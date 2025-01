Paint dispose enfin d'une gomme magique pour supprimer des éléments gênants dans une photo

Comme Photos, Microsoft Paint dispose à présent d'une gomme magique. Grâce à l'IA, le célèbre logiciel graphique intégré à Windows permet ainsi de supprimer très facilement des éléments gênants dans une image.

Vous connaissez certainement le problème. Vous avez pris une photo lors d'un événement ou d'une balade, mais en l'examinant, vous constatez que des éléments indésirables figurent sur l'image : des passants derrière votre enfant, un poteau électrique devant une maison, un panneau disgracieux dans le paysage… Autant de détails importuns qui gâchent votre cliché et dont vous vous passeriez volontiers.

Seulement voilà, même si vous avez quelques notions en retouche d'image, effacer ces éléments dans une image avec un logiciel spécialisé tel que Photoshop n'est pas une opération aisée. Et seuls des graphistes expérimentés peuvent en effet utiliser des outils assez sophistiqués pour supprimer des objets ou des personnes dans une photo tout en reconstituant le décor manquant pour une obtenir un résultat naturel

Fort heureusement, de nombreux éditeurs se penchés sur la question ces dernières années. Et grâce à des procédés algorithmiques très sophistiqués, qu'on qualifie généralement d'intelligence artificielle, ils sont parvenus à mettre au point des sortes de "baguettes magiques" qui réalisent cette opération automatiquement : quelques clics suffisent ainsi pour effacer un élément dans une image tout en reconstituant ce qu'il cache. Connue sous le nom de "gomme magique", cette fonction spectaculaire se généralise depuis quelques temps. Et après avoir été popularisée sur des smartphones par Google (voir notre article), elle se retrouve aujourd'hui intégrée dans de nombreuses applications et services en ligne, ce qui la rend accessible à un très large public.

Gomme magique dans Windows : après Photos, au tour de Paint

La bonne nouvelle pour les utilisateurs de PC, c'est que Microsoft n'est pas en reste en la matière. Il y a quelques mois, l'éditeur a ainsi discrètement ajouté une gomme magique à Photos, l'application intégrée en standard à Windows, sous une forme rudimentaire mais assez efficace pour des retouches simples (voir notre article). Aujourd'hui, et comme l'ont remarqué nos confrères de Windows Latest, l'éditeur continue sur cette belle lancée en intégrant une fonction similaire dans Paint, le vénérable et toujours vaillant logiciel graphique intégré à Windows depuis la nuit des temps.

Après une longue période de tests auprès des membres du programme Windows Insider, Paint se dote ainsi d'une gomme magique accessible désormais à tout le monde – et donc toujours gratuitement. Rebaptisée "gomme générative", elle est disponible de deux manières.

© Lawrence Crayton - Unsplash - CCM

D'une part, en utilisant l'outil de sélection, le premier à gauche dans la palette d'outils puis en délimitant une zone avec un rectangle ou une forme libre encadrant l'élément à supprimer : il suffit dès lors de cliquer sur l'icône de gomme magique qui s'affiche automatiquement à la fin de la sélection et d'attendre. De l'autre, en sélectionnant 'l'outil gomme dans la palette, puis en cliquant là encore sur l'icône de gomme magique qui s'affiche sous le curseur vertical de réglage de taille sur la gauche : il: faut alors passer manuellement la gomme sur la zone à traiter, puis cliquer cette fois sur le bouton Appliquer qui s'affiche dans un bandeau pour lancer le traitement.

© Lawrence Crayton - Unsplash - CCM

© Lawrence Crayton - Unsplash - CCM

Dans les deux cas, l'opération dure quelques dizaines de secondes selon l'image choisie, la zone à traiter et la puissance de l'ordinateur utilisé. Passé ce laps de temps indispensable au traitement, l'élément indésirable disparait laissant la place à l'arrière-plan reconstitué par IA. On le voit, l'opération est simple, et réellement à la portée de tout le monde. Toutefois, comme nous l'avons constaté lors de nos divers essais, le résultat est très variable : acceptable voire très correct dans certains cas, quand l'élément indésirable et l'arrière-plan sont relativement simples, il peut s'avérer assez médiocres dans des images aux contenus plus complexes, avec des artefacts assez visibles. Il est heureusement possible d'affiner le résultat voire d'annuler l'opération avec un Ctrl+Z pour la reprendre autrement.

© Lawrence Crayton - Unsplash - CCM

Quoi qu'il en soit, même s'il ne vaut pas des outils professionnels plus efficaces et plus subtils, l'effacement génératif de Paint constitue une évolution appréciable d'autant que cette fonction est gratuite. Souhaitons simplement que Microsoft l'améliore au fil du temps et des mises à jour du logiciel pour en faire un outil incontournable.