Test SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : un casque gaming abordable de qualité

Nouveau casque gaming d'entrée de gamme de SteelSeries, l'Arctis Nova 3 Wireless propose de très bonnes fonctions pour le jeu tout en offrant de belles prestations audio pour un usage classique. Un excellent rapport qualité/prix !

Le catalogue de périphériques gaming de SteelSeries est riche en références. Claviers, souris, micros, manettes et, bien sûr, casques audio : le constructeur danois, qui s'est taillé une réputation solide dans le domaine, propose une large gamme de produits adaptés à tous les besoins et budgets. Cette année 2025 est pour lui l'occasion de dévoiler un nouveau modèle de casque, l'Arctis Nova 3 Wireless. Un nom un peu long pour un casque d'entrée de gamme polyvalent, qui reprend le concept de l' Arctis Nova 5 Wireless, sorti l'année précédente (voir notre test), mais en rendant le produit plus abordable financièrement. Notons au passage qu'il s'agit du second appareil du constructeur compatible avec l'application sur Android et iOS, qui comprend plus de 200 préréglages.

L'Arctis Nova 3 Wireless se décline en deux modèles : le Nova 3P et le Nova 3X. Seul ce dernier est compatible avec les consoles Xbox. Sinon, tous deux fonctionnent avec les PlayStation, les Nintendo Switch – y compris la 2 –, les PC, les Meta Quest, les consoles portables, les smartphones et les tablettes. De notre côté, nous avons pu tester le modèle Nova 3X, qui a donc une compatibilité universelle. Le casque est affiché au prix de 110 € – étonnamment, c'est le même prix que l'Arctis Nova 3 filaire, qui est pourtant sorti il y a de cela trois ans.

© SteelSeries

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : l'avis de CCM

Design discret et qualitatif

Très confortable

Son équilibré

Faible latence

Basculement simple entre les sources audio

Charge rapide Peu de différences entre les présélections de l'appli

Attention à choisir le bon modèle pour les joueurs sur Xbox

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : un casque sobre et confortable

Bien loin des excentricités habituelles, l'Arctis Nova 3 Wireless reprend le design sobre et qualitatif de l'Arctis Nova 5 Wireless, à la croisée du casque gaming et du casque audio classique. Il se compose donc d'un arceau en plastique mat avec une plaque de métal à l'intérieur, accompagné d'un bandeau robuste qui se règle sur trois crans, afin que l'on puisse l'ajuster et ne pas sentir sur son crâne la pression d'une pièce en plastique. Le logo SteelSeries est discrètement apposé sur les coques gauche et droite. L'Arctis Nova 3 Wireless est disponible en quatre coloris : noir, blanc, cyan et lavande. Une déclinaison qui permet de quitter le côté gaming un peu "brute" et masculin du Nova 5 pour offrir des alternatives plus douces et colorées.

Les deux oreillettes du casque sont équipées de coussinets en tissu bien rembourrés, ce qui les rend agréables à porter. Elles peuvent également pivoter à 90°, afin de pouvoir porter le casque autour de son cou de façon la plus confortable possible. Le casque est toujours aussi léger, à tel point qu'on l'oublie facilement, y compris durant de longues sessions de jeu. Vraiment, de ce côté-là, il n'y a rien à dire.

Cette fois, les contrôles se concentrent au niveau de l'oreillette gauche. On y trouve un bouton d'alimentation lumineux, une molette d'ajustement du volume, un bouton "Silence" permettant de couper la captation du microphone, un port de charge USB-C et un bouton permettant de basculer entre les différents modes de connexion (Bluetooth et 2,4 GHz).

La grande différence avec le Nova 5 se trouve au niveau du micro, qui est amovible, et non plus rétractable. Certes, c'est moins pratique, mais il s'agit là d'un mal nécessaire afin de proposer un casque à un prix plus abordable. Notons que, cette fois, il n'y a pas de LED d'indication au bout de la perche afin d'indiquer si le microphone est allumé ou non. En plus du casque et du micro, l'Arctis Nova 3 Wireless est livré avec un câble de charge USB-C vers USB-C, un dongle 2,4 GHz USB-C et un adaptateur USB-C vers USB-A, pour pouvoir brancher le dongle sur les consoles.

