Voilà pourquoi le son de votre voix vous parait horrible sur des enregistrements

Vous aussi, le son de votre voix vous parait étrange et désagréable sur des enregistrements ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, et il y a une explication très simple à cela !

" Oh non, ce n'est pas ma vraie voix, c'est horrible !" Il vous est sûrement déjà arrivé, en écoutant un message vocal ou en regardant une vidéo, de ressentir un profond malaise, voire carrément de l'horreur, en entendant votre propre voix sans la reconnaître. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul ! C'est le cas pour tout le monde, hormis les chanteurs, les comédiens et autres speakers qui sont habitués à cette différence. Et il y a une explication très simple à ce phénomène.

Lorsqu'on s'entend parler naturellement, la perception de notre voix est influencée par deux modes de transmission du son. Tout d'abord, la propagation aérienne : les ondes sonores pénètrent par l'oreille externe, font vibrer le tympan, puis sont transmises via trois osselets (marteau, enclume et étrier) de l'oreille moyenne jusqu'à l'oreille interne. La cochlée les traduit alors en signaux électriques, qui sont ensuite transmis par le nerf auditif et interprétés par le cerveau. C'est le chemin classique par lequel nous percevons tous les sons extérieurs.

Mais pour notre voix, en plus de la propagation aérienne, il y a la conduction osseuse : les vibrations de nos cordes vocales se propagent à travers les os du crâne, notamment le temporal, juste à côté de la cochlée, qui les convertit en impulsions électriques, lesquelles atteignent alors directement l'oreille interne.

La voix que nous entendons lorsque nous parlons est ainsi une combinaison de ces deux modes de transmission, avec une prédominance de la conduction osseuse. En revanche, sur un enregistrement, seule la propagation aérienne est capturée. De fait, la voix enregistrée semble souvent plus aiguë et moins profonde que celle que nous percevons habituellement.

La conduction osseuse amplifie les vibrations de basse fréquence, ce qui donne à notre voix une tonalité plus grave et plus riche que celle perçue par la transmission aérienne, et donc par les autres. Essayez de parler en vous bouchant les oreilles : votre voix, uniquement retransmise via la conduction osseuse, vous paraîtra encore plus grave ! En l'absence de l'amplification des graves par conduction osseuse, les hautes fréquences prédominent, ce qui donne à la voix un caractère plus aigu (et beaucoup moins familier).

Cette différence entre la voix que nous entendons au quotidien et celle restituée par un enregistrement crée une dissonance cognitive, car le son enregistré ne correspond pas à "l'image auditive" que nous avons de nous-mêmes. Notre voix étant intimement liée à notre identité, l'entendre différemment peut provoquer un sentiment d'étrangeté, voire de rejet, le contraste entre les deux étant déroutant.

Un autre facteur accentue cette différence : la restitution des enregistrements eux-mêmes. En effet, les microphones capturent la voix différemment de nos oreilles. La qualité de l'enregistrement, l'environnement sonore et les caractéristiques du matériel utilisé influencent également la manière dont nous percevons notre propre voix.

Cependant, il est important de noter que cette perception altérée est principalement interne. Les autres personnes vous entendent toujours de la même manière, que ce soit en direct ou sur un enregistrement. Avec le temps et l'habitude, il est possible de s'acclimater à cette version enregistrée de sa voix. Certains exercices, comme s'enregistrer régulièrement et se réécouter, peuvent aider à atténuer cette sensation de malaise.