementaires. Il faudra sans doute attendre 2026 pour voir si Apple se conforme aux règlements européens pour la proposer sur le Vieux Continent.

La bonne surprise, en revanche, c'est que cette la traduction en temps réel ne serait pas réservée aux nouveaux AirPods Pro : comme elle s'appuie sur la puce H2 et sur Apple Intelligence, cette fonction devrait logiquement sur des écouteurs plus anciens comme les AirPods Pro 2 et les AirPods 4, puisqu'ils sont équipés du même composant.

On le voit, le gain est bien tangible par rapport aux AirPods Pro 2, avec des progrès sur la qualité sonore, la réduction de bruit, l'autonomie, le confort et les capteurs santé, sans parler de la fonction de traduction. Et comme ils sont proposés au même prix que leurs prédécesseurs, à 249 euros, les AirPods Pro 3 semblent d'emblée pour un large succès. Quant à ceux qui ne sont pas intéressés par ces nouveautés et améliorations, ils pourront toujours faire de bonnes affaires en prenant des AirPods Pro 2 : car s'ils disparaissent du catalogue officiel d'Apple, les "anciens" écouteurs restent encore dans les stocks de nombreux revendeurs qui e devraient pas tarder à les brader…