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : un son équilibré et polyvalent

En plus de partager le même design, l'Arctis Nova 3 Wireless reprend les mêmes transducteurs de 40 mm que le Nova 5. De ce fait, le rendu sonore est globalement le même, c'est-à-dire équilibré, même si les basses sont un poil plus profondes. Mais le rendu est très satisfaisant, surtout au vu de son positionnement tarifaire. Avec un jeu comme Clair Obscur : Expédition 33 – dont la bande-son est tout simplement incroyable –, les voix lyriques s'envolent et résonnent avec force, sans pour autant écraser les superbes mélodies symphoniques. Au contraire, dans un jeu comme Jedi Survivor, l'accent est mis sur les bruits des sabres laser, qui ressortent très bien. Et dans un FPS comme Call of Duty, les bruits de pas et de tirs permettent de savoir avec précision d'où viennent les ennemis grâce à l'audio spatial.

Et justement, l'Arctis Nova 3 est compatible avec la puce sonore Tempest 3D de la PlayStation 5 et avec la technologie Microsoft Spatial Sound sur PC et Xbox afin d'offrir une spatialisation enrichie. Cela permet une meilleure immersion et offre un avantage technique non négligeable dans certains jeux. Bref, même sans atteindre le niveau de détail de certains modèles plus onéreux, la proposition globale du Nova 3 est tout à fait convaincante, y compris pour une utilisation plus classique, surtout lorsque l'on règle les préssets via l'application – mais nous y reviendrons plus tard.

Le casque peut fonctionner en mode sans fil 2,4 GHz via un dongle USB-C, compatible avec de nombreuses plateformes : PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch – y compris la 2 –, Steam Deck, ROG Ally, et même les casques VR comme le Meta Quest. Il permet de délivrer un signal audio dénué de latence et non compressé.

Le casque est également utilisable en Bluetooth 5.3, ce qui permet une utilisation mobile (smartphones, tablettes, etc.). Mais si le casque peut se connecter simultanément des deux manières, on ne pourra toutefois avoir qu'une seule source audio en lecture, comme c'était déjà le cas avec son prédécesseur. Cela nous oblige à basculer manuellement entre l'une et l'autre à l'aide du bouton d'alimentation, via la fonction "Quick Switch", mais rien de très dérangeant. Par exemple, on peut se connecter à la Xbox grâce au dongle, passer en Bluetooth le temps de choisir ses préréglages sur son smartphone via l'application mobile, et ensuite retourner en 2,4 GHz pour jouer sur sa console une fois que tout est bien réglé. Il n'y a aucunement besoin de réappairer le casque à chaque fois. Et si on reçoit un appel en pleine session de jeu, il suffit de mettre sur pause et d'appuyer sur le bouton pour le prendre.

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : un micro amovible au rendu net

Pour faire des économies, le micro n'est pas rétractable, mais amovible cette fois. Sa perche à mémoire de forme est néanmoins efficace et assure un placement correct du micro, qui est, au contraire de son grand frère, équipé d'une bonnette, ce qui permet d'atténuer les bruits de souffle. Le microphone délivre de bonnes performances, avec une captation claire de la voix et une fonction de suppression de bruit Sonar Software. Il prend en charge l'audio 32 KHz/16 bits. La marque annonce des communications "deux fois plus claires" grâce à un micro ClearCast 2.X. Le résultat est tout à fait satisfaisant pour un casque de ce prix : parfait pour une partie entre amis, mais un peu trop juste pour du streaming ou de la voix off.

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : une application avec plus de 200 préréglages de jeu

Comme son grand frère, l'Arctis Nova 3 Wireless est compatible avec l'application mobile du constructeur, lancée l'année dernière. En un an, celle-ci s'est enrichie de nouveaux préréglages audio et accueille aujourd'hui pas moins de 200 présets, qui permettent aux joueurs d'adapter le rendu sonore selon leurs préférences. Elle permet aussi de régler le volume, de choisir le mode de connexion et la luminosité de la LED du bouton Muet, de consulter le pourcentage de batterie, d'activer ou de désactiver le limiteur audio, ou encore de passer en mode "Plage étendue", qui réduit la qualité audio du microphone pour augmenter la portée de la connexion sans fil.

Mais revenons à nos préréglages audio, réalisés avec des équipes eSports comme FaZe Clan ainsi qu'avec différents éditeurs (Ubisoft, Valve, Bungie, Blizzard, etc.). Ils permettent de choisir le meilleur rendu sonore pour le jeu vidéo auquel on joue. On retrouve les jeux les plus populaires (Fortnite, League of Legends, Mario Kart World, Minecraft, Over, Roblox, World of Warcraft, Genshin Impact), les derniers AAA dans différents genres de jeu (Astro Bot, Assassin's Creed Shadows, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Alan Wake II, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Rise of the Ronin, Split Fiction, Clair Obscur : Expédition 33...), des jeux mobiles (Animal Crossing : Pocket Camp, Call of Duty Mobile, Pokemon GO), mais aussi plusieurs modes de musique (Bright, Clear Vocals, Deep Bass, Punchy) et de film (Clear Dialogue, Immersion). Il est également possible d'importer ses préréglages personnels ou d'en mettre certains en favoris, pour les retrouver plus rapidement. Après, il est dommage qu'on ne puisse pas vraiment se rendre compte visuellement de la différence entre chaque préset – pas d'autre choix que de faire confiance au constructeur. Alors ce n'est pas l'argument de force majeur, celui qui va nous faire acheter ce casque plutôt qu'un autre, mais c'est un bonus appréciable.

En complément de l'application mobile Arctis, SteelSeries propose le logiciel GG, conçu pour ajuster les paramètres de l'ensemble de ses accessoires. Il se divise en quatre modules. Le premier, Engine, offre la possibilité de régler différents éléments comme l'éclairage LED ou le microphone. Moments, de son côté, sert à capturer des vidéos des sessions de jeu. Sonar se concentre entièrement sur l'audio : il permet de définir ses sources (jeu, chat, micro) via un assistant, d'appliquer des profils prédéfinis ou de créer sa propre configuration grâce à un égaliseur paramétrique 10 bandes particulièrement complet. Enfin, SteelSeries 3D Aim Trainers propose des exercices pour perfectionner sa précision de tir. Un écosystème logiciel donc très abouti, pensé pour les joueurs les plus exigeants – mais qui n'est pas spécifique à ce casque en particulier.

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : une autonomie XL confortable

Avec l'Arctis Nova 3 Wireless, SteelSeries promet une autonomie allant jusqu'à pas moins de 40 heures – plus précisément 40 heures en Bluetooth et environ 30 heures via la liaison 2,4 GHz. Cela dépend donc des options et du volume sonore. C'est un peu moins que son aîné, qui montait jusqu'à 60 heures, mais il faut bien faire quelques concessions pour proposer un prix plus bas. Surtout, cela reste une autonomie tout à fait confortable, en particulier pour les joueurs occasionnels. De notre côté, nous avons pu jouer et écouter de la musique pendant une bonne semaine, avec une utilisation normale, sans avoir à recharger l'appareil, ce qui est appréciable. En revanche, le nouveau casque du fabricant s'améliore au niveau de la charge rapide, puisqu'elle permet d'obtenir jusqu'à 9 heures d'autonomie en seulement 15 minutes. Un gros point positif !

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : un casque à l'excellent rapport qualité/prix

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless Neuf à partir de 98,96 € Fnac 98,96 € Voir

Amazon 109,99 € 99,99 € Voir

Cdiscount 99,99 € Voir

Rakuten 99,99 € Voir

Micromania 99,99 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Rue du Commerce 104,36 € Voir

La conclusion de ce test rejoint globalement celle que nous avions faite pour l'Arctis Nova 5 Wireless, du fait de leur grande ressemblance. Les seules différences résident dans les nouveaux coloris, un micro amovible au lieu de rétractable – mais avec une bonnette –, des basses un peu plus profondes – mais ce détail est réglable – et une autonomie moindre. Sinon, les deux modèles sont pratiquement identiques.

Aussi, l'Arctis Nova 3 Wireless n'a pas à rougir face à des casques plus onéreux. Il profite d'une construction soignée, d'un design sobre et d'un bon confort, tout en n'oubliant pas d'intégrer toutes les fonctions nécessaires au gaming pour être un casque de jeu idéal sur PC et consoles, mais aussi un casque audio pour écouter sa musique dans les transports. Bref, c'est un appareil audio très polyvalent. Il ne souffre pas de défaut majeur. L'absence de réduction de bruit n'est pas dommageable à ce prix-là, surtout que les coussins englobent bien les oreilles, suffisamment pour nous isoler. L'autonomie reste plus que raisonnable et le micro amovible n'est guère dérangeant. Il bénéficie donc d'un excellent rapport qualité/prix !